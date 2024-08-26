125 лет в российском машиностроении. 21 августа Кировскому машзаводу 1 Мая исполнилось 125 лет

Более века предприятие специализируется на разработке и выпуске железнодорожных кранов в интересах страны. Кировский машзавод - это не просто один из заводов в городе, это символ машиностроения России, Кировской области, Вятки.

Его долгая и богатая история началась в 1899 году с ремонта вагонов и паровозов. Своё имя - Кировский машзавод 1 Мая - предприятие получило спустя 30 лет после открытия, в честь первой маёвки, в которой участвовали рабочие Вятских главных железнодорожных мастерских. На тот момент на предприятии трудилось 1200 человек, среди которых было 18 техников и ни одного инженера. Завод страдал от высокой текучести кадров, не хватало организованности, зарплата рабочих была невысокая.

Чтобы поднять профессионализм, на заводе ввели курсы токарей, кузнецов и других специальностей. Таким образом на «Первомайке» сложился костяк грамотных и инициативных работников, которые совершали чудеса трудового героизма. Были созданы ударные бригады, появились первые изобретатели. Так, в 1936 году на заводе выпустили первый паровой железнодорожный кран.

С началом Великой Отечественной войны вся работа предприятия была подчинена интересам фронта. Ещё в 1940 году завод получил спецзаказ - в чугунолитейном цехе организовали участок по литью корпусов артиллерийских снарядов и создали специальный цех по их полной механической обработке.

Завод выпускал бомбы, артснаряды и гильзы для них, реактивные установки «катюша», самоходки СУ-76, танки Т-60 и Т-70. Рабочие давали фронту по шесть танков в день! На заводе было произведено более десяти тысяч «катюш», почти 4200 танков и самоходок.

Рабочие изготавливали насосы двойного действия (НДД) для пушек, водомаслогрейки для самолетов и танков, тормозные колодки, детали к снарядам, всю пароводяную арматуру для паровозов и кранов, запасные части для железнодорожных кранов, которые всю войну трудились на станциях, загружая уголь на паровозы.

Родина высоко оценила трудовой подвиг «Машинки»: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» был награждён 1731 работник завода.

Ушедшие на фронт заводчане также самоотверженно сражались за победу, только уже на поле боя. После войны три человека получили высшую степень отличия СССР - звание Героя Советского Союза. 75 орденов и 713 медалей вручили 272 работникам завода за мужество и героизм, проявленные во время войны.

В послевоенные годы в истории предприятия открывается новая страница: рабочие завода начинают выпуск паровых железнодорожных кранов, поворотных кругов, паровозных домкратов, моторных платформ... Трудились много и упорно, заводчане отмечались наградами за свою работу и новаторство, в том числе высшей степенью отличия за труд - званием Героя Социалистического Труда.

Завод начинает буквально срастаться с городом и с кировчанами: предприятие строит жильё, детский сад, пионерский лагерь, один из первых в Кирове Дворцов культуры. Появляются старейшие в городе заводская футбольная команда и одно­имённый стадион «Машино­строитель», который и сегодня содержится Кировским машзаводом 1 Мая, и, конечно, целый микрорайон, названный кировчанами «Машинка», без которого невозможно представить себе наш город.

- Но один из главных кризисов, который чуть было не убил завод, начался в середине 2010-х. Тогда предприятие находилось в тяжелейшем финансовом положении. И на помощь пришёл ставший «младшим братом» завод «Сельмаш», который уже пережил подобный кризис и достойно из него вышел, - рассказал руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин. - Кстати, в этом году «Сельмаш» отмечает своё 85-летие! Никогда не забуду, как в январе 2017 года запускали завод, как заводчане приходили работать в промёрзшие цеха, но уже в феврале мы начали выпускать продукцию. Несколько лет назад Кировский машзавод 1 Мая и тысяча его заводчан вошли в Группу «Сельмаш», в нашу большую и счастливую семью. Сейчас у предприятия открываются новые перспективы: идут реконструкция и перевооружение мощностей, в том числе за счёт ремонта и установки нового оборудования. Мы нашли ту самую золотую середину - сочетание традиций и новаторства. Сегодня могу сказать одно: завод может исполнить заказ любого потребителя! В нашем арсенале - весь ряд грузоподъёмных машин от 10 до 150 тонн. В разработке - кран на 200 тонн.

Несмотря на то что и сейчас завод находится в непростых условиях, «Первомайка» уверенно смотрит в будущее, достойно работая на благо Родины. Предприятие смогло не просто сохранить, а повысить свои позиции на рынке, провести модернизацию и обновление, обеспечить достойный уровень социальной защиты заводчан.

- Мы приняли решение, что не будем широко праздновать юбилейные 125 лет завода. Мы посчитали как минимум неправильным предаваться, пусть и заслуженному, отдыху и веселью, в то время как на передовой СВО происходят такие события. Поэтому весь коллектив машзавода отмечает юбилей предприятия ударным трудом. Праздники мы отложили до лучших времён, - говорит руководитель Группы «Сельмаш».

Юрий Логинов, исполнительный директор АО «Кировский машзавод 1 Мая»:

­ Легендарный, уникальный завод, одно из старейших предприятий в городе Кирове и в Кировской области. Раньше в районе расположения завода тех, кто проживал рядом, звали «машинистами», а сам завод в простонародье назывался «Машинка».

Уникальность завода в том, что десятки лет предприятие практически являлось монополистом в производстве техники, которая использовалась и используется для реконструкции, ремонта и капремонта железнодорожных путей. Всю технику отличают надёжность и качество. На заводе люди работают, создают необходимую стране продукцию. Они не просто перекладывают бумаги или торгуют воздухом. Здесь работают настоящие профессионалы. Поэтому я хочу поздравить весь завод с юбилеем, пожелать процветания и повышения мощностей.

Пусть завод крепко стоит на ногах. Пусть работа приносит вам радость. Пусть каждый из вас чувствует себя востребованным и счастливым человеком. С праздником, уважаемые заводчане! С праздником, уважаемые ветераны завода!

Елена САРМАНОВА.