Азия глазами кировчанки. Путешественница Елена Кривошеина совсем недавно вернулась из тура по Востоку

Что делать, если хочется отправиться в путешествие по огромной планете, но пока что нет возможности реализовать задуманное? Тогда стоит послушать рассказы того, у кого за плечами несколько десятков поездок по разным уголкам земного шара.

Путешественница со стажем Елена Кривошеина совсем недавно вернулась из тура по Востоку. Она в одиночку преодолела десять тысяч километров на машине. Доехав до суровой Монголии, Елена полетела в Японию, а уже оттуда добралась и до Кореи.

Мечты сбываются

Елена побывала в 67 странах, а Россию она объездила вдоль и поперёк. На протяжении долгого времени её манила своей красотой Япония. Добраться до страны без пересадок невозможно. Елена решила, что быстрее всего долететь до Японии будет из Монголии. Проложив свой маршрут через два государства, путешественница задумалась: «А куда ещё можно полететь из Японии?» И следующим пунктом 30-дневного маршрута стала Южная Корея.

К слову, большинство своих поездок Елена совершает на собственном автомобиле, который сравним с большой барсеткой: сколько в неё ни складывай - всё влезет. Женщина отшучивается: «У меня не какой-то импортный автомобиль. Я езжу на нашей «Ладе Калине».

10 октября маленькая серая машина вновь отправилась в далёкий путь. По России Кривошеина ехала, почти не останавливаясь. Единственными местами, в которых хотелось задержаться, были Байкал и Алтай. Удалось побывать на родине Василия Шукшина в селе Сростки Алтайского края. Чем ближе Елена подъезжала к Алтаю, тем больше она восхищалась красотой края: «Я очень люблю горы. Чем дальше ехала, тем выше они становились. Это неописуемые чувства».

Через несколько дней Алтай остался позади. Надо было пересекать границу: «Процедура тревожная, но она стоит тех эмоций, которые ты испытываешь, когда оказываешься на другой, незнакомой земле». Елену поразили флора и фауна Монголии. Особенно путешественницу удивили стада верблюдов. Интересное открытие ждало женщину чуть позже. Она ехала по трассе, как вдруг на обочине заметила огороженную территорию. За забором местные жители что-то искали, выкапывали и снова искали. «В России так картошку копают. Как вы думаете, что они там рыли? Оказывается, таким способом монголы добывают золото», - поясняет Кривошеина.

Монголию Елена сравнивает с Россией. Страны похожи друг на друга своим городским ландшафтом. Некоторые продукты, кстати, в Монголию также привозят из России. На монгольских прилавках женщина с удивлением обнаружила наши жестяные баночки с килькой в томатном соусе и маринованные персики. Пишут в Монголии на кириллице. Интересно, когда буквы знакомые, а вот прочитать слово из этих букв не удаётся. Фразы приобретают самые разные и непонятные смыслы.

После заселения в гостиницу путешественница решила прогуляться по столице Монголии - Улан-Батору. Город показался россиянке очень крупным. На его территории проживает большая часть населения всего государства, а это около 1,5 млн человек. Елена рассказывает, что в городе много всего и всех: людей, машин и голубей. В принципе, всё, как в России!

Страна цветущей сакуры

Пришло время двигаться дальше, ведь на горизонте уже был Токио. Перелёт прошёл хорошо. От аэропорта до своего отеля Елена добиралась на метро.

На следующее утро путешественница пошла гулять по Токио. Первым в маршруте стал Императорский дворец. Для туристов вход в сам дворец запрещён, но разрешается прогуляться по Восточным садам, расположенным вокруг резиденции императора. На территории садов также размещён императорский музей искусств, в котором можно увидеть более десяти тысяч картин и художественных произведений. «Виды потрясающие. Мне нравится Япония за синтез старого и нового. На одной стороне стоят современные небоскрёбы, а на другой - величественный Императорский дворец со всеми прилегающими к нему сооружениями», -делится впечатлениями Кривошеина.

Следующей точкой на маршруте Елены был исторический район Токио - Асакуса. В старинном квартале расположен древний храм Сэнсэ-дзи, куда и направилась наша путешественница. Перед входом в храм стоит огромная чаша-курильница для благовоний. Её всегда окружают местные жители и туристы. По преданию, если направить дым на себя и вдохнуть его, то можно излечиться от всех болезней. Внутри самого храма можно получить предсказание омикудзи. Для этого нужно опустить монету в специальное устройство, потрясти железную банку с бамбуковыми палочками, мысленно задав вопрос, а потом перевернуть банку и трясти её до тех пор, пока не выпадет номер с предсказанием. В ящичке найти бумажку с указанным номерком и прочитать послание. Если омикудзи соответствует заданному вопросу, то её можно забрать домой, а если нет, то следует от неё избавиться. Для этого нужно вновь заплатить определённую сумму и привязать бумажку на верёвку, чтобы предсказание не сбылось.

Асакуса славится своими традиционными магазинчиками, в которых можно приобрести ремесленные изделия или же перекусить настоящими японскими закусками. Кстати, о закусках. Елене так понравилось местное блюдо онигири, что зачастую она питалась только им. Онигири - это объёмные рисовые треугольники, начинённые рыбой, мясом или овощами и завёрнутые в прессованные водоросли нори. Блюдо очень калорийное.

В Японии неприлично есть на ходу. Еда, употребляемая на улице, не соответствует представлениям о гигиене. Для того чтобы не пасть в глазах японцев, следует зайти в любой магазин или кафе. Торговые точки в Японии оборудованы всем необходимым для комфортного употребления пищи.

Токио - прекрасная столица, но Елене хотелось съездить в самый современный городок Японии - в Осаку. На скоростном поезде Синкансэн женщина доехала до туда за 2,5 часа. В Осаке Елена посетила один из старейших храмов Ситтэнодзи и гастрономический район Дотонбори. Из Осаки путешественница добралась до бывшей столицы государства Киото.

Корейские красоты

Япония, до свидания! Следующая остановка - Южная Корея и её столица Сеул. Центр города восхитил Елену. Корейцы ответственно подходят к озеленению. Они высаживают деревья, облагораживают парки и создают зелёные зоны буквально на каждой улице. Прямо в сердце города протекает ручей Чхонгечхон. Он считается одной из самых главных достопримечательностей Сеула. На набережной расположилась уличная библиотека. Корейцы берут книги из ящиков, садятся в кресла, отдыхают и читают. Ярким воспоминанием для Елены стало случайное посещение местного праздника. Женщину научили готовить корейские угощения. По её словам, атмосфера торжества была очень приятной.

Пора домой

Свою поездку по Азии Елена Кривошеина решила завершить посещением памятника Чингисхана в Монголии. Статуя завоевателя верхом - самая крупная конная статуя в мире.

Привет, Россия! Вернувшись на родную землю, путешественница завернула ещё в сторону Байкала, потому что ни в коем случае нельзя пренебрегать возможностью ещё раз взглянуть на место силы и спокойствия. Месячное путешествие закончилось на ура. Всё-таки в гостях хорошо, но дома всегда лучше.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива Е. Кривошеиной.