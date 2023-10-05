Александр Чурин поздравил педагогов с Днём Учителя!

Руководитель группа "Сельмаш" Александр Чурин написал в соцсетях:

"От всей души поздравляю всех педагогов с Днём Учителя!

Для меня этот праздник – особенный, наполненный глубоким уважением к каждому педагогу. И таковым он был еще с самого детства, ведь я вырос в семье учителей. Мой отец, Анатолий Михайлович Чурин, заслуженный учитель РФ, 30 лет руководил образованием Кировской области.

Учитель – это не просто профессия, это призвание! Учителями становятся по зову души. Благородная и одна из самых почитаемых и уважаемых профессий, в нее идут бескорыстные, глубокие, самоотверженные и талантливые люди.

Учителя – настоящая элита России. В День Учителя хочу пожелать каждому учителю терпения, талантливых и отзывчивых учеников, здоровья и успехов! Вы формируете будущее нашей страны! Низкий Вам поклон за Ваш труд!

В этом году мы провели первую премию «Элита Образования Кировской области», призовой фонд которой составил 10 миллионов рублей. Дополнительную премию получат педагогические коллективы школ, выдвинувшие своего номинанта. Эти средства послужат укреплению материально-технической базы школ, что очень важно для обеспечения учебного процесса.

И в День Учителя хочу объявить старт очередной премии, которая состоится уже в следующем, 2024 году! Как и было обещано, премия «Элита образования Кировской области» становится ежегодной!

Отправлять заявки можно начинать уже сейчас по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 39, офис 3 или по электронной почте kray@kray.kirov.ru. Положение о конкурсе здесь."