А праздник-то ненастоящий? Тёмная история Дня города

Фото bnkirov.ru.

Видимо, оттого, что учёным не удалось установить точную дату основания города Вятки, кировское правительство пришло к выводу, что день рождения можно отмечать не раз в году. Гулять, так с размахом! Три раза за полгода Хлынов - Вятка - Киров отметит юбилей: традиционно отпраздновали 12 июня, впереди - 21 - 22 сентября, и в декабре финальный аккорд - празднование по случаю присвоения звания «новогодняя столица России».

Чтобы закрепить «раз и навсегда» ранее неизвестную кировчанам осеннюю дату, 24 июля депутаты Законодательного собрания области одобрили внесённый облправительством законопроект о введении в регионе нового праздника: Дня основания города Кирова (Хлынова - Вятки - Кирова) - 22 сентября. «Решение основано на летописях и исторических документах, а также на результатах исследования, проведённого кандидатом исторических наук Виктором Низовым», - писали вятские СМИ.

Но ведь в трудах советских ученых Анатолия Эммаусского и Елены Кирюхиной, которые по заданию партийного руководства более полувека назад провели исследование истории города, установлено примерное время образования Вятки - это июнь-июль 1374 года. Кому верить?

Фото apkirov.fparf.ru.

Научный подход

Обратимся к материалам Всероссийской научной конференции «Город на Вятке: история, культура, люди» (к 650-летию Хлынова - Вятки - Кирова), прошедшей в Кирове 5 - 6 июня 2024 года. Так, краевед, исследователь истории православной Вятки Алексей Леонидович Мусихин представил на конференции свой доклад «К вопросу о точной дате основания города Кирова». В нём Алексей Леонидович не пришёл к окончательному ответу на поставленный вопрос, хотя изучил множество исторических документов. Заключения Мусихина основаны на исследованиях и записях, сделанных во время строительства церкви на Вятке.

Исследователь указывает, что точную дату этого события предложил только историк Виктор Валентинович Низов. В «Описании губернского города Вятки», составленном в 1804 году, Низов обнаружил «бесценное свидетельство, что первое здание (это была церковь) будущего главного города Вятской земли было заложено и построено в течение одного светового дня - «на день праздника Воздвижения». По мысли Низова, тогда же церковь была освящена в честь праздника Воздвижения Креста Господня. Рассмотрев суть этого церковного праздника, В.В. Низов сделал свой главный вывод: «Хлынов - один из немногих древнерусских городов, потомки строителей которого бережно сохранили и донесли до наших дней точную дату его основания - четверг 14 (22) сентября 1374 года».

«Первоначально я согласился с такой трактовкой, однако в настоящее время вынужден её пересмотреть. Для этого имеется несколько доводов, - утверждает Мусихин. - Виктор Валентинович Низов назвал первую построенную в Хлынове церковь обетной. Очевидно, он смешал два разных понятия - обетная и обыденная церковь. Обетная церковь строилась по обещанию (обету, клятве). Так, по «Повести о стране Вятской», обетной стала Борисоглебская церковь, которую новгородцы построили после взятия 24 июля, в день памяти святых страстотерпцев - великих князей Бориса и Глеба, чудского Болванского городка на реке Вятке: «И по обещанию своему поставиша в том граде церковь во имя страстотерпцев Бориса и Глеба и нарекоша той град Никулицын». Обетная церковь не обязательно должна была строиться в течение одного дня. Трудно представить, что новгородцы сразу после сражения в тот же день выстроили церковь и освятили её».

Церкви, которые строились за один день, раньше назывались обыденными. Они также строились по обещанию, то есть были обетными, но поводов для их возведения было гораздо меньше. Например, церковь за один день могла быть построена, чтобы остановить мор или другую напасть.

Так, В.В. Низов утверждал, что Воздвиженская церковь была возведена за один день, а значит, он считал, что церковь была не только обетной, но и обыденной. Однако поводом к её построению не являлся мор. Уже по этой причине маловероятно, что церковь была обыденной.

Низов утверждал, что, «согласно православным канонам», храм «посвящался тем христианским святыням (или святым), в день почитания которых он закладывался, строился и освя­щался». По этой логике обыденные церкви должны были освящаться в честь того церковного события, которое приходилось на день её постройки. Проверка немногочисленных обыденных церквей, точная дата построения которых известна, показывает, что это положение подтверждается не во всех случаях.

Таким образом, по мнению Алексея Мусихина, освящённая в честь Воздвижения Креста Господня церковь совсем не обязательно должна была строиться в день празднования этого события. То есть она могла быть построена не 14 сентября, а в любой другой день.

«В.В. Низов и я первоначально решили, что фраза «на день праздника Воздвижения онаго» относится ко времени заложения и построения церкви. Однако вспомним, что церковь была освящена в честь Воздвижения Креста Господня, а не просто в честь Креста Господня. Таким образом, фраза «на день праздника...» является уточнением к названию церкви. Таким образом, исчезает главный аргумент, на котором строится вся доказательная база В.В. Низова. Все приведённые аргументы в совокупности позволяют опроверг­нуть версию Низова о точной дате основания города Кирова 22 сентяб­ря и констатировать, что эта дата нам неизвестна и вряд ли когда-либо будет установлена. Относительно года основания города дискуссии ещё вполне допустимы, здесь не исчерпаны все возможности археологии, вероятны находки новых письменных источников, в том числе нерусского происхождения», - приходит к выводу вятский краевед.

Кстати, историк Николай Иванович Костомаров отмечал в своих трудах, что «нет ничего в русской истории темнее судьбы Вятки и земли её».

Фото vyatkakirov.ru.

Избыточные торжества

Если 12 июня Киров массово и с удовольствием отгулял свой праздник, то сентябрьский юбилей вызывает всё больше вопросов. А если учесть, что каждые выходные лета город устраивает масштабные концерты по поводу и без, то активно анонсируемая новая гульба в конце сентября потихоньку начинает вызывать раздражение. Неуместность песен и плясок неочевидна, кажется, только региональному правительству. Неужели главное - освоить выделенный щедрый бюджет на 650-летие?

Праздники обходятся городу в круглую сумму. К примеру, только на концерт группы «Любэ» выделено более шести миллионов рублей. В соцсетях кировчане называют осенний праздник «пиром во время чумы», предлагают остановиться и перенаправить средства на более важные нужды. Горожане также активно предлагают отменить салюты. А вместо этого бюджетные СМИ афишируют международный фестиваль фейерверков.

«Ожидается, что в нём примут участие пять команд из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана. Каждая команда запустит фейерверки из трёх тысяч залпов», - сообщили в областном правительстве. А 22 сентября над городом пролетят реактивные самолёты! Полёты будут сопровождаться значительным шумом. Самое то в наше время! Тут можно не только по незнанию испугаться, но и, чего доброго, упустить что-то из виду.

В целом очень сомнительные инициативы.

А как у них?

На фоне августовских событий в Курской области руководство регионов и городов по всей стране активно отменяет торжества по случаю юбилеев своих городов.

«В городах России отменяют масштабное празднование Дней города и организуют помощь бойцам и мирным жителям на обстреливаемых территориях», ­ сообщают федеральные СМИ. Так, празднование Дня города отменили в Горячем Ключе (Краснодарский край), в Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске (Башкортостан), в Щёлково, Балашихе, Сергиевом Посаде и Фрязино (Московская область), в Калининградской области.

Л. СЕМЁНОВА.