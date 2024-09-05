30 лет в строительстве

Уже несколько лет в составе завода «Сельмаш» работает и развивается производство железобетонных изделий. Это большая промышленная площадка, на которой изготавливают продукцию, востребованную на строительном рынке.

«Перепланировка» производства

Руководит производством ЖБИ строитель с 42-летним стажем Виктор Бажин, который рассказал «Вятскому краю» о смене направления деятельности под современные нужды, о достижениях и трудностях в ежедневной работе завода.

«Промышленная площадка существует порядка 30 лет. Изначально здесь изготавливали железобетонные изделия для мелиоративного строительства. Однако со временем спрос серьёзно снизился, предприятие работало в убыток. Несколько лет назад завод по выпуску ЖБИ практически пришёл в упадок. Тогда производство вошло в состав завода «Сельмаш», - вспоминает Виктор Сергеевич. - Когда мы пришли сюда, всё было максимально запущено. Была проведена колоссальная работа по возрождению былой мощи, по формированию коллектива, по закупке техники и оборудования. Сегодня здесь изготавливают изделия, востребованные в жилищном, промышленном и энергетическом строительстве. Освоили много таких, которые раньше не производили. Доставка плит, свай, лотков, балок и блоков для дорожного строительства осуществляется по всей стране. На заводе также изготавливаем товарный бетон».

От детского сада до 17-этажного дома

Завод-производитель ЖБИ - АО «Завод «Сельмаш» - таково полное название предприятия - сейчас является одним из крупнейших заводов города Кирова. Здесь занимаются производством и продажей всех видов железобетонных изделий и бетона, а также оказывают услуги железнодорожного тупика и аренды спецтехники.

«Мы изготавливаем каркасы для домостроения, железобетонные изделия для возведения каркасов детских садов, школ. Потихонечку перешли на жилищное строительство. Начали возводить 17-этажные здания. Сейчас идёт строительство двух многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья», - рассказал начальник производства ЖБИ.

На предприятии гарантируют качество продукции, которое достигается совокупностью множества факторов. Здесь применяют современное промышленное оборудование, используют системы управления качеством выпускаемого материала по госстандартам, тщательно контролируют производственные процессы, и это подтверждается сертификатами соответствия. На всю выпускаемую продукцию выдается паспорт качества изделия. Производственная мощность завода - до 30 тысяч кубометров бетона в год.

Современные технологии

По словам Виктора Бажина, раньше изделия варили дуговой сваркой, теперь варят полуавтоматами. Для этого приобрели восемь сварочных полуавтоматов. Кроме того, установили два станка для контактной сварки. На растворобетонный узел (РБУ) установили автоматизированную систему управления. Система предназначена прежде всего для приготовления стабильно качественных бетонных смесей. Она эффективно и своевременно выявляет любые неполадки в работе РБУ. Электронный мониторинг позволяет выдавать к концу рабочего дня отчёт: сколько потрачено материала, сколько выпущено товарного бетона, сколько сделали железобетона. В месяц завод выпускает в среднем по две тысячи кубических метров товарного бетона и 700 кубометров сборного железобетона.

Дела житейские

Конечно, не обходится без сложностей. На производстве задействовано порядка 150 человек - это сварщики, операторы, формовщики. Но такого количества сотрудников заводу не хватает. Люди, владеющие рабочими специальностями, требуются почти на каждом промышленном предприятии Кировской области. Завод-производитель ЖБИ - АО «Завод «Сельмаш» - не исключение. Случается, происходят перебои с поставкой металла. Однако производство живет и работает, ежедневно выдавая на-гора продукцию. Кстати, здесь варят каркасы и для коттеджного строительства, и они пользуются успехом.

В конце разговора Виктор Сергее­вич привел интересный факт из жизни предприятия. Раньше заводу принадлежала котельная. Она отапливала производственные помещения, а также ближайшие жилые кварталы и социальные объекты. Несмотря на то что завод переживал непростые времена, эта функция за ним сохранялась. И сегодня в котельной работают сотрудники производства ЖБИ, они содержат имущество, следят за подачей энергоресурса и дают тепло жильцам соседних домов.

Л. СЕМЁНОВА.

Фото автора.