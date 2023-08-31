Анатолий Чурин поздравляет учителей с Днем знаний

Сегодня последний день лета, завтра начинается школа. 1 сентября – День Знаний и страна будет поздравлять учителей, школьников студентов. Ибо они - главные действующие лица в походе за знаниями, за них мы волнуемся, переживаем, надеемся и верим в их успехи и новые достижения.

Конечно же, мы пристально всматриваемся в лица современных учителей, ведь именно на них лежит огромная ответственность за успешность наших детей, за то, какими они войдут во взрослую жизнь. Хотелось, чтобы педагоги были достойными их старших коллег, сделавших все, чтобы сохранить традиции российской национальной школы.

И здесь надо быть честными. Ответственность учительства предполагает право на всестороннее внимание к его проблемам со стороны государства, общества, родителей. Учительство как никогда нуждается в общественной поддержке и признании образования как важнейшего условия благополучия общества.

По окончанию прошлого учебного года, семь педагогов были удостоены премии «Элита образования Кировской области». Премия стала общественной наградой за выдающийся вклад в обучение и воспитание детей и подростков. Хотелось, чтобы подобных знаков внимания стало больше. Педагоги вправе рассчитывать на бережное отношение со стороны государства к своему личному и рабочему времени. Не допускать давления со стороны органов управления при осуществлении их профессиональной деятельности.

Российская школа остро нуждается в поддержке общества в работе по сохранению физического и нравственного здоровья детей и подростков. Хочется верить, что в новом учебном году будет продолжена работа по избавлению школы от всего чуждого, что появилось за последние десятилетия, а лучшие традиции, созданные многими поколениями советских и российских учителей, получат новое продолжение.

От всей души поздравляю коллег с новым учебным годом! Желаю благодарных учеников, здоровья и успехов на педагогическом поприще!

Завтра образовательные организации пополнятся первоклассниками и первокурсниками. И им и всем школьникам и студентам хочется пожелать пытливости, упорства в достижении поставленных целей.

С новым учебным годом!

Анатолий Чурин, Заслуженный учитель Российской Федерации