Ах, какая женщина! Мне б такую… в сад

Здравствуйте, уважаемая редакция. Увидела в пятничном номере за 18 октября объявление о конкурсе на лучшую садово-огородную байку и решила написать вам.

Эта забавная история, о которой я хочу рассказать, приключилась с моей подругой. Лет шесть назад в её саду засохла яблоня - не пережило старое дерево холодную зиму. Весной яблоню решено было спилить.

- Но не пропадать же добру бесследно! Если не практическую пользу в виде яблок, то хоть визуальную дерево должно принести! - решила подруга и скомандовала мужу пилить дерево, оставив от него ствол высотой метра полтора от земли.

Прикрутив к бывшему плодовому дереву поперечину, подруга натянула на него своё старое, но всё ещё красивое платье, на макушку водрузила цветочный горшок, на котором дочка изобразила женское лицо, уж больно смахивающее на хозяйку сада. В горшок были высажены цветы, которые уже к середине июня буйно зацвели и закудрявились.

Изюминкой стали формы «барышни». Под платье ей натянули старый бюстгальтер, в него вложили отрезанные от трёхлитровых пластиковых бутылок макушки, а их оставшиеся части запихнули в рукава, концы которых подсунули под ремешок, коим подпоясали «женщину». Получились вполне реалистичные руки. В довершение образа под подол поставили старые резиновые сапоги да ещё подкрасили их золотистой краской из баллончика. Эх, красиво получилось!

Стояло сие произведение искусства, никого не трогало где-то с месяц. А потом приключилась с ним вот такая смешная история.

- Здравствуй, Светлана! Как дела? Давно не видела тебя. Всё своими цветами любуешься? - это соседка с дальнего конца улицы подошла поздороваться (здесь надо сказать, что подруга моя, Светлана, просто обожает цветы, поэтому они растут у неё всюду - настоящий рай на земле). - Да, красивые они у тебя. А ты чего молчишь-то, Светлан? Ау! Обиделась на меня за что-то?..

- Так ты чего молчишь-то, Света? - снова задала вопрос соседка, но, так и не дождавшись ответа, уже хотела направиться домой, как услышала за спиной вопрос:

- Привет, Зиночка! Ты с кем разговариваешь?

- Света? Ты? А в саду тогда кто?

- Так это же садовая «барышня» у меня, мы её с дочкой нарядили. Месяц уж стоит. Нравится?

- То-то я думаю, чего это Светланка со мной не разговаривает. Очки-то я дома позабыла, вот и приняла «мадаму» за тебя! - засмеялась Зинаида.

В общем, хохотали соседки долго, и история эта пересказывалась ими всё лето. А «барышня» и сейчас стоит, только платье на ней уже другое.

А. БОГДАНОВА, Кикнурский район.