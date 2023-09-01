Александр Чурин встретился с министром спорта и туризма Кировской области Сергеем Суликом

Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:

"Встретился с министром спорта и туризма Кировской области Сергеем Суликом. Диалог получился очень конструктивным.

В том числе, обсуждали вопросы финансирования команды юниоров «Олимпия». Недоразумение улажено. Как я говорил ранее, мы никогда не отказывались от своих обязательств.

Отмечу, что только с начала года группа «Сельмаш» профинансировала кирово-чепецкий хоккейный клуб, в состав которого входит и школа хоккея, на сумму свыше 41 млн рублей.

Сейчас мы приступили к ремонту раздевалок, чтобы ребятам было комфортно и удобно".