Александр Чурин встретился с министром спорта и туризма Кировской области Сергеем Суликом

СПОРТ

01 сентября 2023 28 0
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Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:

 

"Встретился с министром спорта и туризма Кировской области Сергеем Суликом. Диалог получился очень конструктивным. 

 

В том числе, обсуждали вопросы финансирования команды юниоров «Олимпия». Недоразумение улажено. Как я говорил ранее, мы никогда не отказывались от своих обязательств. 

 

Отмечу, что только с начала года группа «Сельмаш» профинансировала кирово-чепецкий хоккейный клуб, в состав которого входит и школа хоккея, на сумму свыше 41 млн рублей. 

 

Сейчас мы приступили к ремонту раздевалок, чтобы ребятам было комфортно и удобно". 

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Александр Чурин МХК "Олимпия"

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