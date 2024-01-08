«Александр Витберг. Художник и архитектор». В Вятском художественном музее работает выставка о человеке, определившем облик Вятки XIX века

Проект «Александр Витберг. Художник и архитектор» приурочен к 650-летию города Кирова и к 160-летию со дня завершения строительства Александро-Невского собора (1864 г.), созданного по проекту Александра Лаврентьевича Витберга в память о посещении Вятки императором Александром Первым в 1824 году.

Графические листы, наброски и чертежи проектов, живописные работы из фондов Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева и Самарского областного художественного музея представляют страницы жизни и творчества архитектора, чей жизненный путь на протяжении нескольких лет был связан с городом Вяткой. Через экспонаты и архитектуру выставки жители и гости города могут пройти драматичный путь архитектурного гения: период ученичества, проекты в Москве и Вятке.

«Александр Витберг - одна из ключевых фигур в истории архитектуры Вятки. Символично, что именно в преддверии 650-летия Кирова мы говорим о том, как формировался облик целого города через жизнь и творчество одной личности. Совместная работа с исследователями архитектуры, краеведами, сотрудниками музеев даст возможность рассказать эту историю наиболее полно и эффектно», - отметила Анна Шакина, директор Вятского художественного музея, куратор проекта.

«Для Москвы имя Александра Витберга не менее свято, чем для Вятки. Яркий архитектурный проект храма Христа Спасителя, выполненный Витбергом, был мощным по своему градостроительному значению и поистине уникальным по духовным посылам, а трагическая история непостройки храма поставила его в один ряд с проектом Большого Кремлевского дворца гениального Баженова. Благодаря Александру Витбергу Воробьевы горы, где началось строительство храма, обрели для москвичей новое звучание как место увековечивания памяти войны 1812 года и стали важной реперной точкой для сакральной топографии Москвы», - пишет Татьяна Дудина, сокуратор выставки, заведующая отделом хранения архитектурно-графических фондов XVIII - XIX веков Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Экспозицию выставки дополняет видео в мультимедийном зале о творческой биографии Александра Лаврентьевича: архитектурное наследие в эскизах и планах и 3D-реконструкция Александро-Невского собора. В рамках проекта проходят экскурсии, концерты, встречи с исследователями творчества А.Л. Витберга и др.

Выставка является партнерским проектом Вятского художественного музея и Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева. Она проходит в рамках проекта «Александр Витберг. Взлеты и падения», который реализуется Вятским художественным музеем при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Вятского общества во имя святителя и чудотворца Николая и Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

О Витберге

Карл Магнус Витберг родился 15 января 1787 года в Санкт-Петербурге в шведской семье. В 1802 году он поступил в Академию художеств, обучаясь в которой проявил свою яркую индивидуальность и завоевал самые высокие награды академии.

В 1814 году Витберг стал победителем открытого конкурса проектов Храма Христа Спасителя в Москве. Мало кому известный молодой художник, даже не занимавшийся зодчеством, сумел опередить многих выдающихся архитекторов.

Витберг задумал необычный храм с пантеоном и колоннадой из 600 колонн. Здание должны были украшать трофейное оружие, захваченное в Отечественной войне, памятники монархам и видным полководцам. Его замысел поразил русского царя Александра Первого, проект был утвержден, а Витберг назначен архитектором храма и директором комиссии по строительству.

На строительство храма было выделено 16 млн казённых рублей, поступили и значительные пожертвования от частных лиц. 12 октября 1817 года на Воробьёвых горах в присутствии императора была произведена торжественная закладка храма, посмотреть на это пришла вся Москва. Витбергу были пожалованы чин коллежского асессора и Владимирский крест. В 1818 году он принял православие, в честь своего царственного покровителя Карл Магнус Витберг был наречён Александром.

Перед началом строительства Витберг произвел точный расчет и составил смету. Однако началось хищение денежных средств строителями и подрядчиками. Семь лет строительство храма протекало медленно и в конце концов полностью остановилось. Выяснилось, что за это время был украден миллион рублей.

Руководители строительства обвинялись в растратах и хищениях. Судебное разбирательство затянулось, и в 1835 году суд постановил оштрафовать обвиняемых на миллион рублей. За злоупотребление доверием императора Витберг был сослан в Вятку. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, не встреть он здесь Александра Герцена, тоже ссыльного. Несмотря на разницу в возрасте в четверть века, они сдружились.

Вятское общество с уважением отнеслось к ссыльному архитектору. В 1836 году Витбергу предложили составить проект ворот и решетки городского сада. Проект был успешно реализован, эти ворота и решетка - единственные уцелевшие сооружения Витберга - и сейчас украшают Александровский сад.

В 1824 г. горожане задумали соорудить храм в честь князя Александра Невского. Городской голова В.К. Аршаулов внес на рассмотрение думы карандашный рисунок архитектора Витберга. Эскиз был единодушно принят, и Витберга попросили разработать детальный проект. В октябре 1839 года чертежи были готовы, представлены в комитет и одобрены Святейшим синодом. 30 августа 1839 года епископ Вятский совершил торжественную закладку храма.

В августе 1840 года Витберг покинул Вятку, получив разрешение возвратиться из ссылки. Живя в Петербурге еще 15 лет, он не имел заказов, его талант не был востребован, а посему, как написал посетивший его в те годы Герцен, «он ждал смерти...». Поэтому можно сказать, что Вятка, где ссыльный Александр Витберг провел долгих пять лет, стала для него счастливым местом, здесь случился последний взлет его таланта.

В январе 1855 года Витберг скончался. Вятский купец П.И. Репин за свой счет похоронил архитектора в Петербурге на Волковском кладбище.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам СМИ.