Айда на Немду!

Всё чаще отдыху за границей россияне предпочитают поездки по стране. Горный Алтай, Кавказ, Байкал, Камчатка... Разве мало в России красивых мест? В какой ещё стране встретишь столько климатических, природных и часовых поясов? Пожалуй, жизни не хватит, чтобы всё это увидеть.

Прекрасное - рядом

Друзья, если вы хотите сменить обстановку, но вам не хватает времени или средств на длительные путешествия, посмотрите вокруг, и вы увидите, что совсем рядом можно отлично провести время с семьёй, отдохнуть и зарядиться энергией. И я не про соседние регионы! Проехав каких-то 140 километров на юго-запад от Кирова, вы очутитесь в потрясающем по масштабу и красоте месте - в Советском районе на реке Немде. Этот маршрут и стал целью нашего двухдневного семейного отдыха.

Как здесь красиво! Как просторно и величественно! А больше всего нам хотелось посетить скальные комплексы и Береснятский водопад. Из-за уникальной природы эти места часто называют вятской Швейцарией. Но обо всём по порядку.

Маршрут следования

Приехать в Советский район нам помогли навигатор и «сарафанное радио» - как ни странно, оно работает и в XXI веке. Сначала ехали по трассе, потом по щебёночной дороге, а затем по грунтовке. Несмотря на некоторые неудобства (белая пыль от щебёнки стояла столбом), до нужной локации добраться вполне возможно на легковой машине. Проходимость трассы высокая.

Оставив автомобиль на мини-стоянке, мы спустились на берег Немды. Первое, что почувствовали, - восхищение: огромный тёмный лес на противоположном берегу, красивые шатровые стоянки для туристов и чистота! Последнюю соблюдать помогают расставленные мусорные контейнеры и довольно цивилизованные туалеты. К слову, территория эта не бесхозная - здесь на протяжении всего лета проходят разные мероприятия: детская лагерная смена с палаточным городком, фестиваль «Купало на Немде», собирающий не одну тысячу гостей, юнармейские смены, индивидуальные турпрограммы со сплавами на сапбордах. В общем, здесь можно очень активно провести время.

Расположившись на выделенном для нас биваке, мы решили осмотреться. Прошлись вдоль берега и наткнулись на палаточный кемпинг - это был детский лагерь. Затем спустились к Немде. Оказалось, что у неё каменистое дно и быстрое течение - настоящая горная речка. А какая прозрачная вода!

Пару палаток мы удобно поставили у шатра и костровища. Пожарили мясо и испекли картошку. Спели песни под гитару у костра. Полюбовались звёздным небом и порассуждали о «бренности бытия». И даже довольно прохладная ночь показалась нам короткой.

Здравствуй, вятская Швейцария!

Утром следующего дня мы двинулись к скалам. Путь пролегал сквозь хвойный лес, где макушки высоких сосен и елей смыкаются у самого небосвода. Цветущее разнотравье дурманит пьянящими ароматами, а виды с высокого берега достойны кисти художника.

Час с небольшим пути - и вот мы на скалистом обрыве. Страшно! Ещё бы, мы находились на высоте как минимум 20-этажного дома.

А я всё больше удивляюсь, насколько неповторима наша природа. Более того, как рассказывают установленные на протяжении всего маршрута плакаты (что, кстати, очень удобно), мы находились на дне древнего Казанского моря! Здесь по сей день находят окаменелости древних водорослей и обитателей морского дна. Это оказалось для нас открытием.

Налюбовались просторами вдоволь, но чуть дальше, к знаменитой скале Часовой не пошли - не дали усталость и овладевшая мною боязнь высоты.

Вернувшись на нашу стоянку, мы искупались напоследок в ледяной воде и отправились ко второй точке нашего мини-путешествия - на Береснятский водопад.

Если со словом «водопад» вы ассоциируете Ниагарский или Викторию, то вас ждёт разочарование. Береснятский водопад представляет собой скорее ключ или ручей, стекающий по отвесной скале. Но нам, никогда не видевшим Ниагару, и это водное чудо показалось прекрасным. Общая высота его составляет 25 метров. Удивительно, как на скалистых берегах растут деревья! Они цепляются за камни извилистыми, напоминающими клубки змей, корнями.

Налюбовавшись водопадом и сделав не один десяток снимков, мы отправились домой. В общем, выходные удались!

Так что, если не знаете, как провести время, поезжайте в Советский район - не пожалеете!

Н. КУЗНЕЦОВА.

Фото автора.