Александр Чурин помог жителям д. Моргуновы с ремонтом дороги

Председатель совета директоров Группы "Сельмаш" Александр Чурин написал в соц сетях:

"Жители деревни Моргуновы Слободского района обратились ко мне с просьбой об устройстве дороги от деревни Головизны до их населенного пункта.



Протяженность дороги составляет всего 500 метров, однако проехать по ней не могла ни спецтехника, ни легковой транспорт.



Принял решение оказать помощь жителям деревни. В ней проживают в основном пенсионеры, многие приезжают на лето с детьми. Дорога, требующая обустройства, единственная, соединяющая населенный пункт с городом.



Так, в течение весны дорога была отсыпана, позднее ее прогрейдировали. Теперь жители могут комфортно добираться до своей деревни."

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