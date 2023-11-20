«А что, так можно, что ли?». ФОК с наступлением весны буквально «поплыл»

Любители спорта в Советске ждали этого события целых пять лет. Построенный «по новейшим технологиям» и сданный в «рекордные сроки» физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) был пущен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Согласно официальной информации, он обошелся бюджету в 75,8 млн рублей. В то же время, например, такой же ФОК в Нолинске (декабрь 2015 г.) построили за 45 млн рублей, а ФОК в пгт Демьяново (январь 2016 г.) - за 50 млн рублей. Эти цифры взяты с сайта ГТРК «Вятка».

Весенний потоп

Несмотря на «рекордную» цену, ФОК с наступлением весны буквально «поплыл». Талая вода в помещения попадала отовсюду: и сверху - через крышу, и снизу, надувая постеленный на бетон невзрачный серый линолеум.

Представители подрядчика («Универсалстрой») оправдывались как могли. Затопление ФОКа в Советске, по версии строителей, якобы произошло из-за нарушения эксплуатации здания, то есть из-за того, что «снег не отодвигался от ФОКа, а придвигался к нему. Поэтому, когда стало тепло, вода пошла через стены».

И такое абсурдное объяснение не вызвало никаких подозрений ни у тогдашнего районного прокурора Бузмакова, ни у заказчиков строительства - администрации Советского района.

Депутаты районной думы из объединения «Честный выбор» да газета «Народный вестник Вятки» пытались добиться исправления «косяков» недобросовестного подрядчика. Депутатская комиссия выезжала на объект и, обнаружив массу недоделок, сформировала список вопросов к заказчику - районной администрации, которая объект приняла и сполна оплатила все работы, в том числе невыполненные. Например, вместо баскетбольной площадки построили только забор и установили фонари. На площадке не было ни покрытия, ни баскетбольных стоек.

Представитель заказчика на внеочередном заседании районной думы так и не смог объяснить депутатам, почему изменения первоначального проекта не прошли государственную экспертизу, хотя во всеуслышание заявил: проект отличается от того, что было в аукционном задании, практически на сто процентов.

Необходимо отметить, что, согласно закону, изменения в проектную документацию после проведения торгов можно вносить на сумму, не превышающую десять процентов от сметной стоимости, причем все изменения должны приводить к улучшению характеристик. А какие характеристики улучшились, если вместо деревянного паркета на бетонный пол постелили линолеум?

Что зарыли в землю

Сотрудники «Народного вестника Вятки» провели журналистское расследование. На сайте одного из региональных СМИ были опубликованы копии интересных документов: локальной сметы и актов скрытых работ на сооружение на территории ФОКа двух пожарных резервуаров. Их сметная стоимость составила более 5,5 миллиона рублей (причём большая часть этой суммы - стоимость самих резервуаров). Материал изготовления - армированный стеклопластик. Объём - сто кубометров. Гарантийный срок эксплуатации - 50 лет.

Депутатская комиссия выяснила, что вместо стокубовых пластиковых резервуаров возле ФОКа в землю закопаны две металлические ёмкости объёмом около 70 кубометров каждая. В них, скорее всего, раньше хранили мазут или нечто подобное. Обо всём этом депутаты составили соответствующий акт.

Согласно представленным на сайте СМИ документам, пластиковые резервуары были заменены на металлические. Причем в актах скрытых работ указаны резервуары стальные сборные марки «1-й Донской», производства ООО «Комплекс-1».

Редакция газеты не поленилась связаться с предприятием «Комплекс-1». Оказалось, что указанные в документах ёмкости являются резервуарами наземного вертикального исполнения. Они изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали и устанавливаются (внимание!) на поверхности земли.

Возникает вопрос: почему в актах работ указаны вертикальные наземные резервуары, а по факту в землю закопаны горизонтальные ёмкости меньшего объёма, причём явно уже бывшие в употреблении? Или всё это заранее было «согласовано» с заказчиком?

После публикации всех вышеуказанных фактов в СМИ 20 июня 2017 года на сайте управления Следственного комитета РФ по Кировской области появилась следующая информация: «Советским МСО Следственного управления СК РФ по Кировской области по результатам проверки сообщений средств массовой информации о ненадлежащем качестве сданного в эксплуатацию здания ФОКа «Трёхречье» в городе Советске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет)». Однако вскоре дело было прекращено.

Следователи назначили строительно-техническую экспертизу, которая была поручена ООО «КЭСО» (г. Киров). По имеющейся у нас информации, эксперты «КЭСО» провели свою «экспертизу» в рекордные сроки - всего за один час 30 минут - и выдали положительное заключение. По результатам этой «экспертизы» уголовное дело было прекращено.

В итоге вместо пожарных резервуаров из армированного стеклопластика в землю закопаны емкости из-под нефтепродуктов, документы фальсифицированы, все оплаченные работы вряд ли выполнены, а деньги, и немалые, получены и осели в чьих-то карманах. И выходит, что этого «не заметили» ни эксперты ООО «КЭСО», ни следователь, который вел это дело, ни прокурор района, который осуществляет надзор за следствием?

В июле 2022 года заслуженный тренер России Михаил Зубков снял видеообращение о безобразном состоянии напольного покрытия игрового зала и открытой баскетбольной площадки ФОКа г. Советска и выложил это видео в интернет. Новый губернатор Кировской области Александр Соколов принял решение о выделении денег на исправление недостатков.

Директор спортшколы Татьяна Филимонова должна была подготовить сметную документацию на ремонт. Смета была сделана без дефектной ведомости: никто не оценивал состояние существующего бетонного подстилающего слоя, поэтому подготовка основания для укладки спортивного паркета не была предусмотрена. Кроме того, как указывалось выше, в 2017 году грунтовые воды вышли прямо через подстилающий бетонный слой в игровом зале, а инженерная защита здания от подобных явлений отсутствует.

Обеспокоенные этим обстоятельством депутаты Советской районной думы единогласно приняли решение создать депутатскую комиссию по контролю за ремонтом ФОКа. Весь процесс работы комиссии снимался на видео, а вся информация, которую получили члены комиссии, была представлена в администрацию района и в министерство спорта Кировской области, а также рассмотрена 30 мая 2023 года на заседании думы.

Подогнали под смету?

Комиссия выявила, что заказчик (спортшкола Советского района) незадолго до объявления торгов внес значительные изменения в сметную документацию без согласования с учредителем и уже после проведения госэкспертизы. Произошла замена материалов покрытия пола на более дешевые и худшего качества, однако сумма сметы осталась неизменной, буквально копейка в копейку. Таким образом, есть все основания полагать, что итоговую сумму специально подгоняли под ту смету, прошедшей госэкспертизу (пять миллионов 128 тысяч 795 рублей 99 копеек).

Получается, что директор спорт-школы Татьяна Филимонова всех обманула? С какой целью? С целью «затачивания» условий конкурса под определенного поставщика, который, применяя более дешевые материалы, планировал получить гораздо большую прибыль, нежели по смете, прошедшей госэкспертизу? Так и хочется задать вопрос: «А что, так можно, что ли?»

В результате в игровом зале ФОКа вместо паркетной доски на фанеру наклеен индустриальный паркет, который почти в два раза дешевле паркетной доски. Но сумма сметы осталась той же.

Все залы, в которых проводятся всероссийские соревнования по баскетболу, имеют покрытие из паркета с шип-пазом с четырех сторон, который крепится на специальные гвозди, так как половое покрытие подвергается значительным динамическим нагрузкам. Индустриальный (промышленный паркет), который крепится только на клей, в таких залах не используется.

Кроме того, комиссия выявила отсутствие армирования бетонного основания, на которое укладывался паркет. Класс бетона по прочности почти в два раза ниже, чем это предусматривают строительные правила. В бетонном подстилающем слое обнаружены значительные трещины во всю длину зала. По имеющейся информации, гидроизоляция под подстилающим бетонным слоем отсутствует.

По результатам депутатского контроля прокуратура осуществила свою проверку и направила материалы в МО МВД России «Советский» для проведения проверки в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ и решения вопроса о наличии (об отсутствии) в действиях должностных лиц состава преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ («Мошенничество»).

Пора подвести итог. Мухлёж со строительством ФОКа и со сдачей его в эксплуатацию сто процентов был. Явный мухлёж с ремонтом пола тоже был. Но почему-то есть сомнения, что у тех, кто мухлевал, будут какие-либо проблемы.

Источник: «Народный вестник Вятки» (nv43.ru).