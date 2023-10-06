33 года вместе! 5 октября 1990 года вышел из печати первый номер «Вятского края»

История общественно-политической газеты с таким названием началась в конце XIX века. Видные общественные деятели того времени П.А. Голубев и Н.А. Чарушин основали частную газету «Вятский край», которая стала публиковаться со 2 марта 1895 года. Вокруг издания сплотилась передовая вятская интеллигенция. Газета сразу начала пользоваться широкой популярностью среди читателей и вызывать неудовольствие местных властей. В 1898 году первый «Вятский край» был закрыт.

Новый «Вятский край» в эпоху перестройки и гласности стал рупором перемен в Кировской области. Газета информировала о новых веяниях в обществе и государстве, критиковала власть, рассказывала о простых людях. Немало сегодняшних читателей держали в руках первые номера «Вятского края» и остаются верными друзьями газеты на протяжении всех 33 лет.

Сегодня поддержка читательской аудитории воодушевляет журналистов на исследование политических, общественных и коммерческих коллизий Кировской области. Следуя заветам первых редакторов издания, журналисты «Вятского края» всегда излагают свою точку зрения на происходящее. Мы продолжаем писать о людях и для людей, рассказывать обо всём новом, раскрывать страницы истории Вятки. Критикуя, приводим факты. Сопоставляя, даём цифры.

Уважаемые читатели, редакторы, журналисты и технические работники, трудившиеся в «Вятском крае», примите наши поздравления с 33-летием газеты!

Ваша редакция.