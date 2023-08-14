Александр Чурин поздравил футбольную команду «Машиностроитель» со вторым местом финала Кубка Кировской области по футболу

Председатель совета директоров Группы "Сельмаш" Александр Чурин написал в соцсетях: «12 августа, в День физкультурника, на стадионе «Динамо» состоялся финал Кубка Кировской области по футболу. На поле встретились сильнейшие соперники – команды «Машиностроитель» и «Прогресс». Первый тайм закончился с равным счетом 1:1. На протяжении всей игры команду «Машиностроитель» активно поддерживали сотни болельщиков, настроенных на победу. Второй тайм команды выступали на равных, исход игры решили последние минуты: на 92-й и 95-й минутах «Прогресс» отправил мячи в ворота «Машиностроителя». ФК «Прогресс» стал обладателем Кубка Кировской области по футболу, «Машиностроитель» занял второе место. Благодарю команды за профессиональную игру. Футболисты «Машиностроителя» в каждой игре показывали отличный результат, уверенно шли к финалу. Поздравляю ребят со 2 местом в Кубке! Спортсмены продолжают тренировки на домашнем стадионе. Впереди – продолжение участия игроков в Чемпионате премьер-лиги по футболу Кировской областной федерации футбола 2023. Желаю ребятам удачи»!