32 домашних матча «Олимпии»

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Кирово-чепецкая команда «Олимпия» во время регулярного чемпионата ВХЛ сыграет 32 домашних матча. И столько же игр предстоит провести на выезде.

Стало известно, что структура соревнований останется гладкой и круговой. Это означает, что каждая команда сыграет с каждым из соперников в «регулярке» по два матча: дома и на выезде. В плей-офф выйдут 16 команд по числу набранных очков.

Отметим, что с увеличением числа участников в Высшей хоккейной лиге ходили слухи об изменении структуры (деление на конференции или добавление дивизионов внутри них). Это влияет на загруженность календаря (64 игры с сентября по март) и на удобство для болельщиков. К существенному минусу сохранения круговой схемы можно отнести сложную логистику, охватывающую всю нашу страну.

Между тем домашняя площадка кирово-чепецкой команды - ледовый дворец «Олимп-Арена» - до сих пор не получила обещанных правительством Кировской области средств на текущие ремонты. Как правило, все работы стараются проводить во время летнего перерыва в тренировках и занятиях. Общая усталость ледового дворца ощущается внутри и снаружи - по разбитой дороге, разваливающимся лестницам, облупившимся штукатурке и плитке. Состояние помещений и коммуникаций ещё плачевнее. О том, насколько регион недофинансировал текущие ремонты, говорит общая оценка износа за 14 лет и особенно за время, проведённое в структуре спортшколы «Дымка». Для полного приведения ледового дворца в порядок требуется более полумиллиарда рублей.

Капитальный ремонт может быть поддержан федеральным бюджетом. Но многие работы требуют неотложного внимания регионального бюджета. Так, ремонт основания ледовой площадки, обещанный губернатором, в этом году не провели.

Нужно приводить в порядок раздевалки, тренерскую, пресс-центр, открывать столовую, менять бортовые системы, монтировать систему «видеогол» - даже на текущий год список задач внушительный.

Но по прошествии первого месяца лета внимание объекту уделяют только спонсоры («Уралхим», «Движение-Неф­тепродукт» и «Химзащита»). Бизнес заинтересован в развитии детского хоккея с шайбой и ждёт, что региональная власть вспомнит о своих обязанностях по содержанию объекта. Однако в данный момент в региональном бюджете не согласована даже сумма, которую выделят на поддерживающие ремонты в «Олимп-Арене». Сумму обещают согласовать в июле, то есть непосредственно ремонты откладываются на срок ближе к августу, что оставляет всё меньше времени на проведение работ, которые могут растянуться на период предсезонной подготовки и тренировок.