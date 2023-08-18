Александр Чурин принимает участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2023

Сегодня, 18 августа, председатель правления Группы «Сельмаш» Александр Чурин принимает участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2023» в Подмосковье. На объектах парка «Патриот», на полигоне Алабино, представлены современные образцы военной техники, оружия, продукции двойного назначения. Всего выставлено порядка 28 тысяч видов продукции. Организатором мероприятия выступает Министерство обороны России.

Участие в форуме принимают руководители российского военного ведомства, представители власти, директора крупнейших промышленных предприятий страны, а также зарубежные делегации из семи государств.

Обширная деловая программа форума «Армия-2023» включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и решение задач, стоящих перед Министерством обороны РФ. Это, в том числе, перспективные военные технологии, обеспечение военной безопасности страны, подготовка кадров для предприятий ОПК, диверсификация и импортозамещение, использование в отрасли технологий искусственного интеллекта.

Завод «Сельмаш», являясь одним из ведущих оборонно-промышленных предприятий страны, ежедневно выпускает продукцию для укрепления обороноспособности России. Участие в форуме позволяет расширить межрегиональное сотрудничество, ознакомиться с современными тенденциями в ОПК и новыми военно-техническими разработками. Уверен, что взаимодействие с представителями военного ведомства и руководством ведущих предприятий позволит успешно решать те задачи, которые стоят перед ОПК и заводом «Сельмаш».