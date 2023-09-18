Аграрии бьют в набат. В Кировской области под угрозой срыва уборочная кампания

Предварительные итоги аграрных работ огласил на последнем оперативном совещании у губернатора зампред правительства Кировской области Юрий Терешков. По его словам, вятские аграрии и в этом году на высоте, но есть ряд негативных тенденций, которые в будущем могут сильно осложнить им жизнь.

Кризис пришёл

Как сообщил Терешков, сейчас в сельскохозяйственных предприятиях области идут четыре вида полевых работ: заготовка кормов, уборка урожая, сев озимых культур и подготовка зяби. И из представленных зампредом цифр следует вывод, что на данном этапе наши аграрии работают успешно и опасаться проблем при прохождении зимнего стойлового содержания скота не стоит. Однако это не значит, что в будущем всё будет так же хорошо. В стране сформировались негативные тренды, которые способны сильно усложнить жизнь всем, кто работает в аграрной отрасли.

Во-первых, на нашей области, которая специализируется на молочном животноводстве, может сильно сказаться резкое снижение оптовых закупочных цен на сырое молоко. Сегодня они уже упали на 13 процентов. А это означает падение рентабельности животноводческих хозяйств.

Во-вторых, обвальное снижение оптовых закупочных цен идет на рынке зерна. Цены упали на 61 процент, и это может сильно сказаться на предприятиях юго-востока области, которые специализируются на зерноводстве.

В-третьих, в последние месяцы в России значительно подорожало дизельное топливо. В разных регионах страны цены на него на заправках выросли на 26 - 40 процентов. И это неизбежно приводит к росту себестоимости аграрной продукции.

На таком фоне, как отметил Юрий Терешков, Министерство сельского хозяйства России прекратило выдавать аграриям краткосрочные кредиты по льготной ставке. И сегодня сельхозпредприятия рискуют остаться без оборотных средств, что в условиях продолжающихся уборочных работ ставит под вопрос их успешное завершение. Поэтому сейчас, по словам Терешкова, региональное правительство должно оказать поддержку нашему сельскому хозяйству. И губернатор с ним согласился.

- Прошу финансовый блок выделить средства в размере 200 миллионов рублей, - сказал глава региона. - Принимаем экстраординарное решение. Расчёт был сделан, этих денег должно хватить.

Нужно вкладываться в переработку

Выделение дополнительных средств из областного бюджета на поддержку вятских аграриев - мера тактическая, не способная поменять указанные выше негативные тенденции на рынке. Однако и она важна сегодня. Но для обеспечения развития сельскохозяйственной отрасли Кировской области нужно предпринимать и другие шаги.

Опыт работы вертикально структурированных аграрных холдингов показывает, что сделать производство сырого молока выгодным для животноводческих хозяйств можно. В таких холдингах, как «Вятушка» (ребрендинг Кировского молочного комбината) или «Дороничи», действуют твердые закупочные цены на сырое молоко, которые выгодны как производителям, так и переработчикам.

Поэтому, по версии регионального правительства, в области нужно создавать свои перерабатывающие мощности, которые смогут держать цены на сырое молоко на комфортном для аграриев уровне. И сырья для переработки должно хватить, так как 40 процентов молока из области идет в другие регионы страны.

В июле на одном из оперативных совещаний губернатор уже поручал министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области провести с нашими молочными хозяйствами работу по инвестированию в создание крупного перерабатывающего комплекса.

- Я обращаюсь сейчас ко всем производителям молока, - вещал тогда глава региона. - Вам же выгоднее, чтобы переработчиками стали кировские организации и предприятия. Но мы бесконечно ждать не будем. У нас уже есть заявки с других регионов на большие мощности по переработке молока. Они готовы вкладывать сюда миллиарды рублей. Поэтому мы ждём ещё до конца лета, чтобы вы услышали эту информацию. А дальше нам и Патрушев (министр сельского хозяйства РФ. - Ред.) обещал, и другие регионы готовы сюда приходить и просто ставить предприятия по переработке. Причём по высокотехнологичной переработке, с которой мы будем получать довольно приличные налоги.

Лето прошло, а от вятских аграриев, нужно понимать, таких заявок не поступило. Впрочем, это не говорит том, что к нам выстроились в очередь иногородние инвесторы. И всё же эта идея, как показала последняя оперативка, не похоронена.

Зампред областного правительства Михаил Сандалов доложил, что инвестиционным комитетом подготовлен перечень льгот для инвесторов, которые готовы вложиться в создание комплекса по переработке молока. В частности, новое предприя­тие не будет в течение пяти лет платить налог на прибыль (сейчас он составляет 20 процентов от налого­облагаемой базы). Также на нулевом уровне и также в течение пяти лет будет налог на имущество (для всех - 2,2 процента). Предприятию возместят средства, потраченные на создание инфраструктуры (на техническое присоединение, на внутриплощадочные дороги и сети). Инвестор может рассчитывать и на льготное кредитование по ставке от одного до пяти процентов годовых на срок от двух до 15 лет. А участок под строительство будет выделен без торгов.

Однако на данный момент желающих зайти к нам в область еще нет. Но это не озна­чает, что они не найдутся, как не означает и обратного.

Хотя, по версии губернатора, области нужен не один такой перерабатывающий комплекс, а несколько.

Условие необходимое, но недостаточное

Не обошли тему разра­зившегося в аграрной отрасли кризиса и в Общественной палате Кировской области (ОПКО). Хотя пришедшие на заседание комиссии по развитию АПК общественники, представители областного минсельхоза и руководители сельхозпредприятий намеревались обсудить стратегию развития АПК региона, действительность скорректировала планы.

В ОПКО признали, что появление новых перерабатывающих мощностей необходимо и данная мера способна стабилизировать рынок сбыта молока. Но этого недостаточно. Во-первых, для того, чтобы новый молочный комбинат мог поддерживать цены на комфортном для вятских аграриев уровне, он должен быть подконтролен или правительству области, или самим производителям молока. Если же этого не будет, то и ценообразование будет соотноситься только с рыночной конъюнктурой.

Во-вторых, сегодня строительство новых предприятий по переработке молока - долгосрочный план. Но пока под угрозой срыва находится проведение уборочной кампании этого года, ни один руководитель даже крупного сельхозпредприятия не будет задумываться о перспективах развития. А чтобы преодолеть имеющиеся кризисные явления, одних усилий регио­нальной власти мало. Нужны оперативные действия со стороны федеральных органов. И они, как сообщают федеральные СМИ, уже предпринимаются.

При обсуждении кризиса в АПК России в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев предложил полностью остановить экспорт нефтепродуктов, до тех пор пока ситуация не стабилизируется. Более того, законопроект Минэнерго о запрете «серого» экспорта бензина и дизельного топлива внесен в правительство и администрацию президента, его одобрение ожидается в ближайшие дни.

Цены на зерно тоже должны стабилизироваться, так как недавно между Россией и Турцией была достигнута договоренность об экспорте в последнюю миллиона тонн зерна. Это должно снизить давление на внутреннем рынке.

Впрочем, пока кризис в разгаре и лимит принимаемых решений еще не исчерпан. А вот будет ли достаточно принятых мер, чтобы удержать на достигнутых рубежах развитие нашего сельского хозяйства, покажет уже ближайшее время.

Сергей СМОЛИН.