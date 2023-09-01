Александр Чурин встретился с министром спорта и туризма Кировской области Сергеем Суликом
СПОРТ
Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:
"Встретился с министром спорта и туризма Кировской области Сергеем Суликом. Диалог получился очень конструктивным.
В том числе, обсуждали вопросы финансирования команды юниоров «Олимпия». Недоразумение улажено. Как я говорил ранее, мы никогда не отказывались от своих обязательств.
Отмечу, что только с начала года группа «Сельмаш» профинансировала кирово-чепецкий хоккейный клуб, в состав которого входит и школа хоккея, на сумму свыше 41 млн рублей.
Сейчас мы приступили к ремонту раздевалок, чтобы ребятам было комфортно и удобно".
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