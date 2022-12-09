Звания достоин! Ваше мнение!

Слободской борется за присвоение ему звания «Город трудовой доблести». Инициатором стала ветеранская организация, которая собрала подписи слобожан и направила их в гордуму. Та же, по инстанции, обратилась в областное Заксобрание.

Российская академия наук дала заключение, что вклад, внесенный слобожанами в дело Победы, соответствует требованиям, установленным к почетному званию. ОЗС приняло постановление об обращении к Президенту РФ с ходатайством о присвоении г. Слободскому почетного звания «Город трудовой доблести».

Напомним, в 2021 году «Городом трудовой доблести» стал г. Киров, а в январе 2022 года ОЗС ходатайствовало к президенту о присвоении почетного звания и Вятским Полянам.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как статус «Город трудовой доблести» влияет на жизнь горожан?

- Воодушевляет на новые подвиги, и парк со стелой украшают город

- Становится стыдно за разрушенную промышленность и запущенные улицы

- Никак. Любые звания только чиновникам хороши для отчетности

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

В этом году на кировском Гражданском форуме среди прочих вопросов активисты обсуждали развитие «зеленого города».

Руководитель Информцентра по атомной энергии Светлана Занько предложила провести эксперимент на ул. Преображенской: высадить деревья, кустарники и травы сначала в кадки, спроектировать и разместить мобильные озелененные площадки и окончательно оформить улицу уже осенью 2023 года. С точки рения туризма и маркетинга, этот участок улицы и этот проект предложено назвать «Улицей науки», каждое дерево посвятить ученому или изобретателю.

В то же время, в Александровском саду рабочие спилили липы и сирень, за что главе горадминистрации Симакову пришлось извиняться перед кировчанами.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к озеленению Кирова при помощи деревьев в кадках?

- Положительно. Их можно перемещать и убирать на зиму – 5 голосов (21,7%)

- Отрицательно. Вандалы кадки сломают, деревья украдут – 3 голоса (13,0%)

- Вместо кадочного озеленения нужно сохранять парки – 15 голосов (65,2%)

Статью «Зеленый город в приоритете?» читайте в субботнем номере «ВК».