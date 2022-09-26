Зуд переименований. Зачем министр культуры Даниил Дворцов занялся топонимией Кирова?

Фото: kirovpravda.ru

А вы заметили, читатель, что не было у нас, в Кирове, еще ни одного чиновника высокого ранга, который не начинал бы с переименования чего-либо? Вспомните хотя бы недавнее прошлое, когда Игорь Васильев, едва появившись на Вятской земле в качестве врио губернатора, активно поднимал вопрос о переименовании областного цен­тра. Вспомнили? Помните, чем всё это кончилось?

Так вот, это, как оказалось, был далеко не по­следний случай, когда новые люди во власти, вступая на высокий пост, идут по пути наименьшего сопротивления. Ведь проще что-то переименовать, чем навести порядок на вверенном тебе участ­ке работы. И недавние события, случившиеся в Кирове, данный тезис в очередной раз подтверждают.

Недавно новый региональный министр культуры Даниил Дворцов (на фото), который назначен на должность в начале июля текущего года, предложил властям областного центра переименовать улицу, названную в честь первого руководителя Вятского губкома РСДРП Василия Горбачёва, в улицу Альберта Лиханова.

Ранее переименования городских магистралей уже имели место в Кирове и Слободском. И каждый раз они вносили раскол в городское сообщество. Но вот вопрос:

а нужно ли нам это сейчас?

Горбачёв против Лиханова

Даниил Дворцов вышел с инициативой сменить название улицы Горбачёва на улицу Лиханова на заседании городского совета по топонимии. Он обосновал это необходимостью увековечить память из­вестного писателя и российского общественного деятеля Альберта Лиханова, являющегося кировским уроженцем.

Лиханов умер в декабре прошлого года. В его честь в Кирове названа городская библиотека, ежегодно проводятся Лихановские общественно-литературные и литературно-педагогические чтения, учреждена областная премия его имени для школьных, детских и сельских библиотек. Он является почётным гражданином города Кирова и Кировской области.

Еще при жизни Лиханов имел множество государственных и других, в том числе иностранных, наград. По его книгам сняты художественные фильмы.

Иными словами, признанием заслуг Лиханов и до своей кончины не был обделён. Так стоит ли спешить с названием в его честь кировской улицы? Не лучше ли в данном случае руководствоваться есенинской формулой: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье»? В Москве, например, есть правило, согласно которому «присвоение имен, фамилий известных жителей Москвы, граждан РФ и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении десяти лет со дня смерти указанных лиц».

О том, чье имя сейчас носит «улица раздора», за давно­стью лет помнят совсем немного. А между тем Василий Александрович Горбачёв действительно был очень интересным человеком.

Он родился в дворянской семье в Московской губернии. Учился в кадетском корпусе, затем в политехническом институте в Риге, где организовал среди студентов марксистский кружок, участником которого был и будущий писатель Михаил Пришвин. При обысках у кружковцев нашли нелегальную библиотеку. Горбачёв был арестован, а затем сослан в город Малмыж Вятской губернии.

Находясь в Малмыже с 1899 по 1903 год, являлся руководителем социал-демократической группы ссыльных. Здесь же в 1902-м им была организована первая в Вят­ской губернии открытая первомайская демонстрация.

В 1903 году, по окончании срока ссылки, не получив разрешения на выезд в центральные районы страны, переехал в Вятку, а затем в Слобод­­ской. Здесь Василий Горбачёв стал работать статистиком уездной земской управы, продолжая активную револю­ционную деятельность.

В августе 1903 года был образован Вятский комитет РСДРП. Горбачёва избрали его руководителем. В 1904 году была создана первая нелегальная типография, в которой печатались многочисленные ли­стовки, статьи из газеты «Искра», революционные брошюры. В том же году была создана общеученическая организация РСДРП, объединявшая революционно настроенных учащихся старших классов.

Василий Горбачёв принял активное участие в событиях Первой русской революции в Вятке. Был участником Таммерфосской конференции в декабре 1905 года.

Весной 1906 года, после поражения революции и разлада с местными меньшевиками и эсерами, В.А. Горбачёв пал духом и после месяцев затяжной де­прессии 28 марта покончил с собой: застрелился из ружья. Его последними строками была вот такая запись: «Какой ужас, что из 90 товарищей я ни к кому не могу подойти».

Похороны Горбачёва превратились в политическую демонстрацию с участием около 800 человек. Похоронен Горбачёв на Богословском кладбище (ныне эта территория застроена и занята жилыми домами, ОДНТ, школой № 48). В 1954 - 1955 годах, когда Богослов­ское кладбище было ликвидировано, могилу Горбачёва не тронули.

11 июня 1923 года Киров­ским горсоветом именем В.А. Горбачёва была названа улица (до этого она называлась «Монастырская набережная»).

Из органистов в министры

Впрочем, «зуд переименований» к заслугам Лиханова не имеет никакого отношения. Зато он напрямую связан с личностью нашего нового министра культуры.

Даниил Дворцов родился в Кирове в 1980 году, а соответственно, его школьное образование проходило в конце 1980-х и в «лихие 90-е», с учебниками истории от Фонда Сороса, активной пропагандой «либеральных ценностей» и прочим, чем забивали головы подростков в то время.

По профессии Дворцов - музыкант. В 1999 году окончил Кировское училище искусств (ныне - Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина). Потом было обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по специальностям «Фортепиано» и «Орган».

В течение пяти последних лет до назначения на должность министра культуры Кировской области, помимо творческой деятельности, занимал административные должности в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Как музыкант (его инструмент - орган) новый министр был отмечен благодарностью министра культуры Россий­ской Федерации «за большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской культуры и музыкального искусства», почётным знаком Россотрудничества «За большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской культуры и музыкального искусства». Кроме того, он дипломант всероссийского конкурса исполнительского мастерства преподавателей музыкальных школ и победитель международного музыкального конкурса «Надежды, Таланты, Мастера» (Болгария) в номинации «Камерная музыка».

К его исполнительскому мастерству вопросов нет. Вот только статус регионального чиновника не дает ему оснований для инициатив о переименовании городских улиц. В полномочиях министерства культуры об этом нет ни слова, в состав городского совета по топонимии Дворцов не входит, да и муниципальные органы ему, как представителю региональной власти, не подчинены.

Кто и как считает голоса

Несмотря на независимость муниципальных структур от регионального правительства в части решения вопросов местного значения, территориальное управление Первомайского района горадминистрации поспешило провести опрос среди кировчан по поводу переименования улицы Горбачёва, как сообщило одно из региональных СМИ. И, о чудо, выяснилось, что более 50 процентов всех опрошенных высказались «за». Хотя и «против» оказалось около 40 процентов.

Как всем известно, для получения научно обоснованного результата (а потому вызывающего минимум во­просов) такого рода опросами занимаются специализированные социологические компании или организации. Но только не в этот раз. Муниципальные чиновники провели его сами, да еще и в интернете. А ведь все мы знаем, как лихо там можно «накрутить» данные для получения нужного резуль­тата.

И тут еще уместно поинтересоваться: а знают ли те, кто голосовал, что улица Горбачёва названа так не в честь первого и последнего президента СССР, а по фамилии вятского дворянина и социал-демократа, первого руководителя Вятского губкома РСДРП? Довело ли тер­управление до людей эту информацию?

Так что есть законные основания подходить к итогам данного голосования с большой осторожностью. Хотя, как уверяют местные чиновники, в опросе участвовало более семи с половиной тысяч граждан (но только ли кировчан?).

Впрочем, вся эта затея с опросом не была проведена для галочки. Она означает, что, пусть и формально, процедура замера общественного мнения соблюдена. И теперь дело за советом по топонимии, который обозначит свою позицию по во­просу переименования.

Окончательное же решение будут принимать депутаты Кировской городской думы. Уже в новом своем составе.

С учетом того, что большинство муниципальных парламентариев представляют в думе «Единую Россию», велика вероятность, что они единогласно проголосуют так, как им скажут «старшие товарищи». Ведь нечто подобное уже было.

Опыт нужно учесть

В связи с этим событием нельзя не вспомнить не такую уж давнюю историю с переименованием четырех кировских улиц в 2016 году. Тогда это происходило под лозунгом возвращения улицам «исторических названий» (как будто советские их названия к истории областного центра не имели никакого отношения и город не прожил с ними почти 70 лет).

Эта инициатива появилась еще в 2012 году (с подачи кировского духовенства), но тогда ее не поддержали в гордуме. Несмотря на это, «процесс пошел» снизу: помните, как служивший тогда настоятелем Спасского собора отец Александр Перминов лично сорвал с храма табличку с названием «Улица Большевиков» и сменил ее на самодельную - «Улица Казанская»?

Спустя четыре года к идее вернулись. И, несмотря на то что большинство горожан было против такого шага, экс-мэр Владимир Быков (и одновременно руководитель местного отделения «Единой России») «продавил» эту идею.

В результате улица Большевиков была уже официально переименована в Казан­скую, Энгельса - в Преображенскую, Дрелевского - в Спасскую, а Степана Халтурина - в Пятницкую.

Еще на стадии обсуждения эта инициатива расколола городское сообщество на две примерно равные, но непримиримые группы. А игнорирование чиновниками мнения горожан значительно снизило авторитет местной власти, и без того в то время невысокий.

Не случайно потом появилось решение заморозить процесс переименования, а новые названия давать только новым улицам. При этом многие кировчане до сих пор используют при обозначении переименованных в 2016 году улиц их советские названия.

Министра предупредили

Сегодня региональная власть в лице министра культуры снова решила наступить на старые грабли.

С критикой этого шага уже выступили активисты киров­ского отделения движения «Суть времени».

«В Кирове существуют круги, которые настолько захвачены идеей борьбы с советским прошлым, что не хотят признать гибельности и фатальности пути десоветизации, - написали представители движения на своем интернет-портале «Красная весна». - А переименование улицы, которая уже сто лет носит имя Горбачёва, ничем иным, как попыткой десоветизации назвать нельзя».

Они указывают, что Украи­ну это привело к «превращению в анти-Россию». В «Сути времени» также предупредили, что в условиях боевых действий на Украине, когда необходима консолидация общества, решения, направленные на его раскол, недопустимы. К этому призывает Президент РФ. А кировский министр, выходит, против «генеральной линии партии»?

«Возникает закономерный вопрос: предлагая убрать из городской среды имя революционера, Вы выполняете политический заказ лобби­стов переименования или используете служебное положение для реализации своих политических предпочтений?» - резюмируют сказанное активисты из «Сути времени».

Их ожидаемо поддержали в местном отделении КПРФ.

«Как же устали кировчане от «инициативных переименователей»! Даже хорошую идею - увековечить память почётного гражданина города Кирова и Кировской области, основателя Всесоюзного детского фонда имени Ленина, замечательного писателя Альберта Лиханова - превратили в очередное шоу с переименованием улицы, которая более ста лет носит имя Василия Горбачёва, первого секретаря Вятского губкома РСДРП, - заявили кировские коммунисты. - Абсурдность ситуации в том, что родился Лиханов в 1935 году именно на улице с этим названием, а по неудержимому зуду переименователей получится, что он родился на улице, носящей его имя. Зная Альберта Анатольевича как очень разумного человека, сомневаемся, что он одобрил бы такие игры с переименованием».

«Многие кировчане с глубоким уважением относятся к нашему земляку и тоже активно выступают за сохранение его памяти. Для этого и предлагают присвоить одной из новых улиц имя Альберта Лиханова, оформить на ней детские площадки, а может быть, и сквер, где будут проводить массовые мероприятия для ребятишек. Это и будет лучшей памятью создателю и многолетнему руководителю Детского фонда», - говорится в заявлении областного отделения КПРФ.

Конечно, мнение политических оппозиционеров можно назвать идеологизированным и на этом основании не принимать его в расчёт. Но с осторожностью относиться к переименованиям призвал также кировский историк и краевед Антон Касанов. Он предупредил, что подобное начинание вызовет серьезную общественную дискуссию, так как жители города остро реагируют на такие предложения. Гражданам, считает он, в первую очередь нужны качественные изменения в сфере культуры, а не новые названия старых улиц.

От себя же можем добавить, что процесс переименования городских маги­стралей в Кирове всё-таки нужен. Вот только не там, где предлагает Даниил Дворцов. Например, после присоединения к областному центру Нововятска в городе много повторяющихся названий улиц. Найти им новые имена - насущная необходимость.

А вот, как бы его назвали в недавнем прошлом, «красноармейский наскок», который продемонстрировал без году неделя министр культуры, позволил некоторым оппозиционным политическим силам говорить об идео­логической подоплёке смены названия улицы Горбачёва на улицу Лиханова. Мало того. что это вносит очередной раздрай в общество, так еще и позволяет проводить параллели с кампанией десоветизации, осуществляемой в последние годы в бывших прибалтий­ских республиках и на Украине.

Не с того, на наш взгляд, начинает свою работу господин Дворцов. Ему б сначала в работу подведомственных учреждений культуры вникнуть. А то там, похоже, вновь происходит чехарда с руководителями (уже объявлено об увольнении директора краеведческого музея). Да и в культурной жизни региона (особенно в районах) проблем, которые требуют немедленного и личного участия министра, полно. Но пока ничего этого мы не увидели. Зато сомнительного рода инициативы он уже начал «выдавать на-гора».

Иван ТРОФИМОВ.