Фото: kirovgrad.ru

Тема раскопок и благоустройства (а точнее, его отсутствия) продолжает занимать первые строчки в чатах народного обсуждения как в Кирове, так и в области (в частности, в Котельниче). В областном центре идет замена труб на теплотрассах, в Котельниче - прокладка газопровода. И там и там разрушается дорожное покрытие, перекопаны тротуары, на газонах - кучи глины, а после дождя - непролазная грязь. Ни пройти ни проехать.

Поэтому на очередной планёрке у губернатора Кировской области Александра Соколова были заслушаны доклады и.о. главы кировской городской администрации Дмитрия Печёнкина, главы города Котельнича Олега Исмаилова, руководителя местных газпромовских структур Александра Чиликина и представителя кировского филиала компании «Т Плюс».

В целом суть всех докладов новизной не блещет: работы идут по плану, неудобства для населения компании стараются минимизировать, а уже к осени благоустройство восстановят в прежнем виде, а где-то даже лучше. Некоторые верят.

Хотя, как гласит народная мудрость, пессимистам жить легче: не сбылось плохое предсказание - можно вздохнуть с облегчением, а сбылось - сказать: «Я же говорил». Вот и на этот раз не будем обольщаться.

По словам Печёнкина, в 2023 году только по концессионному соглашению в городе планируется провести реконструкцию более 56 км сетей теплоснабжения. Самые крупные участки - на ул. Цеховой, ул. Шинников, ул. Широнинцев, ул. Воровского, ул. Красноармейской, Октябрьском проспекте, ул. Некрасова, ул. Калинина, ул. Чапаева. Всего оформлено проведение ремонта на 334 участках. На сегодняшний день более 55 процентов запланированных работ уже выполнено.

Заместитель главы администрации Кирова Вячеслава Симакова с гордостью отметил, что в городе в последние годы аварийность на теплотрассах снизилась и отопительный сезон проходит почти без сбоев. Он, правда, вскользь заметил, что подает в квартиры тепло не только «Т Плюс», но и ряд менее крупных предприятий. Хотя тягаться с энергетическим монополистом (а за «Т Плюс» числится 91 процент всех тепловых сетей в Кирове) им не под силу.

Слова Печёнкина подтвердил и представитель энергетического холдинга. Он пообещал своевременное окончание работ по перекладке труб и восстановление прежнего уличного благолепия. И единственным, кто в его словах усомнился, был сам Александр Соколов.

- Когда работы ведутся самой «Т Плюс», у меня вопросов нет, - сказал губернатор. - Но в данном случае у вас работают подрядчики, и вам нужно их чётко контролировать.

А пока в Кирове «Т Плюс» ломает свежий асфальт и рушит тротуары, в Котельниче тем же самым занимается Газпром. Вот только там идет не обновление системы теплоснабжения, а газификация населенного пункта.

В интернете много жалоб от жителей Котельнича на то, что газпромовцы, делая, по сути, доброе дело, работают коряво. Рыть - роют, а благоустройством после себя не занимаются.

И, нужно сказать, масштаб этой беды значителен. По словам главы Котельничского городского округа Олега Исмаи­лова, всего в рамках газификации планируется проложить около 88 километров сетей, тем самым создастся возможность подключения к газу более трёх тысяч домо­владений. В настоящее время проложено 65 километров. Вот и представьте себе, сколько там перекопанных дорог, тротуаров, развороченных газонов.

Самое интересное, что в этой ситуации Газпром поступает так же, как «Т Плюс»: львиную долю работ он делает не своими силами, а нанимает для этого сторонние организации. И для «Т Плюс», и для Газпрома это отличный выход в случае срыва сроков или возникновения проблем с восстановлением благоустройства: всегда можно свалить вину на недобросовестных подрядчиков. Однако жителям от этого не легче. А краснеть за неурядицы приходится муниципальной власти.

На планёрке Александр Чиликин, представляющий Газпром, заверил губернатора, что его подчинённые уже разработали для Котельнича план восстановления порушенного. Он пообещал, что к осени газпромовцы приведут там в порядок все улицы, тротуары и газоны.

Не обошел Чиликин вниманием и строительство в Котельниче новых модульных газовых котельных. И это для города действительно хорошая новость, так как к старым котельным у его жителей давно много претензий. Вспомним хотя бы отопительный коллапс минувшей зимы, когда без тепла осталась чуть ли не треть Котельнича.

А вот Кирову и Оричевскому району Чиликин пообещал точечные проблемы с началом отопительного сезона. Две организации, обслуживающие газовые котельные, накопили большие долги по оплате голубого топлива, а потому могут заморозить дома, которые обслуживают. Это компания «Техно-Сити», расположенная в Нововятском районе Кирова и обслуживающая четыре многоквартирных дома, а также спорткомплекс «Заря», и «ЖКХ «Торфяное» из с. Быстрица Оричевского района.

В первой из них ситуация очень непростая. Люди платят компании «Техно-Сити» за услуги на несколько счетов. Платят в основном исправно, но куда уходят деньги - непонятно, так как долг компании по газу растет. Во второй («ЖКХ «Торфяное»)также рост задолженности, хотя тарифа на то, чтобы своевременно рассчитываться с Газпромом, ей хватает.

А ведь «Вятский край» еще на прошлой неделе писал (статья называлась «Цифрами дом не обогреешь»), что проблемы в новом отопительном сезоне будут. И как в воду смотрел.

Иван ТРОФИМОВ.