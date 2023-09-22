Александр Чурин поздравил заводчан с Днем машиностроителя

Руководитель группы "Сельмаш" Александр Чурин написал в соцсетях:

«Уважаемые коллеги, заводчане, ветераны отрасли!





С большим удовольствием поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днем машиностроителя!





Машиностроительное производство является одним из ключевых секторов экономики, влияющих как на уровень развития промышленности, так и на качество жизни людей.





Именно машиностроение вносит вклад в укрепление экономического потенциала, играет важную роль в наполнении бюджетов всех уровней, обеспечивает рабочими местами тысячи людей.





Крупнейшие предприятия региона – «Сельмаш», «Кировский машзавод 1 Мая», «Вятка» – стабильно работают и развиваются, обеспечивают задачи, поставленные государством. Сегодня они актуальны как никогда. И машиностроители с ними успешно справляются.





В этот праздничный день выражаю особую благодарность рабочим! Именно вы отвечаете за качество и надежность выпускаемой продукции, внедряете передовые технологии и разработки.





Ваш профессионализм, опыт, преданность делу позволяют реализовывать намеченные планы и добиваться производственных успехов.





Желаю новых достижений, крепкого здоровья и благополучия»!