Зуд переименований. Зачем министр культуры Даниил Дворцов занялся топонимией Кирова?
ОБЩЕСТВО
Фото: kirovpravda.ru
А вы заметили, читатель, что не было у нас, в Кирове, еще ни одного чиновника высокого ранга, который не начинал бы с переименования чего-либо? Вспомните хотя бы недавнее прошлое, когда Игорь Васильев, едва появившись на Вятской земле в качестве врио губернатора, активно поднимал вопрос о переименовании областного центра. Вспомнили? Помните, чем всё это кончилось?
Так вот, это, как оказалось, был далеко не последний случай, когда новые люди во власти, вступая на высокий пост, идут по пути наименьшего сопротивления. Ведь проще что-то переименовать, чем навести порядок на вверенном тебе участке работы. И недавние события, случившиеся в Кирове, данный тезис в очередной раз подтверждают.
Недавно новый региональный министр культуры Даниил Дворцов (на фото), который назначен на должность в начале июля текущего года, предложил властям областного центра переименовать улицу, названную в честь первого руководителя Вятского губкома РСДРП Василия Горбачёва, в улицу Альберта Лиханова.
Ранее переименования городских магистралей уже имели место в Кирове и Слободском. И каждый раз они вносили раскол в городское сообщество. Но вот вопрос:
а нужно ли нам это сейчас?
Горбачёв против Лиханова
Даниил Дворцов вышел с инициативой сменить название улицы Горбачёва на улицу Лиханова на заседании городского совета по топонимии. Он обосновал это необходимостью увековечить память известного писателя и российского общественного деятеля Альберта Лиханова, являющегося кировским уроженцем.
Лиханов умер в декабре прошлого года. В его честь в Кирове названа городская библиотека, ежегодно проводятся Лихановские общественно-литературные и литературно-педагогические чтения, учреждена областная премия его имени для школьных, детских и сельских библиотек. Он является почётным гражданином города Кирова и Кировской области.
Еще при жизни Лиханов имел множество государственных и других, в том числе иностранных, наград. По его книгам сняты художественные фильмы.
Иными словами, признанием заслуг Лиханов и до своей кончины не был обделён. Так стоит ли спешить с названием в его честь кировской улицы? Не лучше ли в данном случае руководствоваться есенинской формулой: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье»? В Москве, например, есть правило, согласно которому «присвоение имен, фамилий известных жителей Москвы, граждан РФ и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении десяти лет со дня смерти указанных лиц».
О том, чье имя сейчас носит «улица раздора», за давностью лет помнят совсем немного. А между тем Василий Александрович Горбачёв действительно был очень интересным человеком.
Он родился в дворянской семье в Московской губернии. Учился в кадетском корпусе, затем в политехническом институте в Риге, где организовал среди студентов марксистский кружок, участником которого был и будущий писатель Михаил Пришвин. При обысках у кружковцев нашли нелегальную библиотеку. Горбачёв был арестован, а затем сослан в город Малмыж Вятской губернии.
Находясь в Малмыже с 1899 по 1903 год, являлся руководителем социал-демократической группы ссыльных. Здесь же в 1902-м им была организована первая в Вятской губернии открытая первомайская демонстрация.
В 1903 году, по окончании срока ссылки, не получив разрешения на выезд в центральные районы страны, переехал в Вятку, а затем в Слободской. Здесь Василий Горбачёв стал работать статистиком уездной земской управы, продолжая активную революционную деятельность.
В августе 1903 года был образован Вятский комитет РСДРП. Горбачёва избрали его руководителем. В 1904 году была создана первая нелегальная типография, в которой печатались многочисленные листовки, статьи из газеты «Искра», революционные брошюры. В том же году была создана общеученическая организация РСДРП, объединявшая революционно настроенных учащихся старших классов.
Василий Горбачёв принял активное участие в событиях Первой русской революции в Вятке. Был участником Таммерфосской конференции в декабре 1905 года.
Весной 1906 года, после поражения революции и разлада с местными меньшевиками и эсерами, В.А. Горбачёв пал духом и после месяцев затяжной депрессии 28 марта покончил с собой: застрелился из ружья. Его последними строками была вот такая запись: «Какой ужас, что из 90 товарищей я ни к кому не могу подойти».
Похороны Горбачёва превратились в политическую демонстрацию с участием около 800 человек. Похоронен Горбачёв на Богословском кладбище (ныне эта территория застроена и занята жилыми домами, ОДНТ, школой № 48). В 1954 - 1955 годах, когда Богословское кладбище было ликвидировано, могилу Горбачёва не тронули.
11 июня 1923 года Кировским горсоветом именем В.А. Горбачёва была названа улица (до этого она называлась «Монастырская набережная»).
Из органистов в министры
Впрочем, «зуд переименований» к заслугам Лиханова не имеет никакого отношения. Зато он напрямую связан с личностью нашего нового министра культуры.
Даниил Дворцов родился в Кирове в 1980 году, а соответственно, его школьное образование проходило в конце 1980-х и в «лихие 90-е», с учебниками истории от Фонда Сороса, активной пропагандой «либеральных ценностей» и прочим, чем забивали головы подростков в то время.
По профессии Дворцов - музыкант. В 1999 году окончил Кировское училище искусств (ныне - Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина). Потом было обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по специальностям «Фортепиано» и «Орган».
В течение пяти последних лет до назначения на должность министра культуры Кировской области, помимо творческой деятельности, занимал административные должности в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.
Как музыкант (его инструмент - орган) новый министр был отмечен благодарностью министра культуры Российской Федерации «за большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской культуры и музыкального искусства», почётным знаком Россотрудничества «За большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской культуры и музыкального искусства». Кроме того, он дипломант всероссийского конкурса исполнительского мастерства преподавателей музыкальных школ и победитель международного музыкального конкурса «Надежды, Таланты, Мастера» (Болгария) в номинации «Камерная музыка».
К его исполнительскому мастерству вопросов нет. Вот только статус регионального чиновника не дает ему оснований для инициатив о переименовании городских улиц. В полномочиях министерства культуры об этом нет ни слова, в состав городского совета по топонимии Дворцов не входит, да и муниципальные органы ему, как представителю региональной власти, не подчинены.
Кто и как считает голоса
Несмотря на независимость муниципальных структур от регионального правительства в части решения вопросов местного значения, территориальное управление Первомайского района горадминистрации поспешило провести опрос среди кировчан по поводу переименования улицы Горбачёва, как сообщило одно из региональных СМИ. И, о чудо, выяснилось, что более 50 процентов всех опрошенных высказались «за». Хотя и «против» оказалось около 40 процентов.
Как всем известно, для получения научно обоснованного результата (а потому вызывающего минимум вопросов) такого рода опросами занимаются специализированные социологические компании или организации. Но только не в этот раз. Муниципальные чиновники провели его сами, да еще и в интернете. А ведь все мы знаем, как лихо там можно «накрутить» данные для получения нужного результата.
И тут еще уместно поинтересоваться: а знают ли те, кто голосовал, что улица Горбачёва названа так не в честь первого и последнего президента СССР, а по фамилии вятского дворянина и социал-демократа, первого руководителя Вятского губкома РСДРП? Довело ли теруправление до людей эту информацию?
Так что есть законные основания подходить к итогам данного голосования с большой осторожностью. Хотя, как уверяют местные чиновники, в опросе участвовало более семи с половиной тысяч граждан (но только ли кировчан?).
Впрочем, вся эта затея с опросом не была проведена для галочки. Она означает, что, пусть и формально, процедура замера общественного мнения соблюдена. И теперь дело за советом по топонимии, который обозначит свою позицию по вопросу переименования.
Окончательное же решение будут принимать депутаты Кировской городской думы. Уже в новом своем составе.
С учетом того, что большинство муниципальных парламентариев представляют в думе «Единую Россию», велика вероятность, что они единогласно проголосуют так, как им скажут «старшие товарищи». Ведь нечто подобное уже было.
Опыт нужно учесть
В связи с этим событием нельзя не вспомнить не такую уж давнюю историю с переименованием четырех кировских улиц в 2016 году. Тогда это происходило под лозунгом возвращения улицам «исторических названий» (как будто советские их названия к истории областного центра не имели никакого отношения и город не прожил с ними почти 70 лет).
Эта инициатива появилась еще в 2012 году (с подачи кировского духовенства), но тогда ее не поддержали в гордуме. Несмотря на это, «процесс пошел» снизу: помните, как служивший тогда настоятелем Спасского собора отец Александр Перминов лично сорвал с храма табличку с названием «Улица Большевиков» и сменил ее на самодельную - «Улица Казанская»?
Спустя четыре года к идее вернулись. И, несмотря на то что большинство горожан было против такого шага, экс-мэр Владимир Быков (и одновременно руководитель местного отделения «Единой России») «продавил» эту идею.
В результате улица Большевиков была уже официально переименована в Казанскую, Энгельса - в Преображенскую, Дрелевского - в Спасскую, а Степана Халтурина - в Пятницкую.
Еще на стадии обсуждения эта инициатива расколола городское сообщество на две примерно равные, но непримиримые группы. А игнорирование чиновниками мнения горожан значительно снизило авторитет местной власти, и без того в то время невысокий.
Не случайно потом появилось решение заморозить процесс переименования, а новые названия давать только новым улицам. При этом многие кировчане до сих пор используют при обозначении переименованных в 2016 году улиц их советские названия.
Министра предупредили
Сегодня региональная власть в лице министра культуры снова решила наступить на старые грабли.
С критикой этого шага уже выступили активисты кировского отделения движения «Суть времени».
«В Кирове существуют круги, которые настолько захвачены идеей борьбы с советским прошлым, что не хотят признать гибельности и фатальности пути десоветизации, - написали представители движения на своем интернет-портале «Красная весна». - А переименование улицы, которая уже сто лет носит имя Горбачёва, ничем иным, как попыткой десоветизации назвать нельзя».
Они указывают, что Украину это привело к «превращению в анти-Россию». В «Сути времени» также предупредили, что в условиях боевых действий на Украине, когда необходима консолидация общества, решения, направленные на его раскол, недопустимы. К этому призывает Президент РФ. А кировский министр, выходит, против «генеральной линии партии»?
«Возникает закономерный вопрос: предлагая убрать из городской среды имя революционера, Вы выполняете политический заказ лоббистов переименования или используете служебное положение для реализации своих политических предпочтений?» - резюмируют сказанное активисты из «Сути времени».
Их ожидаемо поддержали в местном отделении КПРФ.
«Как же устали кировчане от «инициативных переименователей»! Даже хорошую идею - увековечить память почётного гражданина города Кирова и Кировской области, основателя Всесоюзного детского фонда имени Ленина, замечательного писателя Альберта Лиханова - превратили в очередное шоу с переименованием улицы, которая более ста лет носит имя Василия Горбачёва, первого секретаря Вятского губкома РСДРП, - заявили кировские коммунисты. - Абсурдность ситуации в том, что родился Лиханов в 1935 году именно на улице с этим названием, а по неудержимому зуду переименователей получится, что он родился на улице, носящей его имя. Зная Альберта Анатольевича как очень разумного человека, сомневаемся, что он одобрил бы такие игры с переименованием».
«Многие кировчане с глубоким уважением относятся к нашему земляку и тоже активно выступают за сохранение его памяти. Для этого и предлагают присвоить одной из новых улиц имя Альберта Лиханова, оформить на ней детские площадки, а может быть, и сквер, где будут проводить массовые мероприятия для ребятишек. Это и будет лучшей памятью создателю и многолетнему руководителю Детского фонда», - говорится в заявлении областного отделения КПРФ.
Конечно, мнение политических оппозиционеров можно назвать идеологизированным и на этом основании не принимать его в расчёт. Но с осторожностью относиться к переименованиям призвал также кировский историк и краевед Антон Касанов. Он предупредил, что подобное начинание вызовет серьезную общественную дискуссию, так как жители города остро реагируют на такие предложения. Гражданам, считает он, в первую очередь нужны качественные изменения в сфере культуры, а не новые названия старых улиц.
От себя же можем добавить, что процесс переименования городских магистралей в Кирове всё-таки нужен. Вот только не там, где предлагает Даниил Дворцов. Например, после присоединения к областному центру Нововятска в городе много повторяющихся названий улиц. Найти им новые имена - насущная необходимость.
А вот, как бы его назвали в недавнем прошлом, «красноармейский наскок», который продемонстрировал без году неделя министр культуры, позволил некоторым оппозиционным политическим силам говорить об идеологической подоплёке смены названия улицы Горбачёва на улицу Лиханова. Мало того. что это вносит очередной раздрай в общество, так еще и позволяет проводить параллели с кампанией десоветизации, осуществляемой в последние годы в бывших прибалтийских республиках и на Украине.
Не с того, на наш взгляд, начинает свою работу господин Дворцов. Ему б сначала в работу подведомственных учреждений культуры вникнуть. А то там, похоже, вновь происходит чехарда с руководителями (уже объявлено об увольнении директора краеведческого музея). Да и в культурной жизни региона (особенно в районах) проблем, которые требуют немедленного и личного участия министра, полно. Но пока ничего этого мы не увидели. Зато сомнительного рода инициативы он уже начал «выдавать на-гора».
Иван ТРОФИМОВ.
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