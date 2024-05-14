Алёшкина любовь. Пронзительная история Алёши из посёлка Опарино

Когда на экраны страны вышел фильм «Алёшкина любовь» с Леонидом Быковым в главной роли, его посмотрели 24 млн зрителей. А в это время в далёком посёлке Опарино Кировской области проживал мало кому известный Леонид-Алёшка с куда более потрясающей историей любви. И хотя история реального Алёшки не была экранизирована, но она заслуживает хотя бы того, чтобы имя этого человека было увековечено на мемориальной доске в центре Опарино.

И выбить на камне надо не просто фамилию, имя и отчество, а начертать текст, который он написал любимой девушке на обороте своей фотографии: «18 убил. 13 взял в плен. Марусечка, посылаю карточку, прошу её хранить. Твой Лёня», чтобы молодое поколение посёлка Опарино, прочитав эти слова, спрашивало у старших, что это был за супермен, который истребил тучу врагов и посвятил свой подвиг неведомой Марусе.

И тогда история реального Алёши из Опарино будет пересказана людьми старшего поколения столько раз, сколько прохожих увидит глазами эти цифры: 18 убил, 13 взял в плен. Ведь если бы каждый солдат, как заметил Константин Симонов, убил по одному захватчику, то война бы закончилась куда раньше. А Великая Отечественная война длилась четыре года.

Свой подвиг Алёша из Опарино совершил в первый год войны. Красная армия была ещё настолько слаба, что один фашист, оснащённый по последнему слову техники, гнал тогда десяток красноармейцев. Ленинград уже три месяца находился в блокаде. Там не было продуктов, отопления, электричества, не работал общественный транспорт. Оставалась последняя ниточка, которая связывала Ленинград с центром страны, - через Ладожское озеро. Ещё немного, и немцы выйдут на берег Ладоги и ликвидируют Дорогу жизни. При таком развитии событий Ленинград не смог бы сражаться и полностью вымер бы от голода. А освободившиеся немецкие армии от берега Ладоги были бы переброшены под Москву. И тогда - прощай, Москва!

В этот решающий момент в борьбу за Дорогу жизни вступили бойцы 311-й стрелковой дивизии, сформированной в Кировской области. Они были в тоненьких шинельках, многие без рукавиц, постоянно голодные (ведь продовольственные базы в городе Тихвине попали в руки противника). Чтобы не отморозить ноги, изобретательные красноармейцы набивали на ночь обувь опавшей листвой. А гитлеровцы в это время прочно засели в блиндажах, грелись буржуйками и ели досыта. Короче, устроились с комфортом.

И вот эти плохо вооружённые и голодные советские воины в течение трёх недель атаковали позиции немецких «сверхчеловеков» в совхозе «Красный Октябрь» нынешнего Кировского района Ленинградской области. Дело было в декабре 1941 года. Под конец этих боёв от нашего 1067-го полка осталось всего 127 человек. И тогда на штурм совхоза «Красный Октябрь» были брошены все оставшиеся силы дивизии: разведчики, сапёры, химики, водители, писаря и вся тыловая братия.

Среди бойцов роты химзащиты оказался и смелый паренёк из Опарино Алексей Багин. Он взобрался на броню танка Т-34 и подсказывал нашим танкистам, куда следует вести огонь. В решающие минуты боя Алексей спрыгивал с танка на землю и в одиночку пробирался к вражеским блиндажам, из которых градом сыпались пули всех калибров. Через дымовые трубы он бросал гранаты внутрь блиндажей.

Вот более точное описание подвига Алексея из наградного листа героя: «Багин вначале корректировал огонь орудия танка, стоя на его броне. Прямой наводкой по указанию Багина были уничтожены две миномётные батареи и две пулемётные точки, мешавшие продвижению наших частей. При подходе к вражеским блиндажам Багин сошёл с танка, под непрерывным огнём противника пополз вперёд и забросал противотанковыми гранатами через дымовые трубы два блиндажа, при этом уничтожил 18 гитлеровцев, а четырёх взял в плен».

За тот бой Алексей Багин был награждён орденом Красной Звезды. Фактически руками Алёши из Опарино 311-я стрелковая дивизия добила остатки немцев, засевших в совхозе «Красный Октябрь». И угроза захвата Дороги жизни была ликвидирована.

Алёшкина Марусечка

Война войной, а любовь из сердца не вычеркнешь. И Алексей Багин отсылает свою первую военную фотографию, изготовленную фотографом Даниилом Онохиным, любимой Марусечке. Кто же эта девушка?

Племянница Алексея Багина - Нина Борисовна Мельникова из Кирова сообщила мне, что Марусечка - это была Мария Августовна Нейман. Они полюбили друг друга ещё до войны, хотя для создания семьи у них были серьёзные препятствия. А потом четыре года войны они слали друг другу нежные письма. Ведь сколько нежности в слове «Марусечка»!

Во время войны Мария Нейман тоже не отсиживалась в тылу, а сражалась с немцами на Карельском фронте в составе 28-й отдельной артиллерийской бригады ПВО. Воспоминания Марии Нейман когда-то записала методист по работе с детьми Опаринской детской библиотеки Надежда Грабовницкая. «Сначала я разведчиком была, - рассказывала Мария Августовна, - по два часа отстаивала с биноклем в специально вырытой яме. Большая такая яма, глубокая - одна голова над землёй. Моя задача была вовремя обнаружить самолёт и определить, свой он или чужой. Но разведчик из меня не получился: однажды я прозевала самолёт, но хорошо, что он оказался советский. Командир батареи разобрался, в чём дело: быстро выяснил, что у меня слабое зрение. Тогда меня перевели на кухню помощником повара. Полковой фельдшер норовил всё время попасть на обед на 13-ю батарею. Придёт, бывало, спрашивает: «Рыба жареная есть?» А как ей не быть? Река-то рядом. Вот он ест и нахваливает: «Нигде так вкусно не готовят».

Вернувшись с фронта в Опарино, Алексей Багин сделал пристройку к дому своего отца и стал там жить вместе с Марусечкой. Она в муже души не чаяла. Звала его Алёшей до самой смерти. Война сильно подорвала здоровье Алексея. Детей у них не было.

По сведениям, которые передавались в семействе Багиных из уст в уста, однажды на фронте Алексей Багин был в разведке. Там он получил сквозное ранение лёгкого и долго пролежал в холодной воде. И потом всю жизнь Алексея мучила астма. В последние годы своей жизни он написал Даниилу Онохину: «От вас получил уже два письма, но ответить не мог. Сильно болел. Думал, что концы отдам. Но сейчас отдышался, уже хожу на волю и кушаю получше. Скоро я поправлюсь и приеду в Киров. Хочется повидать мне моего командира Якова Косицкого из Слободского».

Незадолго до смерти Алексей Багин приехал в Киров, встретился с Даниилом Онохиным и навестил своего бывшего командира роты химической защиты Якова Косицкого в Слободском. Примерно через год после этого Алексей Багин умер. В один год с ним умер и командир роты химзащиты Яков Косицкий.

Родной племянник Марии Августовны - Сергей Альфредович Нейман, работавший директором Опаринской средней школы, рассказал мне, что супружеский союз Алексея и Марии Багиных длился до самой смерти Алексея Ивановича в 1969 году. После этого Мария Августовна прожила вдовой около 40 лет, храня память о своём Алёше.

Олег ЧЕТВЕРИКОВ.

Фото Даниила ОНОХИНА и из архива семьи Багиных.