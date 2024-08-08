Арт-объекты и берестяная грамота

Июль пролетел, как ласточка, быстро, но нельзя сказать, что незаметно. Пик лета отметился яркими событиями в культурной жизни Кировской области. Их было так много, что все в одном обзоре даже не перечесть. Отметим только самые интересные из июльских новостей.

Монеты на памятник

Жители России и Беларуси продолжают собирать монеты советского периода, из которых будет отлит памятник, посвящённый подвигу советского народа в Великой Оте­чественной войне. Акция «Живая память благодарных поколений» стартовала на Вятке в День Победы. За два месяца удалось собрать почти 20 килограммов монет.

Акция организована Фондом имени Алексея Таллая (Республика Беларусь) при поддержке белорусско-российского благотворительного фонда «Единое Отечество». Основным партнёром в России является Музей Победы. К акции присоединились ещё около 200 музеев, которые входят в Ассоциацию военно-исторических и исторических музеев.

Композиция «Живая память благодарных поколений» будет установлена в 2025 году в Москве в преддверии 80-летия Великой Победы. Ожидается, что свой вклад в создание памятника внесут более пяти миллионов российских семей.

В Афанасьево обновилась библиотека

В пгт Афанасьево открылась обновлённая модельная библиотека. Модернизация стала возможной благодаря участию в нацпроекте «Культура». Объём выделенных средств - 8,5 млн рублей.

В основу дизайн-проекта обновлённого учреждения легли мотивы дымковской росписи, так как одно из основных направлений работы библиотеки - краеведение, изучение истории и ремёсел вятского края.

Рабочее место библиотекаря оснащено мультимедийным оборудованием. Вдоль стен расположились стеллажи для хранения книг, а также два рабочих места с компьютерами, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, устройство «Говорящая книга» (тифлоплеер), портативный электронный видеоувеличитель, адаптированная клавиатура с большими кнопками (для слабовидящих).

Книжный фонд обновился на 30 процентов: поступило 3074 экземпляра. Новинки книжного фонда представлены печатными и электронными изданиями.

Помимо традиционных компьютеров, электронных книг, проектора, очков виртуальной реальности, в оснащение библиотеки вошли и другие гаджеты: интерактивная панель, интерактивный глобус, планетарий, видеокамера, «Яндекс.Станция», интерактивный пол, шахматный компьютер, различные конструкторы (программируемые роботы, конструкторы «Лего», конструктор для сборки робота и набор робототехники), настольные игры, библиотечный робот Маша.

Это уже третья по счёту модельная библиотека, созданная на территории муниципального округа, и 26-я в регионе.

В Холунице появился новый арт-объект

6 июля в Белой Холунице прошёл юбилейный, десятый, межрегиональный фестиваль железа REMESLO (0+).

Для гостей фестиваля была подготовлена обширная культурная программа: демонстрация кузнечного мастерства с выставкой-продажей изделий из железа, выступление творческих коллективов.

Так, с самого утра мастера кузнечного дела на глазах у зрителей показывали, как железо превращается в самые изящные предметы искусства, а также дали мастер-классы для желающих попробовать свои силы в «железном деле».

Кроме кузнечных мастер-классов для гостей фестиваля работали 11 тематических площадок, в том числе весёлая развлекательная программа, ярмарка, выставки, экскурсии, мастер-классы по многочисленным видам декоративно-прикладного творчества.

В этот день в Белой Холунице появился новый арт-объект, посвящённый семье.

- Каждый раз кузнецы, приезжающие со всех уголков страны, оставляют в подарок городу изготовленный ими арт-объект. Так в Белой Холунице уже появились красивая арка для молодожёнов, исполняющая желания волшебная щука, указатель с названиями городов, откуда приезжают участники, «планета Белая Холуница». Сейчас они объединены в Аллею железных скульптур, расположившуюся на набережной Белохолуницкого пруда, - сказала глава Белохолуницкого района Татьяна Телицина.

Уникальная находка кировского студента

Студент Вятского государственного университета Виталий Татаринов, участвуя в охранных археологических раскопках в Якутске, обнаружил уникальную берестяную грамоту. Она написана чернилами скорописью XVII века. Археологи предполагают, что грамота относится к архиву воеводской канцелярии, который был утрачен в пожаре 1700 года.

Вслед за кировчанином другие участники раскопок обнаружили ещё восемь подобных грамот.

На сегодня историкам удалось прочитать первый фрагмент грамоты, где говорится о сборе ясака (натурального налога).

По словам историков, это действительно сенсационная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность федерального значения.

Виталий Татаринов учится на третьем курсе ВятГУ, получает образование историка и активно участвует в археологических раскопках в разных регионах России.

- Для меня это не просто увлечение, это новые знания, новые научные открытия, - сказал Виталий. - С удовольствием изучаю и историю 650-летнего города Кирова. Это наши истоки. Это то, что связывает нас с предками.

Обзор подготовил Сергей СМОЛИН.

Фото министерства культуры Кировской области.