Александр Чурин продолжает финансировать кирово-чепецкую команду «Олимпия»

Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:

С удивлением узнал, что некий «частный инвестор» отказался от финансирования кирово-чепецкой команды «Олимпия», выступающей в Юниорской хоккейной лиге.



Меня удивляет заявление министра спорта и туризма о том, что — цитирую: «несмотря на отсутствие официального заявления инвестора, министерство спорта и туризма решает вопрос финансирования команды, участника Юниорской хоккейной лиги». Хочу на корню обрубить все инсинуации: команда финансируется в полном объеме.



Для меня за гранью здравого смысла распространение фейков от лиц, занимающих высокопоставленные должности в правительстве региона. Если есть вопросы и до вас дошли какие-то неофициальные слухи, позвоните и спросите. Меня. Лично.



Повторюсь еще раз: никогда не стоял вопрос о прекращении финансирования «Олимпии». Этим я также требую опровержения от телеграм-канала правительственного издания «Кировская правда».