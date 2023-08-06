Александр Чурин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Председатель совета директоров Группы «Сельмаш», генеральный директор АО «Кировский машзавод 1 Мая» написал в соцсетях:

«Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!



От имени трудового коллектива Кировского машзавода 1 Мая и от себя лично искренне поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днём железнодорожника!



Железнодорожное сообщение для нашей страны имеет стратегическое значение. С развитием отрасли непосредственно связано процветание экономики, повышение транспортной доступности, надежность и безопасность перевозок.



Ежедневный труд многотысячного коллектива железнодорожников невозможно переоценить. Каждый из вас вкладывает свой труд в единую цель – сделать жизнь миллионов людей лучше и комфортнее.



Кировский машзавод 1 Мая более 120 лет производит технику для строительства и ремонта железных дорог по всей стране. Является единственным производителем дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу в России. Труд коллектива нашего завода также направлен на развитие и укрепление железнодорожной промышленности.



В свой профессиональный праздник примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!»