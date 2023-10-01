Александр Чурин поздравил МХК "Олимпию" с победами в новом сезоне Первенства молодежной хоккейной лиги

Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:

«Команда «Олимпия» в новом сезоне Первенства молодежной хоккейной лиги не перестает радовать болельщиков. Ребята одержали шесть побед подряд.

29 и 30 сентября наша команда отыграла два выездных матча: соперниками стали игроки сборной из Липецка.

Первый выездной матч на стадионе «Звездный» завершился победой «Олимпии» со счетом 3:4. Сегодня вновь удача на стороне наших земляков. Итоговый счет игры 1:3 в пользу Кирово-Чепецка. Лучшим игроком сегодняшней встречи стал Артём Казаков, игрок «Олимпии».

Шесть побед подряд на старте сезона – это общее достижение тренерского состава и хоккеистов.

Отмечу, есть победа и на другом соревновании: ранее команда «КВ - «Сельмаш» в первой игре сезона 2023 – 2024 г.г. Первенства города Кирова по хоккею с шайбой Дивизион «Мастер» одержала победу над кирово-чепецкой командой «Движение». Счет 4:3.

Желаю удачи обеим наших командам в следующих играх хоккейного сезона».