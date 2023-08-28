Аудит показал: реализация нацпроектов в Кировской области выглядит не лучшим образом

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. А за пару недель до этого Контрольно-счетная палата Кировской области (КСП) подвела итоги мониторинга исполнения нацпроектов в нашем регионе за первое полугодие 2023 года.

Совпадение двух этих событий, может быть, дело случайное, но оно позволяет сравнить, как видится процесс развития социально-экономической ситуации, так сказать, снаружи нашей области и изнутри ее.

В среднем – в норме

Основные моменты президентского совещания касались прежде всего общей социально-экономической ситуации в стране и, в частности, устойчивости российской экономики в финансовой сфере. Реализации собственно нацпроектов было уделено не так много внимания, но ряд моментов всё же прозвучал.

Во-первых, открывая заседание, Владимир Путин четко обозначил, зачем требуется держать руку на пульсе при оценке реализации нацпроектов.

- Мониторинг, аудит нужен не для формального отчёта, не просто для сверки часов между ведомствами, - сказал президент. - Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо чётко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставание, где копятся не решённые пока вопросы, и на основе этого оперативного анализа вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как уже сказал, до 2030 года.

И тут, следуя за президентской логикой, нужно заметить, что наша областная КСП эту задачу выполняет (чего нельзя сказать о некоторых профильных регио­нальных министерствах, узнающих о возникающих проблемах из соцсетей).

Во-вторых, президент отметил, что «до 2030 года в России будут созданы, должны быть созданы 25 современных университетских кампусов. В этих студенческих городках разместятся новые общежития, оборудованные лаборатории, технопарки, пространства для отдыха и занятий спортом и так далее. Первые 17 таких проектов уже отобраны и уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и на Сахалине».

Как можно убедиться, Кировской области среди регионов, которые будут строить «кампусы мирового уровня», нет. Хотя сколько шуму в региональных СМИ и интернет-пространстве с подачи губернатора Кировской области было по этому поводу. Но случилось то, что и должно было, на наш взгляд, произойти. Чего еще можно ожидать, кроме провала, от компании, которая готовила заявку на федеральный конкурс, коли ее учредителями выступают АО «Вятавтодор» и «Корпорация развития Кировской области»?

В-третьих, ситуация в стране в социальной сфере в целом остается стабильной. Отдельные вопросы вызывает рост зарплат бюджетников, но здесь федеральный центр не усматривает больших проблем. Деньги для этого есть. Хотя применительно к Кировской области нужно заметить, что исполнение у нас «майских» указов президента по части соответствия им зарплат медиков, учителей и иных категорий работников бюджетной сферы оставляет желать лучшего.

Рождаемость падает

Отдельные демографические показатели в России за последний год, по словам вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, улучшились по сравнению с «ковидным» периодом.

- За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности - на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и тоже уже вышли на доковидные показатели, - отметила она.

А вот рождаемость так и остается проблемой.

- Задача действительно стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации, - подчеркнул Владимир Путин. - А она, повторюсь, сейчас сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий.

Для решения задачи президент предложил расширить программу поддержки семей с детьми. В частности, про­длеваются пособия по уходу за ребёнком для мам, которые выходят на работу до того момента, как ребёнку исполнилось полтора года. А ещё будет создана единая система социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми.

Кстати, по данным статистики, Кировская область следует в фарватере федерального тренда по показателям рождаемости и смертности. Так, уровень рождае­мости в регионе падает с 2014 года. Если в 2013-м родились 17 тысяч 141 ребенок, то в 2022-м этот показатель упал до 9047-ми. И всё указывает на то, что рождаемость в 2023 году также будет ниже, чем в предыдущем.

Одновременно с этим смертность в Кировской области снижается. За июнь 2023-го она упала на 2,9 процента по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие текущего года смертность сократилась на 17,3 процента.

Провалы стали заметнее

В целом неплохую динамику, считает Владимир Путин, показывает реализация отдельных нацпроектов.

- Набирает темп ремонт дорог в крупнейших городских агломерациях, а также опорной дорожной сети, - сообщил он. - Напомню, к 2030 году не менее 85 процентов таких дорог должны отвечать современным нормативным требованиям. При этом по итогам июля показатель в агломерациях уже превысил 80 процентов.

На этом фоне Кировская область пока выглядит не так хорошо, как хотелось бы. Согласно проведенному КСП мониторингу, на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги» области были выделены самые большие денежные средства - 1 млрд 711,6 млн рублей. При этом за полгода освоено лишь 27,6 процента.

Но здесь нужно понимать, что давать оценку дорожному строительству можно только по итогам летнего сезона, а не на 1 июля, как это сделала КСП. Поэтому низкий процент освоения средств в данном случае не удивляет.

Также много денег пошло на проекты в социальной сфере. Так, по нацпроекту «Здравоохранение» их объем составил - 1 млрд 647,3 млн рублей, «Демография» - 1 млрд 438,7 млн рублей и «Образование» - 1 млрд 174,6 млн рублей. Однако показатели, которые должны были быть достигнуты, как отмечают аудиторы КСП, исполнены с нарушением сроков.

И тут нельзя не вспомнить, что одним из объектов, которые должны ввести в строй в этом году по нацпроекту «Здравоохранение», является детская поликлиника в Слободском. Однако строи­тельные работы идут со скрипом. Не случайно недавно там побывал первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

«Продолжает работу бригада кровельщиков, приступили к отсыпке крыши керамзитом, - записал впечатления от увиденного Курдюмов на своей странице во «ВКонтакте». - Залили бетоном лестничные марши. Но очень медленно продвигается отделка фасада - срочно нужно искать дополнительную бригаду, соответствующую задачу поставил не только перед подрядчиком, но и перед главой Слободского».

И уж совсем плохо выглядит Кировская область в плане строительства новых школ по нацпроекту «Образование». Выделение немалых средств на эти цели не помогло. Во многом политизированный скандал вокруг компании «Монолит», которая занималась возведением трех школ в Кирове, с последую­щим за ним расторжением контрактов городской администрацией отбросил регион в «красную зону».

Сможет ли правительство Кировской области выйти без потерь из этой истории, остается неясным. А ведь проблемы со строительством школ могут, как это уже бывало, возникнуть и у других подрядчиков.

Поэтому не случайно КСП включила проект «Создание современных школ в Кировской области» в зону риска.

Причины срывов прежние

Но строительство новых школ - не единственное направление реализации нацпроектов, которые КСП рассматривает как рискованные. К последним аудиторы относят также региональные проекты «Чистая вода в Кировской области», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области», «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области (Комфортная городская среда)», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области». Целевые показатели по каждому из них достигаются с нарушением сроков.

О том, как в зиму уходят ремонты дворов, тротуаров и дорог, как зимой рвутся водопроводы, оставляя людей без воды, пишут постоянно. Да и «Вятский край» эти темы также поднимал не раз.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что история может повториться. Вот только говорить об этом еще рано. Все ремонтные и дорожные работы должны завершиться осенью. Качество обновления водопроводного хозяйства проверит зима, а новый асфальт во дворах и на дорогах с тротуарами протестирует весна будущего года.

Однако и аудиторов КСП нельзя винить в том, что они забегают вперед. Напротив, аудиторы подмечают то, что незаметно для обывателя, и, более того, выявляют системные проблемы, которые сопровождают исполнение нацпроектов уже не первый год.

К ним относятся, во-первых, несвоевременные и некачественные разработка и проведение экспертизы проектной документации. В Кирове этот дефект менее заметен, но зато процветает в районах области. Во-вторых, трудности с поиском подрядчиков на выполнение тех или иных работ. Торги часто признаются несостоявшимися из-за отсутствия интересантов, что сдвигает сроки выполнения работ. Опять же это - бич периферийных населенных пунктов, а не областного центра. И, наконец, в-третьих, ненадлежащее исполнение подрядчиками или проектировщиками обязательств по контрактам.

КСП уже не раз указывала на эти причины срыва или отставания в реализации нацпроектов, но каждый раз при мониторинге исполнения последних вынуждена их повторять.

Иван ТРОФИМОВ.