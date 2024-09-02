Августовские сполохи Васнецовского пленэра

Лето вышло на финишную прямую. Того и гляди начнут желтеть и опадать листья, а вместе с ними уйдет тепло. Последние августовские деньки еще радуют солнцем, но и они скоро закончатся, как пришел к завершению Васнецовский пленэр, традиционно проводимый в последнем месяце лета. Итоговая выставка работ участников пленэра (0+) сейчас проходит в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых.

Потрудились плодотворно

Когда начинаешь читать детектив, так и тянет заглянуть в конец книги, чтобы узнать, кто ж все-таки убийца. Так и с Васнецовскими пленэрами: приходишь на открытие этого мероприятия - и всегда интересно посмотреть, что же получится в итоге. И тут очень часто зрителя ожидают сюрпризы. Так случилось и с нынешним пленэром.

Вообще в этом году Васнецовский пленэр был особенным. Во-первых, он приобрел статус международного за счет приглашения на него художников из Беларуси и Китая. Во-вторых, состав российских участников пленэра в этом году получился очень маститый. Три академика Российской академии художеств, два члена-корреспондента этой академии, три народных художника РФ и три - заслуженных.

Ожидания от такого высокопрофессионального представительства были нерядовыми уже на старте. И они сбылись. Даже в плане общего количества написанных участниками за две недели этюдов: на выставке показано свыше ста работ.

Как отметила куратор пленэра от Вятского художественного музея Елизавета Моросанова, ее удивила настроенность художников на серьезную работу. С утра пораньше они становились к мольбертам и лишь вечером отходили от них. И этот режим соблюдался везде, куда бы участников ни заносило. А заносило их и на кировские улицы, и на уржумские просторы, и на ошетские гулянья. И везде им было не до отдыха.

Михаил Полетаев. "Ежовское озеро".

Проходя по итоговой выставке, удивляешься, как много может сделать человек с таким настроем. К числу самых плодовитых участников пленэра можно отнести художественного руководителя Студии военных художников имени М.Б. Грекова Михаила Полетаева. К слову сказать, он не только худрук грековцев, но и народный художник РФ и действительный член Российской академии художеств.

Михаил Анатольевич и в прошлом году приезжал в Киров на пленэр. И уже тогда поражал всех своей работоспособностью. Но в этом году он, если можно так выразиться, превзошел самого себя. Его этюды на нынешней выставке занимают чуть ли не одну из стен полностью. Но что еще более значимо - написанные им работы даже этюдами назвать трудно. Многие из них имеют вид законченного произведения искусства. Особенно это заметно в серии портретов участников пленэра.

Михаил Полетаев. "Девушка".

Полетаев создал целую портретную галерею своих коллег. При этом его натурные зарисовки в отличие от прошлогодних имеют более завершенный вид: они проработаны в деталях и композиционно выстроены. Художник даже умудрился за две недели закончить эскиз новой картины, который также показан на выставке.

А вот китайские «товарищи», участие которых было главной интригой нынешнего пленэра, не оправдали высоких ожиданий. Это не значит, что они работали хуже своих российских коллег. Нет, они проявили себя профессионалами. Вот только ждали от них какой-то азиатской специфики, а работали они в традиционной европейской манере.

Зато безусловной изюминкой нынешнего натурного сезона стали этюды, написанные заслуженным художником РФ Николаем Буртовым. Художник работает в манере ранних импрессионистов, а потому его этюды отличаются богатым колоритом и игрой красок, выбиваясь из общего хора академической живописи других участников.

Николай Буртов. "Улица Казанская".

О каждом участнике нынешнего пленэра можно многое порассказать, но стоит ли? Все, кто хочет, могут просто прийти в музей и составить об их работах и о самих художниках своё мнение.

Однако в разговоре об этой выставке нельзя пройти мимо того факта, что всякий пленэр завершается определением лауреата премии правительства Кировской области имени Виктора и Аполлинария Васнецовых. Нынче им стал народный художник РФ, академик Российской академии художеств Алексей Суховецкий.

Владимир Муллин. "Вечер Трифонова монастыря".

Взгляд изнутри

Васнецовский пленэр проходит под эгидой Вятского художественного музея, и ежегодно от него назначается куратор мероприятия. В этом году им стала Елизавета Моросанова. Две недели она сопровождала художников по васнецовским местам области и за это время успела увидеть их работу изнутри.

Выше уже приведена ее оценка работоспособности участников пленэра, но Елизавета не могла не вынести из общения с ними и другие впечатления, в частности от отношения художников друг к другу.

По словам Елизаветы, с нынешним составом участников пленэра было комфортно работать. Они и между собой общались как давние друзья. Хотя дело не обходилось без критики и замечаний, но преподносилось это всё в очень корректной форме.

Не чурались художники обсуждать и сторонние темы, не связанные с работой на натуре. Как заметила Елизавета, поговорили они и о титанах эпохи Возрождения - Леонардо да Винчи и Рафаэле, и о социалистическом реализме. Последний вызывает у нынешнего поколения художников живой интерес.

Участники пленэра высказали мнение о том, что нужно пересмотреть оценки этого направления в искусстве и признать: среди соцреалистов было много прекрасных и выдающихся художников, чьи имена незаслуженно забыты. Сегодня необходимо открывать социалистический реализм заново.

Цзян Янь. "Вятка. Пейзаж".

Китайских художников Елизавета Моросанова попросила нарисовать образ Кирова, каким он им представляется. И они откликнулись на ее просьбу. Глазами жителей «поднебесной» областной центр представляется в виде крепкого, солидного мужчины, скупого на улыбку, но хлебосольного и гостеприимного.

Евгений Ромашко. "Дом Васнецовых".

По словам музейного куратора, время, проведенное в кругу художников, было для нее интересным и познавательным. Но от работы участников пленэра была польза не только для нее, но и для Вятского художественного музея. Двадцать лучших работ живописцы передали в дар кировскому музею. К ним относятся произведения народных художников РФ Евгения Ромашко, Алексея Суховецкого, Михаила Полетаева, заслуженных художников РФ Андрея Дубова (ученика Андрея Васнецова), Владимира Муллина, члена Белорусского союза художников Михаила Крота, члена Китайской ассоциации художеств и Союза художников России Чжен Гуансюй, выпускницы Китайской академии искусств Гао Жуй, выпускницы Санкт-Петербургской академии художеств имени И.Е. Репина Цзян Янь.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора и Вятского художественного музея.