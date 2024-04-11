Александр Иванцов. 25 лет вместе с «Вяткой»

Начальник производственного отдела АО «Вятка» Александр ­Иванцов работает на предприятии 25 лет. Представитель заводской династии. Начинал вальцовщиком стана горячей прокатки. В разные годы работал в техбюро техником-технологом и инженером-технологом. В 2003 году был назначен мастером на участок мехобработки, через два года стал замначальника производственного отдела по мехобработке. С 2013 года по настоящее время руководит производственным отделом АО «Вятка».

Трудовая биография Александра Иванцова уложилась в несколько лаконичных строк, в глубине которых - четверть века интересной и кропотливой работы. Такая лаконичность, наверное, бывает тогда, когда человек не скачет с места на место в поисках себя и любимого дела, а находит его один раз и навсегда. Александру, как многим рожденным в 1970-х годах, пришлось приспосабливаться к жизненным обстоятельствам. Но он никогда не опускал руки. Что стало главным при выборе профессии: характер, гены или просто случайность, Александр Алексеевич и сам не знает. Но в правильности выбора не сомневается.

Детство заводское

- Я пролетарского происхождения, - сразу заявил Александр Алексеевич.

Саша родился в обычной кировской семье. Отец - из заводских: сначала работал в «литейке» на машзаводе 1 Мая, потом - на «Сельмаше» и на «Вятке», где в 1990-е годы устанавливал двухвалковый стан и, по сути, организовал участок механической обработки. Мама получила образование учителя географии на английском языке. Таких специалистов готовили для работы в спецшколах. Но карьеры преподавателя не случилось из-за рождения сына - Саши. В результате всю свою жизнь она проработала на «Сельмаше» в отделе кадров. Именно мама впервые привела четырёхлетнего Сашу на завод.

- Я ходил в заводской садик «Ромашка», - вспоминает Александр. - Объявили карантин, и мать взяла меня с собой на работу. Отдел кадров тогда находился в деревянном здании. Там ещё были магазин, редакция «Молота», парикмахерская, профком.

Много их тут было тогда, заводских ребятишек. На больничный редко уходили, брали детей с собой на завод. Александр вспоминает, как однажды его отругали за то, что он чуть не сорвал совещание, рвался в кабинет начальника отдела кадров, чтобы порисовать. В старших классах, как многие школьники, Саша подрабатывал летом на заводе токарем в 20-м цехе. Пришлось и на «Вятке» поработать.

Выбор профессии

По складу ума Александр гуманитарий. В школе очень любил историю. Но всю жизнь возился с техникой.

О выборе профессии говорит так:

- Вообще, это дело случая. Но гены отцовские, наверное, сказались. Недалеко от моего дома начал работать новый завод «Электробытприбор», где делали стиральные машины «Вятка-автомат». Один из друзей рассказал, как там здорово: итальянское оборудование, молодой коллектив. Мы с другом решили поработать там хотя бы до армии.

Отучившись год на слесаря в училище № 8 от «Электробытприбора», парень начал свою трудовую деятельность слесарем по сборке металлоконструкций. Туда же вернулся после армии и семь лет проработал на заводе.

- Я пробовал работать на конвейере - не понравилось, - признался Александр. - Изо дня в день прикручивать три болта - это для меня наказание. А тут я нашёл себя. Конструкторы нарисуют картинку, а через две недели всё это в металле начинает работать.

Когда завод закрыли, Александр занялся бизнесом, вполне успешно. А потом случился дефолт.

- У меня получалось, но всё время было ощущение, что это не моё, - говорит он. - Поэтому я даже не переживал, что всё закончилось. Когда мама предложила пойти к ним на завод, согласился сразу.

Здравствуй, «Вятка»

1999 год. Александр Иванцов начинает работать вальцовщиком стана горячей прокатки на «Вятке». Обучение - прямо на производстве. Работать просто так было неинтересно. Парень всё время что-то придумывал. И это заметили. В 2002 году на предприятии начали осваивать термообработку муфт. Александру предложили пойти учиться в авиационный техникум на термообработку металла, а заодно заняться этим вопросом в составе техбюро.

Потом стали расширять участок мех­обработки, куда Иванцова перевели мастером. Поставили задачу наладить процесс и набрать людей. Работал он тогда один на все три смены. В 2004 году вернулся в техбюро.

Хотя суть работы от этого особо не поменялась, считает он:

- Технологи всегда работают в тесной спайке с рабочими. По-другому результата не получить. Технолог может спокойно сидеть, когда на производстве всё работает.

Окончательно Александр Алексеевич вернулся на производство в 2005 году. Параллельно учился в институте по специальности «Технология машиностроения».

- Нужно было увеличивать объёмы и номенклатуру на мехучастке. Потребовались новые знания, - объяснил он.

О работе и профессии

С 2013 года Александр Иванцов работает начальником производства. Под его началом более 80 человек. Сложнее всего, считает он, не ошибиться в людях. Но еще сложнее - когда к твоему мнению не прислушиваются. И знаешь, что прав на сто процентов, но вынужден соблюдать субординацию.

- Конечно, когда через время подтверждается твоя правота, это как бальзам на душу. Но это - не тот бальзам, - говорит он. - В такие моменты невольно вспоминаешь армию. Помните? «Если командир не прав, смотри пункт 1».

Но хорошего всегда больше, особенно когда всё получается. «Вятка» для него - это семья. Желание уйти куда-то никогда не возникало.

- Мои родители вложили сюда столько своего труда! Всё это происходило на моих глазах. Тогда люди были с высокой ответственностью. Они понимали, что должны сделать что-то такое, чтобы их детям было легче, проще. Сейчас другое поколение. Нам заменили наши истинные ценности. Деньги, деньги. Мы об этом не думали. Когда я пришёл сюда работать, больше боялся, чтобы родителей не опозорить.

Александр Алексеевич считает, что это правильная мотивация. Поэтому, если просят, берет подростков поработать на лето.

- Здесь взрослый коллектив. Дети учатся коммуникации, руками работать. Может, это поможет выбрать профессию. А что плохого, если он пойдёт в производственники, а не в юристы или экономисты?

Бывало, приводили к нему проблемных пацанов. Просили пристроить в цех, чтобы совсем от рук не отбились. Один из них до сих пор работает на «Вятке», сейчас уже солидный дядька. И это особая гордость Александра Алексеевича.

- Сначала работают через «не хочу». А потом происходит перелом, когда человек сам проявляет интерес к работе, хочет заработать. Я считаю, что на производстве может успешно работать любой. Темперамент ни при чём, разве что на выработку влияет. У нас разные есть люди: спокойные, флегматичные и взрывные. Но все они обучаемы. Навыки тоже не влияют. У меня токарями становились закройщики одежды. А поваров было - хоть ресторан открывай. Но они научились и работают до сих пор. Желание должно быть, а рабочего мы из него сделаем. И работу каждому найдём. Я сам здесь начинал и учился у старших товарищей, которые делились своим опытом, знаниями и навыками, за что им огромная благодарность и земной поклон.

По мнению Иванцова, рабочий человек - практичный и более приспособленный к жизни, имеет четкий план и всего достигает своими руками. А себя он считает счастливым человеком, очень гордится своим сыном, капитаном кировской молодежной футбольной команды «Динамо», и очень любит свою работу.

Что говорят коллеги

Игорь Евгеньевич Рябов, исполнительный директор АО «Вятка»:

- Я долгое время работал с его родителями. Оба они люди ответственные, грамотные в своей профессии. Александр Алексеевич перенял от них аккуратность и вдумчивый подход. Когда два года назад мы начали выпускать специзделия на участке горячей прокатки, желающих туда уйти с гражданской продукции не было. Оборудование, которое мы расконсервировали, сложное, для многих незнакомое. Александр Алексеевич начал набирать новых людей, давал им поработать на разных участках, переставлял. В результате сформировался коллектив, который уверенно выполняет работу и справляется с поставленными задачами. И в этом большая заслуга Иванцова.

Дмитрий Синцов, вальцовщик стана горячей прокатки:

- Хороший, адекватный человек. С ним всегда можно поговорить и решить рабочие проблемы. Справедливый начальник. Каждому мил не будешь.

Владимир Николаевич Перевозчиков, руководитель службы качества:

- У него жёсткая нетерпимость к лодырям. Если пришёл работать - работай. Среди рабочих имеет заслуженный авторитет. Люди все разные, как говорится, «не солнце, всех не обогреешь». Но войти в ситуацию каждого человека, помочь он может. Имеет хорошие организаторские способности.

E. ПАНКРАТОВА.

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