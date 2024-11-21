Антикрысин

Вот и закончился очередной садово-огородный сезон. А лично для нас с женой он закончился в 2021 году, поскольку возраст наш уже стал почтенный и букет болезней не позволил более заниматься этим делом.

Урожай же 2021 года был как по заказу. Земля в саду словно чувствовала, что хозяева покинут этот участок, и щедро вознаградила нас за наши неусыпные труды. Моя жена Валентина даже рекорд поставила: заготовила на зиму 17 трёхлитровых банок огурцов, хотя раньше закатывала 10 - 12. А яблок мы собрали 45 десятилитровых вёдер. Снабдили ими всех своих ближних и дальних родственников, всех знакомых и друзей, у кого нет дачного участка. И помидоров, и ягод выросло в тот год огромное количество. В общем, работы было под завязку.

Прошло уже три года, как мы расстались со своим садом, а заготовки ещё остались. И компоты, и варенье, даже одна банка огурцов ждёт, когда же её распечатают.

Осенью мы с женой частенько вспоминаем свой сад, которому было отдано более 20 лет. И вот объявленный редакцией газеты конкурс «Огородные байки» вдохновил меня взяться за перо.

Фото avatars.dzeninfra.ru.

Как-то летом у моего соседа-садовода появились крысы и мыши, которые стали наносить ощутимый урон его урожаю. Для решения такой проблемы семейство решило обзавестись котом-мышеловом. Завели, да только тот кот не то что крыс, даже мышей боялся, дрожа от страха до самого кончика хвоста! Но не выбрасывать же его теперь, все-таки живое существо… Так они и жили до некоторого времени: сосед на пару с женой мышей гонял, а кот их боялся.

Однажды мы с соседом, наработавшись на грядках, решили расслабиться. Выпили, поговорили о том о сём, и потом я отправился к себе. Но соседу выпитого показалось мало, и он задумал повторить, благо водка в его домике имелась всегда. Достал сосед бутылку, закуски добавил, а выпить-то и не с кем: кругом только внуки бегают да невестки гоношатся на грядках.

Пить в одиночку - первый шаг к алкоголизму. И сосед решил привлечь к выпивке кота. Налил усатому рюмочку валерьянки, себе - стопку водки. Сели вдвоём. Сосед в итоге почти всю бутылку уговорил, а кот - всю рюмочку.

Фото cdn-fastly.petguide.com.

Выпив валерьянки, кот повел себя следующим образом: сначала по полу покатался, будто храбрости хотел набраться, потом встал и решительно направился к сараю, в котором обитали крысы. Открыв дверь в сарай чуть ли не пинком, кот вломился туда и через несколько минут появился в проеме с дохлой крысой в зубах. Добычу свою кот бросил у порога садового домика и полез на чердак спать.

Утром сосед проснулся раньше кота и вышел на крыльцо подумать о делах насущных. Следом на крыльцо, томно потягиваясь, выполз кот… и увидел убитую им вечером крысу! Истерику кота по поводу увиденного сосед описать словами не мог. Он насилу успокоил животное, отпаивая его валерьянкой. Однако если людей валерьянка на самом деле успокаивает, то на котов оказывает прямо противоположное действие. Они становятся агрессивными - и тогда никакие крысы им не страшны. Самый настоящий антикрысин!

С той поры у соседа все мыши и крысы перевелись. Может, это не кот их передавил, а просто они со страху решили податься в другие местности от греха подальше…

Геннадий Георгиевич ПЕТУХОВ, г. Слободской.