«Арбат» закрылся. Завершился сезон предъюбилейного проекта «Пешеходная Спасская».

Анонс «последнего гулянья» был дан в сообществе «650 Киров/Официальная группа юбилея города» социальной сети «ВКонтакте». Два оставшихся выходных дня предполагалось сделать насыщенными разного рода развлекательными шоу. Со своей программой участвовал Малмыжский район.

Однако ни обещанные увеселения, ни дегустация национальной кухни от малмыжцев, ни хорошая погода не смогли привлечь на так называемый «Вятский Арбат» большое число горожан и гостей Кирова. Чего же добились авторы и исполнители этого проекта?

Открыли с помпой

Проект «Пешеходная Спасская» реализовывался с подачи Вятской торгово-промышленной палаты, а точнее, ее президента Андрея Усенко. Идею поддержал на одном из совещаний юбилейного оргкомитета губернатор Кировской области. И тут уж, хочешь не хочешь, за дело взялись все, кого этот проект касался.

Открытие состоялось в мае этого года. На него пришли первые лица области и города, проявили интерес к нему и горожане. Улицу заполонили торговые палатки и самодеятельные артисты. После пафосного открытия глава региона восторженно записал на своей странице в социальных сетях:

«Улица Спасская по-настоящему ожила - для кировчан и гостей города она открыта к прогулкам. Выставки и мастер-классы, концертные и музейные площадки, сувенирные и гастрономические ряды. Видел улыбки людей, они получают удовольствие от того, что видят, и от того, что делают. Это показатель того, что всё в наших руках!

Я надеюсь, что это только начало, что по всей Спасской появятся кафе, куда будут приходить семьи с детьми, постоянно будет играть музыка, будут проходить выставки народных промыслов, будут приезжать люди из других городов и регионов. А Спасская станет настоящим лицом города.

Меня приятно удивил энтузиазм наших предпринимателей, которые выставили сегодня здесь свою продукцию. Будем организовывать на Спасской дни районов, чтобы местные производители их представляли на радость жителям и гостям города. Благодарю предпринимателей, что с энтузиазмом откликнулись на эту идею».

Так что первый блин (то есть сам запуск проекта) комом не был. А вот дальше всё пошло согласно народной мудрости: «Пили, ели - веселились, подсчитали - прослезились».

Вопреки мнению горожан

Еще до своего официального открытия «Пешеходная Спасская» вызывала много вопросов у тех, кто знает толк в проведении массовых мероприятий. Их уже тогда смущало отсутствие у организаторов календарного плана его реализации и списка участников. В туристическом кластере Кировской области, в чье ведение был передан этот проект, уверяли, что ни того ни другого просто не нужно.

«Ни с одним участником «Пешеходной Спасской» у нас нет договоров аренды, - говорила тогда и. о. главы кластера Анна Чибрина. - Это пилотный городской проект. Мы хотим протестировать пешеходный формат для Спасской. Все места предоставляются бесплатно. Нам важно посмотреть, как такой формат улицы «зайдёт» предпринимателям и горожанам».

Из такой вольницы ничего хорошего не вышло. И в первую голову - для жителей окрестных домов и предпринимателей, чей бизнес связан с доступностью улицы Спасской.

«Вятский край» еще накануне запуска «Вятского Арбата» интересовался мнением и тех и других. И они хором выступали против перекрытия движения на этом участке улицы. Более того, они собирались обращаться в прокуратуру за защитой их права на свободный доступ к своим домам и офисам. Хотя глава кировской горадминистрации Вячеслав Симаков уверял, что все проблемы с жителями и предпринимателями решены.

Но к мнению простых людей накануне старта проекта никто не прислушался. Не интересовало оно власть и после начала еженедельных пешеходных променадов. А ведь горожане писали в соцсетях и о том, как им мешает отдыхать громкая музыка, и о мусоре, который остается после каждых таких выходных.

Как это ни парадоксально, но спасло организаторов «Пешеходной Спасской» от многочисленных жалоб граждан то, что они пустили организационную сторону проекта на самотек. В условиях анархии выносная торговля быстро захирела, а самодеятельные артисты не захотели выступать в связи с отсутствием зрителей.

С каждой неделей гуляющих по ул. Спасской кировчан становилось всё меньше, так же как поводов её посетить.

Минусов больше, чем плюсов

В такой атмосфере безразличия к «Вятскому Арбату» прошло и его закрытие. Не было на нём первых лиц города и области. Не написали о нём взахлёб (как это было на открытии) региональные издания. Не снимали его многочисленные фотографы и телевизионщики. Как будто и не было события. Лишь немногие журналисты и граждане откликнулись на столь бесславную кончину проекта.

В одном из телеграм-каналов ведущий его блогер дал, на наш взгляд, исчерпывающую оценку «Пешеходной Спасской»:

«Закончился летний сезон проекта «Пешеходная Спасская». Решили продолжать в следующем, юбилейном, году. Нельзя сказать однозначно, что проект оказался успешным. Оказалось, что помимо одного мероприятия (для картинки) нужно организовывать пространство каждую неделю. И поэтому в летние месяцы проект был на грани провала - несколько ларьков, пара самодеятельных вокалистов и пара десятков посетителей. Для успешного продолжения данного проекта, безусловно, нужна постоянно действующая команда грамотных организаторов и поддержка ресурсами от властей города и области».

С этой оценкой вынужден был согласиться и человек, который отвечает за данный проект, - руководитель дирекции по подготовке к юбилею города Кирова Алексей Чепцов.

- Конечно, Спасская - не совсем идеальный вариант для пешеходной улицы, - сказал он в интервью одному из региональных изданий. - Она идёт в гору, там не совсем комфортная роза ветров для малого бизнеса (у них сдувает шатры). Но на сегодняшний день другого подходящего места в Кирове нет.

Чепцов не считает, что этот проект оказался совсем провальным.

- В Кирове появилась новая традиция: на свадьбе гулять по Спасской и фотографироваться, - заметил он. - Мы стали это замечать последние три-четыре недели. Это особенно приятно.

Но если это самое главное достижение «Вятского Арбата», то с полным основанием можно называть этот проект провальным.

Сергей СМОЛИН.