Александр Чурин поздравил заводчан с 124-летием предприятия

ОБЩЕСТВО

21 августа 2023 20 0
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Руководитель Группы "Сельмаш" Александр Чурин написал в соцсетях:

 

 

«Сегодня, 21 августа, Кировскому Машзаводу 1 Мая исполняется 124 года со дня основания! Не преувеличу, если скажу, что машзавод – это гордость Кировской области.

 

Начиная с первого дня предприятие и заводчане работают на благо Родины. Это мы выпускали легендарные «Катюши», самоходки СУ-76, танки Т-60 и вместе со всей страной наши заводчане отдавали жизни и ковали победу на фронтах Великой Отечественной войны.

 

Легендарные железнодорожные краны машзавода «1 Мая» востребованы РЖД. И мы можем гордится тем, что наши краны использовали в строительстве Крымского моста. Но мы не останавливаемся в развитии: в этом году на предприятии внедряется программа реконструкции производственных мощностей.

 

Хочу от всей души поздравить наших заводчан с 124-летием предприятия! Песню, посвященную машзаводу «1 Мая», исполняет Лев Лещенко».

ТЕГИ

Машзавод 1 Мая ОАО "РЖД"

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