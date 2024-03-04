Александр Чурин: «Олимпия» - это команда мечты. Молодые хоккеисты впервые побывали на заводе «Сельмаш»

Некоторые ребята, приехавшие из других городов и присоединившиеся к команде «Олимпия» в этом году, не знакомы с историей и деятельностью завода «Сельмаш», поэтому президент клуба остановился на значимости предприятия для Кировской области и для страны в целом.

- «Сельмаш» был образован в 1939 году, и на сегодняшний день мы являемся крупнейшим производителем изделий в своем сегменте в Российской Федерации. У нас достаточно широкая номенклатура. Где-то с 2015 года мы начали техническое перевооружение. За прошлый год всё очень сильно обновилось. Мы прикладываем массу усилий, чтобы делать всё одновременно: и выпускать продукцию, и обновляться, и строить новые корпуса. Впереди - ещё бо́льшие планы. И если кто-то из вас не захочет продолжать спортивную карьеру - приходите на завод. Работа здесь непростая, но и вы привыкли преодолевать трудности. Завод «Сельмаш», работая на достижение целей СВО, функционирует в режиме 24/7, в три смены. Не преувеличу, если скажу: Группа «Сельмаш» не только надёжный партнёр и налоговый донор для Кировской области, но и важнейший участник гособоронзаказа, - рассказал Чурин.

Ещё одно предприятие Группы «Сельмаш»: Кировский машзавод 1 Мая.

- Если вы часто ездите по железной дороге, то, может быть, видели, какие ремонтно-восстановительные поезда стоят на путях. В их составе всегда есть кран. У нас они синего или желтого цветов. Обратите внимание на них, все эти краны изготовлены и спроектированы в городе Кирове. Они ездят по нашим необъятным железным дорогам. И не только у нас, но и за границей. География большая. Плюс производятся различные путевые машины, которые ремонтируют железнодорожные пути, подбивают рельсы, шпалы, есть укладочные краны. Это также огромная номенклатура техники. С прошлого года мы плотно работаем и над перевооружением Кировского машзавода 1 Мая, который сейчас работает в синергии с «Сельмашем», - подытожил Александр Анатольевич.

Истоки сотрудничества

Далее президент клуба обсудил с директором Максимом Медовиковым и главным тренером Юрием Култыновым успехи молодых хоккеистов в этом сезоне.

- В прошлом сезоне наша команда взяла «бронзу» в Первенстве НМХЛ. В этом сезоне мы, можно сказать, уже лучше выступили, чем в том, набрав большее количество очков по итогам сыгранных матчей. Впереди ещё две игры и переход в плей-офф. В этом году болельщики ждут от вас ещё больший результат. Со своей стороны поддерживаю команду и верю в её победу», - напутствовал Александр Чурин.

Кстати, около десяти лет «Сельмаш» является владельцем «Олимпии». Тогда, в 2014 году, к заводу обратился действующий на тот момент директор МХК «Олимпия» Александр Карлович Ковалевский с просьбой поддержать детский спорт - юношескую лигу. Предприятие тогда только вышло из затяжного кризиса, вернее было на пути выхода из него. Средства, которые требовались для поддержания команды, были вполне умеренные и завод стал финансово поддерживать хоккей.

Сегодня группа компаний продолжает делать всё возможное для популяризации и развития Кирово-Чепецкого хоккея. Игроки команды обеспечены профессиональной экипировкой, транспортом и всем необходимым для полноценного проведения тренировок и матчей. Сейчас «Олимпия» может уверенно конкурировать с соперниками по льду совершенно в любом аспекте. И это также влияет на настрой и результат хоккеистов.

В 2019 году «Сельмаш» стал поддерживать уже молодёжную хоккейную лигу. В начале команда не показывала результатов. Путь был пройден непростой, но никто не сдался, и уже на протяжение пяти лет улучшаются условия для тренировок хоккеистов, привлекаются к работе новые тренеры, игроки. Повышается уровень технического оснащения, а вместе со всем этим и результативность команды «Олимпия». Сегодня она вышла на совершенно другой уровень. Это признают и директор клуба Максим Медовиков, работающий с игроками с 2019 года, и сами спортсмены.

Выходим на новый уровень

Руководитель Группы «Сельмаш» убеждён, что хороших результатов от хоккеистов можно ожидать только в том случае, если команда снабжена необходимыми материально-техническими ресурсами. В прошлом году обновили форму и игрокам, и тренерам, закупается спортивный инвентарь, обеспечены выезды команды. Был проведён ремонт раздевалок, кабинетов для администрации клуба.

- Я всегда доверяю профессионалам, в какой бы то ни было сфере. В хоккее я не являюсь суперспециалистом, поэтому тренерскому штабу - полное доверие. Он определяет состав команды, кто и как должен играть. И здесь у ваших тренеров полный карт-бланш. Поэтому, наверное, вы показываете хороший результат. Растет уровень тренеров, а вместе с ним растет уровень команды, уровень каждого спортсмена. Те из вас, кто играет с 2019 года, наверняка отмечают изменения, даже по атмосфере внутри команды. Видят свой прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Когда я смотрю матчи, мне кажется, что у «Олимпии» есть свой стиль игры. В прошлом году, когда вы проиграли матч, а это был уже финал, все равно игра была классная, и команда показала себя. Может быть, в прошлом сезоне не хватило физических сил, соперник оказался помощнее. Но у команды был свой почерк, на мой взгляд, вы показали хороший советский хоккей. Именно советский, технику той старой школы, - поделился с ребятами Александр Чурин.

Он посоветовал хоккеистам не забывать про яркие примеры в хоккейной истории Кирово-Чепецка.

- Наши выдающиеся хоккеисты, такие как Александр Николаевич Мальцев, Андрей Викторович Трефилов, Владимир Семёнович Мышкин - их знала вся страна. Смотрите на такие примеры, учитесь и будьте достойны. Конечно, в каждом матче важна удача, но за каждой удачей кроется большой труд, годы тренировок. А вы очень много труда вложили в каждую свою победу, в каждый результат. Это важно для каждого из вас, как для спортсмена. Это важно для болельщиков. Вы посмотрите, как вас поддерживают. На каждый матч раскупают все билеты и эта поддержка Кирово-Чепецка, Кирова, области только растёт. В других городах такого нет, - отметил Александр Чурин.

Шестой игрок и ВХЛ

- Да, поддержка болельщиков во время игры нам очень помогает, помогает тренерский штаб. У нас всё создано для коллектива, для команды. Я играл в Перми в команде «Молот», играл в МХЛ в Челябинске в команде «Белые медведи», но здесь мне больше нравится, чем в других городах. В том числе, атмосфера в самой команде. Я играл в молодёжной команде в Челябинске - там ниже уровень. В этом году приезжал на просмотр в «вышку», в команду «Буран». Это примерно один уровень с «Олимпией». Подготовка, тренировочный процесс, экипировка - всё на уровне, как в высшей лиге, - поделился нападающий «Олимпии» Дмитрий Лобанов.

По словам главного тренера кирово-чепецкой команды Юрия Култынова, многие из бывших игроков «Олимпии», которые перешли в Высшую хоккейную лигу, в силу возраста, хотели бы вернуться в Кирово-Чепецк. В пример он привёл нападающего Раиса Шафеева, который прошлым летом подписал полноценный контракт с саратовским клубом «Кристалл», который вновь - спустя семь лет - вернулся в ВХЛ.

Возрождение Высшей хоккейной лиги в Кирово-Чепецке? Об этом также шла речь на встрече президента клуба с хоккеистами. У игроков есть желание продолжать спортивный путь в ВХЛ именно под знамёнами «Олимпии». Ведь для большинства ребят сезон 2023/24 в молодёжке будет последним. А возвращение ВХЛ могло бы стать импульсом для развития всего кировского хоккея. Пока такую возможность оценили, как «50 на 50».

- Впереди у вас ещё несколько выездных матчей. Настраиваемся на новые победы и сохранение завоёванных позиций в конференции. Я уверен в вашем успехе, успехе молодых и талантливых хоккеистов. Своим трудом, упорством и верой в победу, от сезона к сезону вы достигаете всё новых высот. Благодаря «Олимпии» Кировская область снова зазвучала в хоккейном мире, а Кирово-Чепецкая школа хоккея возрождает былую славу. «Олимпия» - это команда мечты, а мечты должны сбываться. Будьте первыми! - такими словами завершил встречу Александр Чурин.

Сегодня перед «Олимпией» стоит новая задача - побить собственный результат прошлого года. Напомним, наша хоккейная команда стала бронзовым призёром Первенства НМХЛ сезона 2022/23.

Л. СЕМЁНОВА.

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