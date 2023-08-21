Александр Чурин поздравил заводчан с 124-летием предприятия

Руководитель Группы "Сельмаш" Александр Чурин написал в соцсетях:

«Сегодня, 21 августа, Кировскому Машзаводу 1 Мая исполняется 124 года со дня основания! Не преувеличу, если скажу, что машзавод – это гордость Кировской области.





Начиная с первого дня предприятие и заводчане работают на благо Родины. Это мы выпускали легендарные «Катюши», самоходки СУ-76, танки Т-60 и вместе со всей страной наши заводчане отдавали жизни и ковали победу на фронтах Великой Отечественной войны.





Легендарные железнодорожные краны машзавода «1 Мая» востребованы РЖД. И мы можем гордится тем, что наши краны использовали в строительстве Крымского моста. Но мы не останавливаемся в развитии: в этом году на предприятии внедряется программа реконструкции производственных мощностей.





Хочу от всей души поздравить наших заводчан с 124-летием предприятия! Песню, посвященную машзаводу «1 Мая», исполняет Лев Лещенко».