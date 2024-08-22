«А поехали… в Геленджик!»

Именно с этой фразы началось наше путешествие по Краснодарскому краю. Когда подруга предложила поехать этим летом именно в Геленджик, честно говоря, наша компания не очень обрадовалась. Однако, подумав, решили согласиться. В программе было посещение известных всем маршрутов: Абрау-Дюрсо, джиппинг (путешествие на автомобилях) к Грозовым воротам… Но, как всегда, планы изменились.

Вдохновляющая природа

Город-курорт - это, конечно же, красивая набережная. В Геленджике она есть и является одной из самых протяжённых в России. От начала до конца пройти её так и не удалось, хотя мы старались. Запах хвои и моря просто перенасыщает лёгкие кислородом. Центральная часть набережной наиболее благоустроена. Для комфорта отдыхающих есть как многочисленные кафе-рестораны, так и просто места отдыха в тени огромных сосен.

Кстати, именно в Геленджике растёт пицундская сосна, уникальная по своим размерам и полезным свойствам. Это реликтовое дерево росло на земле ещё в доледниковый период. Она очень большая и мохнатая по сравнению с сородичами, а ещё великолепно цветёт и очень положительно влияет на дыхательную систему. В целом Геленджик отличается огромным разнообразием растительности, особенно деревьями хвойных пород. Кто любит наслаждаться красотами природы, безусловно, оценит богатую флору города.

На набережной же расположен большой парк аттракционов, где можно весело провести время и шумной компанией, и семьям с детьми. Развлечений найдётся на любой вкус.

Пляж и море тоже приятно удивили. Вода почти лазурного цвета, море необычайно тёплое и спокойное. Пляж «2024» очень понравился. Всё выполнено в единой цветовой гамме: лежаки, арт-объекты, душевые, кафе - всё бело-голубого цвета. Дресс-код пляжа, так сказать. Для комфорта отдыхающих также есть всё: где переодеться, помыться, купить лёгкий перекус, комфортно позагорать на лежаках или в бунгало.

Купаться в лазурном море можно часами, не забыв и про ночные заплывы. На пляж ночью пускают, плавать можно, однако посидеть будет негде. Все лежаки работники пляжа старательно уносят в общую кучу, заменяя их на платные мягкие кресла. Сидели. Дорого.

Естественно, как на центральном пляже без водных развлечений? Куда ни посмотришь, что-то плывёт да летит. На любой вкус. Наш выбор пал на старый добрый «банан». Увезли довольно далеко, дали вволю поплавать в чистом тёплом море. Примерно полчаса - и мы вновь на земле.

Ждала и экскурсия на катере. За три часа капитан нам рассказал множество небылиц про город и отдыхающих, дал половить рыбу, искупал в открытом море, научил кататься на сап-борде. Никто из нас до того момента на сап не вставал, потому это стало главным развлечением.

Восхождение на Олимп

Променяв экскурсию в Абрау-Дюрсо на посещение парка «Олимп», ни разу не пожалели. За не слишком большую плату нас ждала масса позитивных эмоций. Добраться до вершины Геленджика, а вернее - Маркхотского хребта, поможет канатная дорога. Никаких кабинок нет. В гору въезжаешь, можно сказать, на лавочке. Страх высоты прошёл быстро, его вытесняли эмоции. Потрясающие виды на горы, хвойные массивы, море, город и солнце. Такие моменты проживаешь по-другому. Неописуемая красота, от которой замирает дух, - есть только ты и ощущение полной свободы. На 15 минут - именно столько длится подъём, - но всё же.

После канатки ждала смотровая площадка, путь до которой очень неблизкий. Зато какой с неё вид! Весь город как на ладони, и, конечно, бескрайнее море. В центре площадки стоит огромный крест, который снизу виден и днём, и ночью, потому что светится. А вблизи он просто гигантский. За крестом - часовня, где можно поставить свечку и помолиться. Вернуться к развлечениям «Олимпа» нам помог автобус, который бесконечно ездит туда-сюда совершенно бесплатно.

Перекусив, отправились на колесо обозрения. Развлечение входит в стоимость билета, а в целом всю красоту мы оценили на канатке и на смотровой площадке, куда, казалось бы, ещё выше подниматься, да и зачем. Но в целом - пусть будет.

Ещё есть страшный аттракцион «Топ Ган», океанариум, экзотариум и зоопарк.

Океанариум крайне маленький, но его посещение в стоимость билета входит, можно посмотреть. В зоопарке гуляют сами по себе зайчики. Можно гладить, фотографироваться, кормить и брать на руки. Животных и птиц для такого мини-зоопарка достаточно. На выходе вас ждут очень сообразительные обезьяны, способные поймать кинутый корм одной лапой с любого расстояния. Большинство посетителей задерживаются именно рядом с ними, потому как ловкость лап действительно поражает.

В финале парка развлечений - спуск на канатной дороге. И это тот случай, когда финал ещё лучше, чем самое начало. На протяжении всей дороги ты наслаждаешься видом на море. Солнце к тому времени уже уходило за горизонт, цвета в воздухе поменялись, окрасив всё вокруг то ли в розовый, то ли в пурпурный цвет. В этот момент хочется, чтобы лето не кончалось…

Ложка дёгтя

Чем неприятно удивил город-курорт? Первое, что бросается в глаза, - кучи мусора вдоль пешеходных дорожек, в зонах отдыха, во дворах. Пакеты с бытовым мусором, просто хаотично разбросанные туристами и не только, бутылки-банки и прочее. Неприятно, но терпимо.

Второе - недружелюбный сервис. В первом же кафе, где, кстати, мы поели довольно вкусно, был очень неприятный администратор, который умудрился обхамить даже ребёнка. А в дорогом рыбном кафе нас обманули с блюдами, на замечание откровенно признались, что в курсе обмана, но так и планировалось. Да, так не везде, но общее впечатление портит. Самые приятные люди - частники. Хочется приходить к ним за покупками ещё и ещё.

Про фрукты и морепродукты говорить не стоит. Конечно же, всё вкусно. Но если бы добавить чуточку доброжелательности персоналу, то было бы ещё лучше. С друзьями решили, что если когда-нибудь откроем свой ресторан в Геленджике, то будем брать клиентов доброжелательностью и улыбкой.

Город, где я буду жить

- Я не знаю, как это передать словами, но на уровне души и чувств было именно так. Когда впервые приехала в Геленджик, я ходила по десять часов каждый день пешком и просто любовалась и наслаждалась, - рассказывает Евгения Сидорова. - Внутри было ощущение свободы и счастья. Именно здесь я вспомнила себя настоящую, творческую, снова начала петь, пусть даже я не умею, но вы бы знали, сколько это даёт мне энергии и кайфа! Геленджик - это город, где я могу быть одна, гулять часами, думать, мечтать, восстановить все свои физические и моральные ресурсы. Город, в котором я счастлива. Геленджик - это моя любовь. Город, в котором я, приехав однажды, всей душой ощутила, что я дома. Я обязательно буду здесь жить. И у меня всегда будут гости.

Алиса Жгилева.

Фото автора.