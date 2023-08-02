Александр Чурин встретился с Героем России Струной

Председатель совета директоров Группы "Сельмаш" Александр Чурин написал в соц сетях:

"Встретился с Героем России, командиром морпехов с позывным Струна. Общение с Владом стало буквально как глоток свежего воздуха. Давно не было таких встреч, когда впервые видишь человека, а кажется, что давно знаком.



Четыре часа пролетели незаметно. Многое обсудили, о многом поговорили. Влад оказался скромным, умным человеком, настоящим патриотом Родины. В частности, обсудили возможность провести турнир по хоккею в честь героев СВО".