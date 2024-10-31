Алексей Исупов - вятский итальянец

Автопортрет.

В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения вятского уроженца, художника Алексея Исупова. К этой памятной дате приурочена выставка его работ под названием «Алексей Исупов: Вятка - Самарканд - Рим» (0+), которая на днях открылась в Выставочном зале Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых (ВХМ).

Пикантности этому событию добавляет тот факт, что выставка, ко всему прочему, стала частью проходящего в Кирове фестиваля «Русское зарубежье: города и лица», который проводится под эгидой Фонда наследия русского зарубежья и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

«Старший брат».

Из Вятки в Рим

Непростой оказалась жизнь Исупова, который родился в 1889 году в Вятке, а умер в 1957 году в Риме.

Можно смело утверждать, что путь Алексея Исупова в изобразительное искусство был предначертан судьбой. Мальчик появился на свет в семье мастера по иконостасному делу, резчика по дереву и позолотчика. Может быть, потому у него уже с детских лет проявился дар живописца. И этот дар был развит соответствующим обучением.

В 1903-1904 годах Алексей обучался в иконописной мастерской Анастасия Черногорова, в 1904-1908-м - в иконописной мастерской Василия Кротова. В 1906-1909 годах участвовал в художественных выставках в Вятке.

Тяга к самостоятельному творчеству возникла у него под влиянием вятского пейзажиста Николая Хохрякова. В 1908 году Исупов уехал из родного города, чтобы продолжить учёбу в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1912 году. Педагогами Исупова в училище были такие известные русские художники, как Валентин Серов, Константин Коровин, Абрам Архипов и Аполлинарий Васнецов. С последним его связывали не только ученические, но и земляческие связи.

Васнецов радушно принял одарённого земляка, в котором подкупало огромное желание учиться. Аполлинарий Михайлович уделял Исупову особое внимание, часто звал к себе на вечернюю чашку чая, чтобы поговорить об искусстве, расширить его кругозор. Васнецов постепенно ввёл его в круг художников, устроил кое-какие заработки.

Портрет жены.

Острые студийные споры укреп­ляли стремление Исупова постичь основы художественного мастерства. Он ходил в музеи, много читал и размышлял. Юношу восхищали картины Михаила Врубеля, Валентина Серова, Василия Поленова, Константина Коровина, Исаака Левитана, поражала квинтэссенция света в живописи Фёдора Малявина. Привлекали внимание Исупова и работы французских живописцев из коллекций Ивана Щукина и Саввы Морозова, которые он видел на выставках.

После окончания училища Алексей путешествовал по Уралу. В 1915-м был мобилизован в армию и направлен в Ташкент. В этот период появились замечательные пейзажи, в которых художник рассказывал о светлом и гармоничном мире, царившем в его душе, о радости, рождаемой в нём поэтическим явлением бытия.

В конце 1917 года Исупова освободили от воинской службы по состоянию здоровья (у него обнаружился костный туберкулёз), и он на короткое время вернулся в Москву, побывав в последний раз и в Вятке.

Уже в мае 1918 года художник вернулся в Ташкент, где пробыл до 1921 года. Годы, проведённые в Туркестане, стали для него очень плодотворными. В этот период Исуповым написано много замечательных картин на среднеазиатскую тематику.

По возвращении в Москву Исупов вступает в Ассоциацию художников революционной России (АХРР) и принимает деятельное участие в художественной жизни молодой советской республики. По заказу правительства художник написал серию портретов советских государственных деятелей, создал полотна, посвящённые революционной тематике. Однако прожить долго в СССР Исупов не смог. Прогрессирующая болезнь и рекомендации врачей по смене климата заставили художника уехать в Италию, где он и прожил до конца своей жизни.

Но куда бы судьба ни бросала Исупова, как бы далеко от своей малой родины он ни был, художник всегда помнил о ней. Поэтому он завещал все свои картины передать в Вятский художественный музей, что и было сделано.

«За ткацким станком».

Оценки разные - выбор за вами

Сегодня ВХМ обладает самым полным в России собранием работ Алексея Исупова. В фондах музея находится свыше четырёхсот его графических и живописных произведений. И лишь четвёртая их часть нашла своё место на открывшейся ретроспективной выставке юбиляра. Впрочем, и этого достаточно для того, чтобы составить впечатление о творчестве художника.

Организаторы экспозиции условно разделили выставочное пространство на периоды творчества Исупова: московский, туркестанский и итальянский.

Проходя по залам, зритель как бы пошагово следует за стадиями развития художественного мастерства Алексея Исупова, за его колебаниями и увлечениями современными для того времени течениями в живописи.

«Пикник».

Это особенно заметно в его туркестанской серии, где среди традиционно написанных полотен вдруг видишь картины, выполненные в иконописной традиции. Или в ряду типично итальянских сцен, лиц и пейзажей неожиданно обнаруживаешь изображение снега и саней на фоне российских изб и берёз.

Работы Исупова пользовались большой популярностью в Европе и хорошо продавались. Возможно, поэтому «Википедия» относит его живопись к салонному искусству, которое у некоторых критиков имеет негативную коннотацию. Однако данная выставка разрушает этот стереотип. Полотна живописца слащавыми не назовёшь, и большинство из них написано не в угоду публике, а в русле следования русским живописным традициям.

Но я не буду настаивать на своей версии, на своём взгляде на творчество Исупова. Кто прав в оценке живописи этого художника, зритель может решить сам. Для этого нужно просто посетить Выставочный зал ВХМ.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.