Александр Чарушин: «Объём производства нарастим в два раза»

Заместитель директора по производству АО «Кировский машзавод 1 Мая» Александр Чарушин рассказал журналисту газеты «Вятский край» об особенностях своей работы, о трудовых буднях и о росте производства.

Александр Викторович, расскажите о своём трудовом пути на заводе. Сколько лет вы посвятили работе на «Первомайке»?

- Сразу после окончания университета в 2003 году - тогда это была ещё сельскохозяйственная академия - пришёл на завод. Специальность у меня была инженер-механик. По сей день тружусь здесь, правда за годы работы сменил несколько должностей. Начинал со слесаря механосборочных работ в первом цехе на сборочном участке. Как раз в те времена, в 2003 году, шло освоение новой техники. Мы начали осваивать гидравлические краны с большой грузоподъёмностью - 80 и 150 тонн. Это были краны КЖ-1572, КЖ-971. Можно сказать, я одним из первых принимал участие в их сборке.

В начале 2000-х предприятие активно развивалось, было много заказов, много работы. Трудился мощный, большой коллектив, завод работал в две смены. Несмотря на большую загруженность, было интересно, тем более что я только начинал осваивать специальность, погружаться в производственные процессы.

Отработал там года два, затем стал мастером на механическом участке, тогда это был ещё механосборочный цех № 3, где как раз собирались узлы для выправочно-подбивочно-рихтовочных машин (ВПРС), выпуск которых мы сейчас возобновляем после долгой паузы. Именно сейчас в нашей стране в них вновь возникла острая потребность. В этом году мы выполняем заказ на производство пяти таких машин.

- Это техника для нужд «Российских железных дорог»?

- Нет, мы сейчас делаем две машины ВПРС-02М для Московского метрополитена. Остальные заказчики - это крупные промышленные предприятия, у которых большая протяжённость железнодорожных путей на площадках. Кроме того, сейчас как раз решаются вопросы о заключении с «Российскими железными дорогами» договоров на выпуск обновлённых ВПРС, которые мы можем производить. Если контракты будут заключены, то производство машин для РЖД будет запланировано на 2025 год.

- Вы лично принимали участие в сборке этих машин?

- Я работал мастером на сборке узлов к машинам типа ВПРС. После работы в должности мастера участка меня пригласили работать заместителем начальника по технологической подготовке производства в литейный цех. Некоторые отговаривали, мол, в литейном производстве сложно работать, в том числе из-за «грязного» производства. Но тем не менее я был молод и окунулся в этот процесс, поменяв специфику работы. Отработал в литейке 16 лет, закончил на должности начальника цеха. Позднее Сергей Анатольевич Чурин (являлся генеральным директором машзавода 1 Мая. - ред.) пригласил на должность заместителя директора по производству. В этой должности работаю уже три года.

- Сейчас это больше бумажная работа или всё-таки остаётесь ближе к производственным процессам?

- Нет, бумажная в меньшей степени. За годы работы на заводе мне стали знакомы большинство процессов, лично знал многих начальников цехов, рабочих. Должность замдиректора - это, во-первых, аналитика производства на заводе в целом. Во-вторых, это всё-таки задача увязать все службы завода с выпуском всей номенклатуры изделий. Сложность состоит в том, что сейчас завод много продукции выпускает в кооперации с другими предприятиями, поэтому увеличивается номенклатура изделий.

Если раньше завод производил технику по одному направлению: дизель-электрические и гидравлические краны, машины ВПРС, то теперь спектр продукции расширился. Многое делаем в кооперации с заводом «Сельмаш» по кран-балкам, по мостовым кранам. Совсем недавно поставили на «Сельмаш» кран грузоподъёмностью 3,2 тонны, его соберут и подключат в ближайшее время. В производстве находятся ещё три единицы техники. На сегодняшний день у нас от завода «Сельмаш» есть заявки на выпуск 15 кранов. Они изготовлены взамен морально устаревшего оборудования и будут применяться для работы в новых корпусах завода. Ещё «первомайцы» для «Сельмаша» изготовили и отгрузили две дробеструйные установки.

Кооперация идёт и с предприятиями из других регионов. Эта работа масштабировалась, появилось много заказчиков, что произошло в связи с импортозамещением. Многие заводы стали обращаться к нам за теми или иными комплектующими. Это тоже немаленький объём работы для нас.

- Расскажите, как со временем менялось производство. Например, с технологической точки зрения или по количеству выпускаемой продукции.

- Конечно, многое менялось. В начале 2010-х - освоение нового вида продукции, затем началось техническое перевооружение на заводе. В 2017 - 2018 годах выполняли крупные заказы для нужд РЖД - железнодорожные дизель-электрические краны малой серии. Мы тогда выпускали порядка 20 штук в год. Это было в рамках модернизации РЖД. Долгое время компания не проводила больших конкурсов на поставку кранов, но сейчас мы возвращаемся к этой работе.

В прошлом году участвовали в конкурсе РЖД и выиграли его, представив четыре самоходные моторные платформы. Мы некоторое время их не выпускали, и для того чтобы выйти на конкурс, наши конструкторы изменили проектную документацию и усовершенствовали машины серии МПД. Ранее они работали на постоянном токе, а сейчас сделали их на переменном. Это как раз соответствовало новым требованиям заказчика и позволило нам выполнить условия проводимого тендера.

МПД-2М1

Самоходная моторная платформа МПД-2М1 применяется при строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожного пути. Машина предназначена для выполнения различных маневровых работ при укладке нового и разборке старого железнодорожного полотна, а также на звеносборочной базе.

МПД-2М1 является тяговой единицей путеукладочного поезда и служит для перетягивания пакетов рельсовых звеньев по оборудованным роликовыми транспортерами платформам к укладочному крану и от разборочного крана. Две дизель-электростанции мощностью 120 киловатт каждая обеспечивают надежную работу механизмов МПД-2М1.

Управление движением и выполнением рабочих операций осуществляется из комфортабельной кабины машиниста, которая из транспортного положения в рабочее и обратно переводится при помощи гидропривода.

Сейчас мы подали заявку на участие в тендере по выпуску 15 кранов серии КЖ со сроком изготовления и поставки три года. По условиям контракта допускается досрочная поставка. Для нас это выполнимо. Это серийная продукция, и её выпуск вполне по силам коллективу завода.

Вернёмся к изменениям. Примерно в 2013 году на «Первомайку» были куплены современные лазерные установки и большие расточные станки для цеха МС-1. Эти станки очень хорошо помогают в производстве кранов и в выполнении сторонних заказов.

Затем последовали разработка и выпуск первого в России 150-тонного железнодорожного крана. Это важная веха и в развитии завода, и в закрытии потребностей рынка.

- Был у предприятия и кризисный период. Как справлялись, как удалось сохранить коллектив?

- Были ситуации, из которых приходилось выходить как-то нестандартно, но в целом удавалось удерживать и коллектив, и объём заказов. Да, было и сокращение, но оно коснулось не всех категорий рабочих.

Я тогда работал начальником литейного цеха. Приходилось в чём-то ужиматься, но делали всё, чтобы люди оставались на заводе и продолжали работать. У литейного цеха, например, особо простоев не было: искали заказы на стороне, изготавливали отливки для других предприятий. В этой кооперации мы срабатывали хорошо, и люди видели, что работа есть. Поэтому удалось сохранить костяк, в том числе и из числа руководителей. Особенно важно, что остались рабочие кадры - сталевары, формовщики, обрубщики.

- А сейчас есть потребность в рабочих каких-то отдельных специальностей?

- Есть. Это потребность во фрезеровщиках, способных работать именно на универсальных станках. Это расточники. Ну и основное, конечно, токаря. Хотелось бы, чтобы было больше универсалов-токарей. Сейчас мы работаем в этом направлении, обучаем таких специалистов. Набрали учеников. Понятно, что отдача будет не сегодня, не завтра, а через какое-то время, но мы готовы ждать.

Конечно, мы справляемся с поставленными задачами. Но и объём работы по своему основному профилю растёт: производственная загрузка сейчас очень большая. Мы, можно сказать, восполняем отложенный спрос рынка. Ранее РЖД и крупные промпредприятия могли закупать технику в Европе, например брали машины типа ВПРС европейского изготовления. Сегодня такой возможности нет, импортозамещение, весь спрос теперь к нам, потому что мы являемся производителем, и надёжным производителем, машин ВПРС. Они как рабочие лошадки, трудятся везде. Поэтому, конечно, нам для таких масштабных задач нужны рабочие различных специальностей.

- На сколько вырос объём производства машзавода 1 Мая?

- На второй квартал загрузка по выпуску продукции составляет 192 процента. Для выполнения придётся приложить все имеющиеся возможности. Объём работ увеличивается, конечно, по сравнению с прошлым годом. Рост происходит в связи с расширением номенклатуры выпускаемой продукции. Вырос спрос на краны, ВПРС, МПД, грузоподъёмные механизмы. Мы вернулись к выпуску той техники, которую не делали несколько лет, и совершенствуем её. Так, если мы в прошлом году сделали одну машину ВПРС, то в этом году выпустим пять, то есть, пожалуйста, рост в пять раз.

Самоходные моторные платформы МПД мы сколько лет не делали? А сейчас участвуем в конкурсе на изготовление 32 машин, то есть тоже рост. Хотя в прошлом году сделали всего четыре такие машины для РЖД.

О цифрах. Если мы 2023 год берём за сотню, то 2024-й надо брать за двести процентов. То есть объём выпуска продукции по сравнению с прошлым годом увеличится в два раза.

Машина ВПРС-02

Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная ВПРС-02 предназначена для выправки железнодорожного пути в продольном и поперечном профилях и в плане, а также для уплотнения балласта под шпалами и с торцов шпал, под брусьями стрелочных переводов и крестовин.

Машина применяется при строительстве новых, ремонте и текущем содержании действующих железных дорог. ВПРС-02 является универсальной путевой машиной циклического действия, производящей одновременную или независимую выправку, рихтовку и подбивку железнодорожного пути в полуавтоматическом или ручном режиме как на магистральных и станционных путях, так и на стрелочных переводах.

Машина оснащена микропроцессорным управлением выправочными системами.

Бортовой компьютер, снабженный клавиатурой для ввода оперативной информации, предназначен:

- для сбора и хранения информации о состоянии пути до и после выправки и о проектных параметрах пути;

- для выполнения вычислительных операций и формирования управляющих сигналов системы выправки пути;

- для обеспечения диалогового режима с пользователем.

Благодаря высокой транспортной скорости, наличию радиостанции, системы безопасности движения, автоматизированной системы обнаружения и тушения пожара силовой установки, ВПРС-02 может самостоятельно перемещаться по магистральным путям к месту работы.

- Готов ли с этим справиться коллектив?

- Растёт не только объём выпуска, но и коллектив завода. Прибавилось рабочих. Именно профильных специалистов, поэтому мы готовы к работе. Важно, что у людей есть интерес. Кстати, я вам скажу, что текучка кадров у нас по рабочим специальностям очень низкая. Уходят только люди, которые уже достигли пенсионного возраста. Они нам уже три-четыре года помогали, будучи фактически пенсионерами, работали, а сейчас видят достойную смену и спокойно выходят на заслуженный отдых.

Недавно взяли молодых людей слесарями-сборщиками на участок, где собирают как раз машины ВПРС. И я хочу сказать, что пришли хорошие молодые специалисты. Что называется, с головой. Они не ленятся, работают хорошо и с наставниками, и самостоятельно. Можно сказать, жаждут работы и интересуются новым. Кстати, собирать ВПРС очень интересно, потому что это сложная машина. Там смешано всё: и гидравлика, и пневматика, и электроника.

- Было ли что-то необычное в производстве, что вам запомнилось?

- Был один интересный проект, когда мы изготавливали порядка 120 тележек для модернизации спорткомплекса «Олимпийский» в Москве. Старый объект снесли и возвели новый. По проекту эти тележки как вагончики будут двигаться по окружности внутри комплекса, можно сказать под куполом здания. В них будут расположены различные фуд-корты, магазины, бары, в которые зрители смогут заходить. Интересный и необычный проект для нас.

- Есть ли у вас мечта или планы, которые бы хотелось реализовать на «Первомайке»?

- Хочется, чтобы завод 1 Мая произвёл железнодорожный гидравлический кран грузоподъёмностью 200 тонн. Проектно-сметную документацию доработали в этом году, но его производство - это большие капиталовложения, трудозатраты. Разработка контрольного экземпляра возможна, на мой взгляд, только если будет конкретный заказчик. Тогда сможем позволить себе реализовать этот масштабный проект. Это цель, к которой хотелось бы прийти.

- А что для вас завод?

- Признаюсь, для меня завод очень много значит. В особо активные периоды, когда шли изменения или кратно возрастал объём работы, годы пролетали просто незаметно для меня. Например, когда работал в литейном цехе, проводилась очень большая реконструкция, закрывался чугунолитейный цех из-за новых требований к ведению производственных процессов, устанавливали новые станки, менялась технология работ и прочее.

Я по-прежнему прихожу на завод к шести утра, как во времена, когда работал в цехе. Я на заводе, можно сказать, нахожусь и телом, и душой. И сейчас, когда уже столько лет здесь отработал, я по каждому цеху иду и почти каждого рабочего знаю, здороваюсь за руку. Могу поговорить, обсудить какие-то вопросы, спросить, чем помочь. Такие диалоги помогают что-то спрогнозировать наперёд, спрогнозировать какие-то моменты или процессы.

- Если рабочие указывают на какой-то недочёт в работе, прислушиваетесь к их мнению?

- Я спокойно отношусь к критике. Для меня это, наоборот, во-первых, возможность сделать выводы, учесть нюансы, скорректировать работу (сам много лет был рабочим и всё прекрасно понимаю, стараюсь нормально реагировать на замечания), а во-вторых, разобраться до конца, чтобы потом уже устранить все эти ошибки, помочь.

- Что бы вы пожелали любимому заводу на 125-летие?

- Хочу пожелать дальнейшего процветания, расширения ассортимента выпускаемой продукции, постоянного улучшения её качества. Самое главное - желаю, чтобы коллектив завода продолжал расти. Будет рост коллектива - будут увеличиваться и объёмы выпуска продукции, будут открываться новые участки, новые цеха. Завод будет активно жить и развиваться.

Беседовала Е. Сарманова.