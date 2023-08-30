Александра Чурина включили в состав Совета регионального отделения «Федерация практической стрельбы Кировской области».

ОБЩЕСТВО

30 августа 2023 34 0
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Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:

 

«Недавно узнал, что меня включили в состав Совета регионального отделения «Федерация практической стрельбы Кировской области». Новость была для меня хоть и неожиданной, но приятной.

Увлекаться стрельбой я начал еще в те времена, когда служил в армии. Регулярно тренируюсь, стараюсь поддерживать форму. Испытал разные виды оружия, к каждому нужен свой подход.

На мой взгляд, занятия стрельбой могут стать альтернативой тренировок в спортзале. А еще стрельба – это отличная зарядка для мозга и тренинг самоконтроля. В процессе тренировок, чтобы достичь цели, нужно успокоить мысли, быть внимательным и сконцентрированным, чтобы прочувствовать момент, когда нужно нажать на курок.

Чтобы не было такого, как в книге Содзи Симада «Токийский зодиак», когда «даже не умеющий стрелять рано или поздно попадет в цель».

Думаю, благодаря Федерации практической стрельбы, заняться этим увлекательным видом спорта в Кирове сможет любой желающий.»

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Александр Чурин Федерация практической стрельбы Кировской области

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