150 тонн? Легко! «Машзавод 1 мая» закончили производство железнодорожного крана КЖ-1473

В АО «Кировский машзавод 1 мая» закончили производство очередного железнодорожного крана КЖ-1473 грузоподъёмностью 150 тонн. В ближайшее время технику отправят заказчику.

КЖ-1473 входит в линейку большегрузных кранов, которую запустили в производство в конце 1990-х годов. Эти мощные машины способны поднимать целые вагоны, платформы, пролеты мостов и даже локомотивы.

Первая модель КЖ-1473 вышла в 2019 году. Эта техника нового поколения имеет инновационную систему выравнивания платформы, которая просто незаменима при ремонте железнодорожных путей, особенно на кривых отрезках дороги, где рельсы укладывают на разной высоте для уменьшения центробежной силы при движении.

При уклоне до 16 см система автоматически удерживает машину в горизонтальном положении. За ее разработку завод получил диплом финалиста конкурса «Успешный патент 2022 года» и вошел в двадцатку лучших в России.

Прочие преимущества железнодорожного крана КЖ-1473:

- свободное перемещение вместе с грузом до 60 тонн;

- короткая платформа, позволяющая работать близко к вагону;

- небольшая высота, позволяющая работать под контактным проводом;

- перемещение по кругу с максимальным грузом 150 тонн;

- почти все детали для этого крана - российские.

- На сегодня на железных дорогах страны работают 4 такие машины.