«Ярмарка чудес»: кировская мэрия определилась с новогодним украшением Театральной площади

В администрации г. Кирова прошло совещание, на котором управление градостроительства и архитектуры представило разработанные концепции новогоднего украшения улиц, площадей и парков.

Например, по задумке архитекторов городок на Театральной площади предлагается назвать «Ярмарка чудес».

- В задачи концепции входило создание максимально экономичного и в то же время эффектного, нарядного, удобного пространства для проведения праздничных мероприятий. В большей степени оформление будет состоять из элементов, которые использовались ранее, - сообщили в городском ведомстве.

Традиционно центральным атрибутом площади станет новогодняя ель высотой 20 метров. Ее планируется украсить не только гирляндами и шарами, но и световым шатром. Рядом расположатся скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, световые арочные тоннели и другие элементы со светодиодным оборудованием.

Планируется создать ярмарочное пространство, где расположатся шесть домиков, а между ними - прогулочная зона с местами для отдыха.

В сквере с фонтаном также предполагается световое оформление всех элементов. Традиционно на Театральной площади будет залит каток, создадут фотозону со световой композицией «Хлынов - Вятка - Киров», также установят две горки для детей. Праздничные атрибуты будут украшены баннерами с юбилейными логотипами.

- Предлагаю минимизировать использование ледовых блоков - это значительно сэкономит средства и время, которые тратятся на оформление площади, - сказала глава города Елена Ковалёва. - Необходимо продумать возможность альтернативного крепления элементов. Также для создания максимально уютной яркой праздничной обстановки нужно добавить праздничной иллюминации.

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков предложил установить на Театральной площади ретротроллейбусы и по-новогоднему их украсить.

Световые конструкции также планируется установить в наиболее популярных у кировчан и гостей города местах: на набережной Грина, в крупных парках и пешеходных зонах.

Елена Ковалёва предложила рассмотреть возможность установки новогодней ели на привокзальной площади.

- Город должен сразу встречать гостей новогодним настроением. Прошу также подключить организации и предприятия различных форм собственности, которые могут украсить к Новому году свои здания и территории, - обратилась к руководителям теруправлений глава города.

Добавим, что планируется обустроить общегородские катки, которые в прошлом году пользовались популярностью у горожан: в Гагаринском и Кочуровском парках, на стадионе мкр. Коминтерновский и в парке ЛПК Нововятского района.

Руководители города поручили профильным ведомствам составить смету на реализацию концепции, в начале октября провести торги по выбору подрядной организации и большую часть работ по оформлению городских территорий завершить к 9 декабря.

Выходные дни в 2024 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2024 году

Так, ближайшие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го, а в связи с тем что 23 февраля выпадает на пятницу, будет три выходных подряд - с 23-го по 25-е число.

В 2024 году 8 марта тоже приходится на пятницу, поэтому граждане России отдохнут с 8 по 10 марта.

Суббота, 27 апреля, будет для россиян рабочей, но ее переносят на 29 апреля. А из-за переноса выходного с субботы 2 ноября на 30 апреля страна будет отдыхать в первые майские праздники четыре дня подряд - с 28 апреля по 1 мая.

Вторые майские праздники продлятся четыре дня - с 9 по 12 мая. Это стало возможным благодаря переносу праздничного 6 января, который приходится на субботу, на пятницу 10 мая.