Александра Чурина включили в состав Совета регионального отделения «Федерация практической стрельбы Кировской области».

Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:

«Недавно узнал, что меня включили в состав Совета регионального отделения «Федерация практической стрельбы Кировской области». Новость была для меня хоть и неожиданной, но приятной.



Увлекаться стрельбой я начал еще в те времена, когда служил в армии. Регулярно тренируюсь, стараюсь поддерживать форму. Испытал разные виды оружия, к каждому нужен свой подход.



На мой взгляд, занятия стрельбой могут стать альтернативой тренировок в спортзале. А еще стрельба – это отличная зарядка для мозга и тренинг самоконтроля. В процессе тренировок, чтобы достичь цели, нужно успокоить мысли, быть внимательным и сконцентрированным, чтобы прочувствовать момент, когда нужно нажать на курок.



Чтобы не было такого, как в книге Содзи Симада «Токийский зодиак», когда «даже не умеющий стрелять рано или поздно попадет в цель».



Думаю, благодаря Федерации практической стрельбы, заняться этим увлекательным видом спорта в Кирове сможет любой желающий.»