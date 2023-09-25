«Ау!», а там нет никого. Губернатор и министр не сошлись в оценке дефицита врачей

Еженедельные оперативные совещания при губернаторе Кировской области дают вятской публике немало тем для обсуждения. Не стало исключением и последнее из них.

На нем глава региона раскритиковал регионального министра здравоохранения Екатерину Видякину за слишком «радужный» доклад о положении дел с кадрами в Вятскополянской ЦРБ. Губернатору не понравилось, что официальные цифры не соответствуют реальному положению дел, на которое как раз и жалуются жители Вятскополянского района.

По словам Видякиной, в Вятскополянской центральной районной больнице есть врачи всех необходимых специальностей - работают терапевты, врачи общей практики, а также специалисты по 20 узким профилям.

- Особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи детскому населению, - подчеркнула министр. - В детских поликлиниках работают педиатры, врачи ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, дерматовенерологи, детский хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, фтизиатр, психиатр. Кроме того, в настоящее время проходит обучение детский эндокринолог.

Как оптимистично заметила Видякина, министерство вместе с руководством больницы активно работает над преодолением дефицита кадров. В 2023 году в Вятскополянскую ЦРБ трудоустроились шесть целевиков: два эндокринолога, участковые терапевт и педиатр, хирург, стоматолог. До конца года ожидается трудоустройство анестезиолога-реаниматолога. В настоящее время для района ведется целевая подготовка 39 студентов в Кировском государственном медицинском университете, еще один обучающийся заканчивает ординатуру.

Министр подчеркнула, что количество участковых врачей-педиатров, уволившихся в 2023 году, компенсировано. Два врача вернулись после перерасчета пенсии, один целевик трудоустроился в детскую поликлинику.

Таким образом, количество педиатров в этой райбольнице соответствует установленному нормативу (два врача на 1900 детей), «ситуация абсолютно стабильная». Но губернатор словам министра почему-то не поверил.

- А народ-то говорит, что недостаточно (врачей. - ред.), - заметил глава региона. - Вот кто прав?.. Там (в Сосновке. - ред.) хорошая поликлиника, но можно ходить и кричать: «Ау!», а там нет никого. Чего вы рассказываете? Где народ?

По словам губернатора, ЦУР в течение года каждые две недели стабильно фиксирует всплеск запросов от жителей Вятскополянского района на тему нехватки педиатров и невозможности попасть к ним на прием.

- Коллеги, мы с вами не про нормативы, мы с вами про людей, - подпустил губернатор популистской риторики. - Если люди недовольны, причём недовольны системно, значит, что-то не так…Там какая-то система очень хрупкая. Количество врачей, может быть, соответствует нормативу, но то ли они болеют часто, то ли на повышение квалификации уезжают. И как только кто-то из них пропадает, там создаётся пробка. Может быть, неправильно организована система записи, я не знаю.

Однако праведный гнев главы региона тут же попытался успокоить куратор вятского здравоохранения - первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов.

- Мы на прошлой неделе договорились с главой Вятскополянского района, что Екатерина Эдуардовна (Видякина. - ред.) туда выедет, - сказал он. - Да, нормативу там всё соответствует, но если есть проблемы с доступностью, то их нужно решать другим путем, несмотря на норматив. Именно об этом мы с министром договорились, и она на этой неделе туда выедет. Будем на месте принимать решение.

Губернатор с первым зампредом согласился. Только попросил выехать в Вятскополянский район не только руководителя минздрава, но и курирующего зампреда - Алексея Комарова.

И тут нужно заметить, что Видякина в данном случае легко отделалась. Дело так и не дошло до публичного вынесения дисциплинарного взыскания, как это недавно было с министром образования Ольгой Рысевой. Та получила выговор за неотремонтированную крышу в детдоме поселка Искра Котельничского района. А последней каплей в чаше терпения губернатора стал тот факт, что о чиновничьей волоките он узнал не от своих подчиненных, а от прокурорских работников («Вятский край» недавно написал об этом).

Так что новый, как сейчас любят выражаться, кейс на назначение виновных из числа областных министров уже открыт. Ранее под горячую руку главы региона попадали только муниципальные чиновники, а областные руководители как-то избегали наказания. Их губернатор даже не журил. Хотя та же Рысева, например, была напрямую виновата в отсутствии отопления в Демьяновской школе Подосиновского района (скандал по этому поводу разразился в январе текущего года). Тогда виноватым назначили главу Подосиновского района Сергея Синицина, он вынужден был уйти со своего поста.

Не попал под удар и министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский за прошлогодние резонансные провалы в прохождении отопительного сезона.

Но прошла пора винить во всех бедах прежнее руководство области и нерасторопных муниципалов. Начался новый этап ответа на исконный русский вопрос - кто виноват? И Видякина, как видим, чудом избежала ответственности. Вот только надолго ли?

Иван ТРОФИМОВ.