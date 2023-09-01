Александр Чурин поздравил хоккеистов «Олимпии» с победой в турнире памяти С.Н. Архангельского

Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин написал в соцсетях:

"«Олимпия» – победитель турнира памяти С.Н. Архангельского!



31 августа завершился финальный матч турнира. Со счетом 2:0 победителем стала наша чепецкая хоккейная команда. Поздравляю ребят!



Традиционный предсезонный турнир памяти С.Н. Архангельского проходил с 28 по 31 августа в Глазове. На ледовой арене встречались хорошо знакомые друг другу по первенству НМХЛ соперники: команды «Прогресс», «Сокол» и «Протон».



Первый матч турнира состоялся между командами «Олимпия» и «Протон» (Нововоронеж). Со счетом 2:1 победила наша команда. Встреча с «Прогрессом» из Глазова также стала победной для нас. Матч с командой «Сокол» не добавил очков чепчанам, но по результатам игр ребята все равно прошли в финал и сегодня бились на льду с соперником из Нововоронежа. Результат – лидерство в предсезонном турнире.



Особая гордость за нашего вратаря Артема Кузина. Он признан лучшим голкипером турнира памяти С.Н. Архангельского. Кстати, на турнире в Альметьевске он также был признан лучшим вратарем.



Отдельное спасибо за поддержку «Олимпии» нашим болельщикам, которые приехали в Глазов!



Желаю хоккеистам удачи в новом сезоне 2023-2024. Только победа, только вперед"!