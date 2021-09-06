Золотая рыбка удачи. В Кирове прошла ярмарка вакансий

К корпусу ВятГУ я подошла как раз вовремя. В дверях «Инженериума» еще виднелся хвост очереди. Успела и к раздаче масок, опрыс­киванию антисептиком и измерению температуры.

И социальный контракт

В огромном зале с маятником посредине и видеорекламой предприятий тусуются вокруг столов с «продавцами» вакансий «покупатели». Вопрос, кем быть, - сейчас, наверно, трактуется по-другому: где быть? И как выловить из всей массы самых разных предложений работодателей эту единственно подходящую для тебя вакансию? Как поймать золотую рыбку удачи? Некоторые, задержавшись на минутку-другую, устремлялись к выходу, а другие настойчиво переходили от стола к столу с размещённой на них рекламой предприятий и организаций, беседовали с их представителями и даже заполняли анкеты.

- Сегодня у нас в ярмарке участвует 31 работодатель и представлено свыше 600 вакансий более чем по 300 профессиям, - рассказала Светлана Леонидовна Груздева, заместитель директора центра занятости населения г. Кирова. - Причем вакансии самые разнообразные: и специалисты с высшим образованием требуются, и подсобные рабочие. Среди приглашенных предприятий - заводы «Лепсе», «Веста», Вятский станкостроительный, «Маяк».

- Вы постоянно такие ярмарки проводите?

- До 2020 года проводили регулярно, но из-за пандемии был перерыв, организовывали небольшие, отраслевые ярмарки. Сегодняшняя - более масштабная, общегородская. Мы пригласили для участия в ней не только безработных граждан, но и выпускников учебных заведений, которые не смогли пока трудоустроиться. Соискателям работы здесь могут предложить, кроме вакансий, пройти обучение по нацпроекту «Демография» федерального проекта «Содействие занятости». Участниками программы могут быть безработные и ищущие работу граждане, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет или незанятые и воспитывающие детей дошкольного возраста, а также граждане предпенсионного возраста. Для участия в программе желающие могут подать заявки через сайт «Работа в России». Обучение бесплатное для всех категорий. Кроме того, безработные граждане не снимаются с учета и им выплачивается пособие по безработице. На ярмарке можно получить информацию и о социальных контрактах. Для этого необходимо обратиться к специалистам органов социальной защиты населения.

Более подробно о социальном контракте рассказала Элиза Степанова, сотрудник отдела управления соцзащиты населения. Ее столик - у самого входа в зал, и прежде чем самостоятельно отправиться на поиск работы, каждый мог заручиться еще и социальной поддержкой.

- Соцконтракт предназначен для неработающих граждан трудоспособного возраста, - под­черк­нула она и назвала его направления. - Одно из них - «Поиск работы» - в том, что соискатель должен трудоустроиться по трудовому договору, и тогда четыре месяца он может получать дополнительно по 11 тысяч 395 рублей от социальной службы. Для тех, кто только трудоустраи­вается, - хорошое подспорье. Вторая программа - открытие ИП, или оформление самозанятости. И тогда гражданин может получить до 250 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Кроме того, по этим программам предусмотрено дополнительно 30 тысяч на обучение в учебных заведениях, которые можно вы­брать самостоятельно.

Хороший старт

Обхожу ярмарку, предложения работодателей довольно заманчивые. Есть даже своего рода «призывной пункт» для будущих контрактников. Интересуюсь, есть ли желающие.

- Подходят ребята, - говорит сержант Вадим Фирсов. - Мы рассказываем обо всех плюсах службы по контракту и о том, как к нам трудоустроиться. Нам требуются солдаты, сержанты, водители с категорией С. Зар­платы достойные.

- Хороший старт, - заметил молодой человек, политолог по образованию, остановившись возле военных. - Мне нравится такая перспектива. Только вот по зрению, не знаю, пройду ли комиссию.

Рядом - столик «Почты России». После собеседования молоденькая соискательница заполнила анкету. Спрашиваю о ее выборе.

- Хочу стать бухгалтером, - сказала Татьяна. - «Почта России» - крупная компания, повезет, если возьмут. Я только что окончила ВятГУ, факультет менеджмента и сервиса. Специализация широкая. Мы вместе с подругой сюда пришли, ее привлекает вакансия экономиста.

Подруга также присоединилась к разговору.

- Мне очень хочется работать по специальности, которую получила. Но пока нигде не берут, так как нет опыта. Сейчас вот оставила свое резюме в «Энергосбыте», там есть вакансия. Не знаю, возьмут ли. Правда, обещали рассмотреть и перезвонить.

По соседству столик типографии «Вятка-Флекс».

- Мы занимаемся изготовлением самоклеящихся наклеек, - пригласила к разговору ее представительница. - На рынке труда уже 15 лет. И сегодня осуществляем подбор операторов печатного оборудования и рабочих полиграфического производства.

Вот как раз к столику подошли два выпускника ВятГУ: Антип и Егор. У них за плечами электротехнический факультет.

- Пришли на ярмарку посмотреть, какие возможности есть для трудоустройства, поискать для себя подходящий вариант.

- И что-то вас заинтересовало?

- Конечно, уже и резюме написали. На «Маяк», прекрасный завод.

Чтобы найти работу, даже не обязательно подходить к столикам предприятий: тут же по залу прогуливаются «зазывалы» - сотрудники организаций с заманчивыми, особенно для новичков, предложениями. К примеру, работница отдела кадров Киров­ского мясокомбината. На ее бейд­жике крупно выведено: «Альбина». Она рассказала, что сейчас у них открыто очень много новых вакансий - как инженерных, так и рабочих.

- Мы готовы принять желающих на работу. У нас есть и обучение прямо на производстве, и возможность карьерного роста, - заметила она.

Несоответствие спроса и предложения

А вот столик службы судебных приставов.

- Мы уже не в первый раз участвуем в подобных ярмарках, - сказала Наталья Скрябина, начальник отдела госслужбы и кадров, - и всегда у нас бывает пополнение. Думаю, что и после сегодняшнего мероприятия к нам придут желающие. Правда, сначала на стажировку. Посмотрят, всё ли их устраивает в нашей работе. Тот, кто захочет, обязательно станет нашим сотрудником.

В центре зала я снова встретила Светлану Леонидовну, поинтересовалась у неё, как идут дела.

- Итоги подведем после меро­приятия, но сейчас уже более 200 соискателей посетили ярмарку. До 12 часов люди будут еще подходить. У каких-то предприятий больше, у каких-то меньше прошло собеседований. Очень бы хотелось, чтобы как можно больше соискателей, пришедших на ярмарку, нашли себе работу.

На учете в службе занятости состоит чуть более двух тысяч безработных граждан, в базе вакансий центра занятости представлено свыше четырёх тысяч вакансий. И самая главная проблема - несоответствие спроса и предложения рабочей силы. Работодателям нужны одни спе­циа­листы, соискатели ведут поиск других вакансий. И это создает определенную напряженность на рынке труда. У пред­приятий города потребность в рабочей силе большая, и специа­листы службы занятости прилагают максимум усилий для трудоустройства граждан на заявленные вакансии, в том числе используя программы активной занятости - временное трудо­устройство, общественные работы, профессиональное обучение.

Возможностей много. Разные предприятия используют их по-разному. К примеру, я обратила внимание, что у столика булочно-кондитерского комбината очень долго шло собеседование с юной соискательницей и та ушла довольная. Спрашиваю у Татьяны Скочиловой, помощника генерального директора по кадрам, какие профессии им требуются.

- Конечно, основные категории у нас - работники хлебобулочного производства. И хотя мы пишем, что требуются укладчики и упаковщики, но это первая ступень. У кого-то она месяц длится, у кого-то - два года. Мы выращиваем пекарей и кондитеров - мастеров своего дела. И не настаиваем, чтобы кондитер приходил с опытом работы. Главное в этой профессии - состояние души. Вначале мы ставим работника на простейший участок, а дальше, если видим, что это наш человек, мы его обучаем. Если надо, мы его и в технологи пошлем. Программа развития и обучения на комбинате очень хорошо работает. Недаром у нас трудятся целые династии. И даже если я найду сегодня на ярмарке одного человека, и он захочет у нас работать, расти и быть уверенным в своем будущем (хлебопёки без зарплаты не остаются) - считаю это удачей. С одной девушкой мы очень долго разговаривали: я сразу увидела, что из нее можно вырастить мастера. Она активна, задает правильные вопросы, у нее познавательная, ищущая позиция. Неслучайно и на учете в центре занятости стоит совсем недавно. Как правило, такие, как она, быстро находят работу. Я рада, что мне такая соискательница попалась. Не зря я сегодня на ярмарке работала.

Вера Ануфриева.

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