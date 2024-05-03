Апрельское путешествие. 20 апреля в библиотеке имени А.И. Герцена состоялась тринадцатая Всероссийская акция «Библионочь-2024»

Подходя к Герценке, я заметила, как с разных сторон к библиотеке приближались посетители. «Видимо, сегодня будет много людей», - подумала я и не ошиблась. Зайдя внутрь, я сразу попала на арт-базар мастеров клуба «Мир увлечений в Герценке».

В фойе библиотеки выставили на продажу самодельные украшения из камней, магниты на холодильник, записные книжки, вязаные игрушки. К одному из столов меня приманил душистый аромат мёда. Я продегустировала предложенные угощения и определила фаворита - мёд с привкусом шоколада и кофе. Отведав сладость, я стала думать, на какую же площадку «Библионочи» мне отправиться. Тут на помощь пришли сотрудницы библиотеки. «Сходите на концерт студентов фортепианного отделения колледжа имени Казенина», - посоветовали женщины. С этого выступления и началась первая в моей жизни сказочная «Библионочь».

«Музыка - смысл жизни»

Концерт проходил в большом читальном зале Герценки. Заняв место в первом ряду, я стала свидетелем репетиции пианистки. Её руки парили над клавишами фортепиано, создавая удивительную мелодию. Мы все с нетерпением ждали начала выступлений.

Открыло концерт произведение композитора Поля Жан-Жана «Венецианский карнавал» в исполнении кларнетиста Назара Бондаренко и концертмейстера Василия Длинникова. Один за другим на сцену стали выходить студенты колледжа. Искусство озаряло стены зала, погружая слушателей в гармонию с классической музыкой.

Чарующее выступление нам подарили гитарист Иван Скрипкин и домристка Виктория Головина, исполнившие сочинение Франсуа-Жозефа Госсека «Гавот». Переливающийся и звонкий звук домры в дуэте с глубоким звучанием гитары заставил меня задуматься о самых приятных моментах жизни, отбросить все негативные мысли.

Фортепианный дуэт Ксении Шатуновой и Анастасии Богомоловой исполнил вальс Арама Хачатуряна, написанный к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад». Ксения Шатунова рассказала, что играет на фортепиано с 12 лет, а в «Биб­лионочи» участвует во второй раз. Музыкальный репертуар для вечера учащимся помогает подобрать педагог. Студентка пояснила, что музыка для неё не просто профессия, а смысл жизни. «Я определённо знаю, что дальше буду этим заниматься. Творчество для меня очень много значит». Девушка отметила, что каждый год организаторы мероприятия тщательно подходят к подготовке концерта. «Здесь шикарная акустика и хороший инструмент. Публика всегда приходит благодарная и позитивно настроенная. Мне очень приятно выступать для такой аудитории!» - поделилась впечатлениями студентка фортепианного отделения Кировского областного колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина Ксения Шатунова.

Порой творческим людям приходят на ум гениальные идеи, но записать их некуда, поэтому памятным подарком для учащихся музыкального колледжа в благодарность за концерт стали записные книжки.

Свист на всю Герценку

Всероссийская акция «Биб­лионочь-2024» была приурочена к проводимому в России Году семьи. От историко-краеведческого клуба «Мир» участие в акции приняли 13 семей. Насладившись классической музыкой, я отправилась на мастер-класс по изготовлению берестяной свистульки к семье Зыковых.

За круглым столом собрались от мала до велика. Напротив сидели шаловливые и шумные мальчишки, а рядом со мной - взрослые женщины. Все хотели сделать свистульку своими руками.

Екатерина Зыкова встретила нас в русском народном костюме. Позднее она рассказала мне, что эти костюмы они в краеведческом центре собирают самостоятельно, выезжая в экспедиции по деревням северной части Кировской области.

Свистульку мы делали из коры берёзы - берёсты. Удивительно, но если полоску берёсты правильно согнуть, отрезать по краям и связать ниткой, то из неё может получиться отличная, звонкая свистулька. Детский восторг был у всех, у кого получилось засвистеть. Забегая вперёд, скажу, что потом до конца «Библионочи» слышались звуки тех самодельных свистков.

Мастер-класс помог всем желающим окунуться в историю родного края и самостоятельно создать изделие из берёсты.

Назад в СССР

Когда я смотрела расписание и искала следующее место для путешествия, взгляд упал на интерактивную площадку «Назад в СССР». Заинтригованная необычным названием, я отправилась в зал для приёмов, где уже собирались посетители. «Пойдёмте с нами! - сказала мне девушка, с которой мы познакомились на мастер-классе по изготовлению свистулек. - Вы точно должны всё знать!» Я с радостью приняла приглашение знакомой незнакомки и зашла в кабинет, уставленный артефактами советской эпохи. Литература, игрушки, посуда, проектор, пластинки красовались на столах и ждали, пока в руки их возьмёт человек XXI века. Конечно же, вещи, сделанные в далёком Советском Союзе, больше всего притягивали детей. Девочка лет десяти упорно и долго пыталась соединить детали какой-то разноцветной игрушечной машинки. Ее старания оправдали себя - в конце концов игрушка была собрана.

Основным мероприятием этой площадки была викторина, посвящённая городу Кирову и его истории. Её организовали ветераны комсомола Кировской области во главе с Натальей Николаевной Шутовой. Поделившись на две команды и придумав им названия, участники викторины начали интеллектуальную битву. Вопросы и ответы на них, споры и бурные обсуждения витали на площадке. Победу одержали наши соперники, но мы ничуть не расстроились, потому что, как сказал итальянский бегун Дорандо Пьетри, «главное - не победа, а участие».

Триумфаторы в награду получили книги, лучший знаток истории - нагрудный значок. Наша команда «Орлята» проиграла в этом мозговом штурме, но мы единогласно выбрали самую активную участницу, которой подарили на память книгу и знак отличия.

Пусть я и не застала жизнь в СССР, но мне было отрадно находиться в компании этих эрудированных людей, которые чтят, помнят и любят годы своей молодости. Я поражалась тем, как они рассказали наизусть монолог Павла Корчагина из романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Мою душу переполняла гордость за то, что мне удалось поближе познакомиться с людьми, воспитанными другим временем.

Кружок «Умелые руки»

- Вы помните, что мы всегда делали в преддверии 1 Мая? - спросила вдруг Наталья Николаевна Шутова.

- Субботник! - со смехом выкрикнула я.

- Да, конечно, но ещё мы готовились к демонстрации.

И вновь моему счастью не было предела. Все пошли создавать главный атрибут Дня солидарности трудящихся - праздничные веточки. На столе лежали цветная бумага, клей, ножницы, проволока. Мы рисовали, вырезали и клеили, попутно разговаривая обо всём на свете. Готовые бумажные цветы прикрепили к живым веточкам, у которых уже набухли почки и вот-вот раскроются листики. Весна пришла!

В кабинете, где творил наш кружок «Умелые руки», стоял столик с лакомствами. Ванильные сушки и маленькие разно­цветные конфеты, размером с горошину, были угощением для всех. Всё-таки это так необычно, что с годами у человека меняются пристрастия в еде, но я уверена, что к этому столику со «вкусом детства» никто не остался равнодушным.

Моё погружение в эпоху СССР закончилось беседой со Светланой Носовой, обладательницей звания самого энергичного и смышлёного члена команды «Орлята». Светлана Викторовна рассказала, что участвует в «Библионочи» в девятый раз и по сей день остаётся в восторге от задумки и организации этого праздника. Особую ностальгию у женщины вызвала площадка «Назад в СССР». «Я была октябрёнком, комсомольцем и даже секретарём комсомольской организации, поэтому это мероприятие мне было близко. Я получила только позитивные эмоции. Когда мы делали веточки на 1 Мая, мне сразу вспомнились школьные уроки труда», - сказала Светлана Викторовна.

«Библионочь» подошла к концу в 22-00, когда десять счастливчиков путём лотереи выиграли сувениры. Увы, я не оказалась в их числе, но мой день закончился не менее необыкновенно: я купила на память вязаного ёжика, терпеливо ждавшего меня на арт-базаре мастеров клуба «Мир увлечений в Герценке».

Спасибо Герценке за гостеприимство и за хорошо проведённый день. Увидимся в следующем году!

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.