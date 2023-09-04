Афанасьевские анекдоты о тепле. Местная власть отчиталась о готовности к отопительному сезону

Афанасьевская власть заявила, что округ готов к зиме на сто процентов. В том числе жилфонд. При этом проверке подверглись всего семь многоквартирных домов, две квартиры и семь индивидуальных жилых домов.

Неужели в Афанасьевском округе тысяча или сколько там квартир умещаются в семи многоквартирных домах? Так в одном поселке насчитывается девять каменных двухэтажек, а сколько трех-, четырех- и двухквартирных изб. Да только один переулок Парковый насчитывает столько домов, сколько проверили чиновники.

А анекдот начался с обычного вопроса, вызванного информацией правительства Кировской области. Оно сообщило 24 августа: «В Кировской области готовность жилищного фонда к отопительному сезону составляет около 80 процентов, по городу Кирову - 85,8 процента».



В тот же день сайт «Планета Афанасьево» задал вопрос местной власти: «А какова готовность к зиме Афанась­евского округа, в том числе жилфонда?»

25 августа администрация округа, как теперь водится, поблагодарила за вопрос и... отослала за ответом к своему паблику, хотя у вежливых людей принято отвечать там, где вопрос и задан.

Власть пишет словами заместителя главы администрации муниципального округа Виталия Харина.

«Учитывая все проводимые мероприятия, которые находятся на ежедневном контроле администрации округа, начальников территориальных управлений, могу сказать, что да - к отопительному сезону мы готовы.

Все организационные мероприятия с нашей стороны, со стороны теруправлений проведены своевременно в необходимых объёмах. Это касается и технической части, и большого объёма документации.

В администрации округа создана комиссия в составе 11 человек по контролю за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в отопительном периоде 2023/2024 года. Утвержден график проведения проверок готовности объектов к отопительному периоду. В этом году комиссия начала свою работу еще 1 августа.

Всего на территории округа предстояло проверить 112 объектов. В настоящее время проверены все. Выданы 62 паспорта готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии».

«Планета Афанасьево» («ПА») снова за вопросы: «Администрация Афанасьевского округа, вас просили, в частности, сообщить о готовности жилья к предстоящему отопительному сезону по примеру информации облправительства. Будьте любезны ответить конкретно по готовности жилфонда округа к зиме, поскольку люди живут все-таки не в котельных».

28 августа окружная власть ответила так:

«Добрый день! Благодарим за обращение. Жилфонд относится к потребителям тепловой энергии, как мы ранее уже писали, паспорта готовности получили 62 потребителя, в том числе в пгт Афанасьево - семь многоквартирных домов, две квартиры, два индивидуальных жилых дома. В с. Бисерово - пять индивидуальных жилых домов. Готовность округа к отопительному зимнему периоду составляет сто процентов».

Но, господа чиновники, как говорилось выше, только в п. Афанасьево девять кирпичных да панельных двухэтажек. А многоквартирных и индивидуальных изб да домов? Сотни, тысячи (по неофициальным прикидкам, более шести тысяч домов)? Вами же проверено всего 16 жилых потребителей тепла. Да даже если, как пишете, 62, то это меньше числа домов одного микрорайона поселка к востоку от ул. Строителей.



Поэтому к вам, подчинённые главы и сама глава Афанась­евского муниципального округа Елена Белёва, новые вопросы.

Простите, но ваш ответ анекдотичен. Как готовность к отопительному сезону может быть стопроцентной, если вами не проверен весь муниципальный жилищный фонд? Кстати, сколько домов и квартир он составляет?

И какая может быть полная готовность к отопительному периоду, когда, например, минимум одна муниципальная квартира округа официально к зиме не готова? Замглавы администрации округа по вопросам жизнеобеспечения В. Харин еще 24 июля 2023 года документально подтвердил, что в ней требуется кап­ремонт печи. Но до сих пор ничего не сделано. Разве это разумно и объективно, что администрация муниципалитета уже больше месяца составляет смету на ремонт типовой печи и окончания ее трудов не видно? А впереди еще непосредственно сам ремонт, как и уже не столь далекое начало отопительного сезона.

Едва успела эта публикация появиться в интернете, как пришёл ответ администрации Афанасьевского округа на последний вопрос «ПА»:

«Планета, добрый день! Паспорта готовности выданы жилфонду, который относится к централизованной системе отопления. Владельцы жилых помещений, имеющих печи и автономные отопительные установки, за готовность к отопительному сезону несут ответственность самостоятельно».

Возникают очередные вопросы: то есть местная власть подтверждает, что она несет ответственность за муниципальный жилищный фонд как собственник. Так этот собственник в курсе готовности жилфонда к зиме? Кстати, мониторинг должен проводиться ежегодно. Он вообще проводится?

Источник: «Планета Афанасьево» (afanasyevo.ucoz.ru).