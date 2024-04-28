Атмосфера полёта. О перспективах и направлениях развития беспилотной сферы в КО рассказал руководитель центра компетенций «Беспилотные воздушные системы» Сергей Кузницын

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) начали появляться более 90 лет назад, с развитием авиации. Рывок в беспилотной авиации произошел семь - десять лет назад, когда современная микроэлектроника позволила изготавливать контроллеры для управления БПЛА достаточно малых размеров. Дальнейшее развитие беспилотная авиация получила в сельском хозяйстве, в мониторинге леса, в строительном мониторинге и в военном деле. На данном этапе будущее БПЛА видится как в военной, так и в гражданской сфере. Государство и крупный бизнес уже заинтересованы в создании и развитии профессиональной среды для беспилотной авиации.

- Сергей, расскажите, с чего всё начиналось. Как появились первые беспилотники?

- Всё началось, когда ребята-конструкторы несколько десятилетий назад решили начать конструировать авиамодели. Это, можно сказать, самые истоки. И всё это развивалось в рамках кружков и тех видов материалов, комплектующих, которые тогда производились. Занимались ребята в основном при различных центрах детского и юношеского спорта, станциях юных техников и так далее. Но рывок, новую жизнь, эта сфера получила, когда в мире стали производить микроэлектронику, которая смогла эффективно управлять моторами. То есть, грубо говоря, всё пошло в гору, когда появились микрокомпьютеры - и пилоты-операторы беспилотного летательного аппарата смогли достаточно стабильно и просто управлять объектом в небе.

Затем начали рождаться и системы радиосвязи, которые дали возможность дронам и самолётам летать всё выше и дальше от оператора. Соответственно, беспилотная сфера и получила новый виток развития. Все начинают понимать, что если у человека есть возможность быть там, где его нет физически, то это достаточно полезно. Ещё появляется шанс доставить груз за несколько километров без личного присутствия. Если мы можем исключить человеческий фактор из лётного дела, то это хорошая история. Эти плюсы заметили и инвесторы, и заинтересованные люди по всему миру.

- С этого момента началась популяризация сферы? Где впервые начали применять дроны?

- Наверное, самой первой распространённой полезной нагрузкой, которую начали ставить на эти устройства, была камера, а продукт, который производился с помощью камеры, а именно - видео- и фотоматериал, начал проникать в социальные сети. Это были съёмки различных мест и событий с необычных ракурсов. Всё это просачивалось в интернет и, соответственно, рождало вау-эффект. Люди видели, что это сделано с дрона.

Очень скоро уже режиссёры в фильмах и режиссёры монтажа роликов хотели видеть в своих шедеврах именно такой эффект. Стремительно возрастал спрос на операторов дронов. Это был очень мощный рост для китайской компании DJI, которая сейчас лидирует на рынке. По сути, лидером её сделали все мы. Очень долго для людей, принимающих управленческие решения, дроны были только игрушкой. Кинематограф раньше других понял, что это не игрушка, а средство доставки камеры в небо.

Позднее, а особенно с момента начала СВО, летательные аппараты стали инструментом доставки, инструментом мониторинга и разведки. Ранее началось применение беспилотников в сельском хозяйстве. Далее - мониторинг лесов, строительный мониторинг, фотограмметрия, построение трёхмерной проекции каких-то объектов, дорог и так далее. Очень много возможностей применения. Но сейчас, конечно, основной рывок произошёл в военной сфере.

- Стремительное развитие и широкое применение позволяет нам говорить о том, что за беспилотной авиацией - будущее?

- Да. Как в военной, так и в гражданской сфере. Это доставка, в том числе грузовая, в отдалённые или непроходимые местности, операторское дело, сфера поиска, розыска людей. Возможно, о некоторых направлениях мы ещё не догадываемся. То есть в любом случае за этими технологиями будущее. Ну и, понимая это сейчас, государство, крупный бизнес задались большим вопросом: а каким образом это развивать? Потому что ехать на одних энтузиастах (их в каждом среднем городе по 15 - 20 человек, у которых есть своя работа, семьи и всё остальное и для которых беспилотная сфера - это только хобби) не получится. Нужно создавать профессиональную среду. Государство это поняло. И сейчас есть ряд госпроектов, направленных на развитие беспилотной сферы. Проекты по подготовке школьных преподавателей образовательных программ в области эксплуатации БПЛА, идёт рост инфраструктуры, создан отдельный вид спорта - гонки дронов.

- То есть операторы дронов приравниваются к спортсменам и могут претендовать на спортивные регалии?

- Некоторое время назад на государственном уровне была зарегистрирована Федерация гонок дронов России. На этом основании в реестр официальных видов спорта был введён такой спорт, как гонки дронов. А у регионов появилась возможность создать аналогию в своём субъекте. Так на базе центра компетенций «Беспилотные воздушные системы» при участии Вятского агротехнологического университета было создано региональное отделение Федерации гонок дронов России. Центр компетенций провёл все необходимые соревнования и презентовал программу развития в министерстве спорта Кировской области. В начале 2024 года Кировское региональное отделение Федерации гонок дронов России получило аккредитацию.

Получение аккредитации даёт возможность участия в соревнованиях, присвоения спортивных разрядов, в том числе мастеров спорта, получения государственного финансирования. Также обсуждается инициатива по созданию международной федерации гонок дронов, для того чтобы иметь право и возможность присваивать звание мастера спорта международного класса. Это даёт право спортсменам войти в соревновательный процесс наряду с другими видами спорта. Соответственно, с присвоением всех этих званий.

Как только организовали соревновательный процесс, как-то стандартизировали его, у молодёжи появился совсем другой интерес. Это уже не просто «бесцельно полетать где-нибудь», а соревнование с себе подобными, улучшение своих навыков пилотирования. Это и популяризация спорта, и достижение реальных целей.

- Насколько сложным был процесс узаконивания федерации? Наверно, не так просто получить одобрение, то есть аккредитацию, в ведомствах?

- Для того чтобы наша региональная федерация прошла аккредитацию в министерстве спорта, необходимо было провести не менее трёх соревнований. Центр компетенций «Беспилотные воздушные системы» успешно выполнил эту задачу.

Но этому предшествовала большая работа. За полгода наша команда обеспечила материально-техническую базу для проведения тренировок и соревнований по гонкам дронов. Были арендованы и оборудованы помещения, подготовлена презентация программы развития, и мы её защитили в минспорте Кировской области. Нами заключено соглашение с аэроклубом ДОСААФ в Кирове, в котором пилоты могут беспрепятственно осуществлять тренировки. Мы обслуживаем выделенную площадку для тренировок - это уборка снега и установка вспомогательных сооружений.

Сейчас мы взаимодействуем с министерством образования Кировской области по вопросу присутствия в Федерации гонок дронов Кировской области студентов и учеников из будущих классов БПЛА, которые появятся в школах. Уже консультировали минобр по вопросу технических характеристик дронов, которые используются во время соревнований. То есть учиться нужно сразу на подходящем оборудовании, чтобы в будущем иметь возможность выступать и, соответственно, соревноваться, повышать уровень.

- После получения аккредитации в Кирове прошёл фестиваль-чемпионат гонок дронов. Приезжали пилоты и из других городов. Расскажите, как это было.

- В начале апреля мы организовали и успешно провели межрегиональные соревнования гонок дронов «Атмосфера полёта». Для этого подготовили судейский состав, приобрели оборудование для соревнований, обеспечили максимальное анонсирование в социальных сетях. По итогам проведения фестиваля охват посмотревшей «Атмосферу полёта» аудитории составил более 300 тысяч пользователей в нашем регионе.

Посоревноваться в пилотировании дронов на фестиваль приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Казани, Йошкар-Олы, Екатеринбурга, Москвы, и конечно, из Кирова. Интерес гостей в том, чтобы принять участие. В стране проводилось очень мало мероприятий в области беспилотных воздушных систем. И в данном случае мы сделали очень качественный фестиваль, который, по словам участников из Москвы, прошёл на высшем уровне.

Мероприятие не получилось бы столь эффектным, если бы не помощь наших партнёров. Это Сбербанк, Вятский ГАТУ, банкетная служба «Глобус», магазин UMVOLT, аэроклуб ДОСААФ, «Движение первых».

Спортсменов встречали в аэропорту, привозили, кормили на мероприятии. Мы предоставили качественную трассу, которая была хорошо подсвечена. Трасса была оборудована специальной системой фиксации «Засечка» - это устройство, которое фиксирует старт-финиш. Организовали трансляцию, которая всё записывает, что немаловажно. Трансляция видео с очков четырёх спортсменов, которые летают в данный момент, выводится сразу на экран, и, соответственно, зрители и другие пилоты могут смотреть в реальном времени прохождение трассы. Это очень недешёвая история.

В проведении гонки дронов было задействовано немало специалистов: ведущие, организаторы, судьи, волонтёры и профессионалы-пилоты, техники, которые умеют управлять всеми системами.

Одновременно с чемпионатом прошли соревнования по гонкам дронов в дисциплине «технический симулятор», организованные совместно с «Движением первых». Ребята, кстати, нам очень помогли в проведении фестиваля в части организации процессов.

- Работа большая. Уже начали подготовку к новым гонкам?

- После соревнований 6 апреля организовали для заинтересовавшихся потенциальных спортсменов чат для консультации, в котором опытные участники дают советы новичкам. Это тоже можно назвать этапом подготовки.

Сами региональные соревнования пройдут 27 и 28 июля в Кирове при поддержке всероссийской федерации и, конечно, генеральных партнёров. Кстати, в этом году возможность проведения соревнований получили лишь 14 из 89 регионов страны. И Киров - в их числе!

Мы планируем не только провести гонки, но и собрать большой фестиваль операторов дронов, авиамоделистов, сделать выставку техники, пригласить к участию пилотов из других регионов, чтобы в одном месте сконцентрировать всю мощь моделирования.

Параллельно ведём работу по привлечению спонсоров. Беспилотный спорт очень недешёвый сам по себе, как и вся отрасль. Помогать развитию сферы БПЛА - это большое дело. И не только финансово. Например, одно из крупных промышленных пред­приятий - Кировский машзавод 1 Мая - согласилось нам помочь. Кроме того, речь идёт о возможном предоставлении площадки для тренировок. Они изготавливают фигуры для трассы, на которой будут соревноваться участники. Мы нашли несколько спонсоров для финансирования мероприятий на постоянной основе.

Уровень развития центра компетенций «Беспилотные воздушные системы» оценили не только пилоты из других городов, но и заинтересованные лица. Недавно в Киров с рабочим визитом приезжал председатель ДОСААФ России - генерал армии Александр Дворников. Так как мы являемся первичным отделением ДОСААФ, мы встретились с Александром Владимировичем в аэроклубе ДОСААФ и продемонстрировали работу в области беспилотных воздушных систем. Он увидел то, как ведутся занятия на аэродроме, пожелал нам увеличивать ресурсы и поблагодарил всех участников встречи.

- Какие первоочередные планы у региональной федерации гонок дронов?

- С того момента как мы серьёзно подошли к организации соревнований и вообще к развитию беспилотной отрасли в нашем регионе, увидели, насколько остра нехватка финансовых ресурсов на этом направлении. Мы увидели, сколько стоят эти соревнования, сколько стоят комплекты оборудования, сами занятия в этом высокотехнологичном виде спорта, насколько остро стоит проблема оснащённости как учебных организаций, так и организаций, которым необходима работа с БПЛА, - это совершенно разные службы. Поэтому мы решили запустить амбициозный проект под названием «Фонд поддержки развития высокотехнологичных видов спорта в Кировской области «Новая стихия». 15 апреля 2024 года региональное министерство юстиции зарегистрировало этот фонд. В его попечительский совет вошли известные люди города. Целью фонда как раз и будет финансовая помощь спортсменам и будущим спортсменам, которые желают войти в этот недешёвый вид спорта и продолжать совершенствовать свои навыки пилотирования.

- То есть любой желающий сможет получить компенсацию за обучение пилотированию?

- Любой желающий может обратиться в фонд как новичок и начать заниматься с симулятора, а потом, если понравилось и более-менее получается, может пересесть на микродроны и так далее. Если мы видим в ученике потенциал, который позволяет идти дальше, то можем говорить о софинансировании.

Ещё одна форма поддержки - предоставление оборудования во временное пользование, в том числе для проведения соревнований на высоком уровне. К примеру, мы видим, что в какой-то школе хорошие результаты показывает некий ученик, а у него нехватка техники, которая необходима для дальнейшего развития. Он может прийти в фонд, мы ему выдадим аппаратуру. Понятно, что ученик её не заберёт домой, а будет под присмотром в нашем центре тренироваться. По крайней мере, у него будет всё для развития.

- Мы можем говорить, что в нашей области развитие БПЛА уже не просто набирает обороты и, пожалуй, находится на достойном уровне?

- Мы первые, кто провели региональные соревнования по гонкам дронов в Кирове, мы обучаем операторов дронов, совершенствуем техническую базу и производственную сферу. Темпы сбавлять не намерены и готовы брать новые высоты во всех смыслах слова.

Беседовала Е. САРМАНОВА.

Фото: А. Кузнецовский (artemkuznetsovsky.ru).