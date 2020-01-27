Знать врага в лицо. Кировские эксперты рассказали об опасности снюсов

Когда-то, в годы своей далекой юности, я тесно сотрудничал с правоохранительными органами Чукотки. Для меня, начинающего журналиста, да еще приехавшего по распределению на Крайний Север, такое взаимодействие было совершенно новым, неизведанным и не проверенным на личном примере. Сейчас же, по прошествии времени, понял: многое не знал, учился на ходу, но самые запоминающиеся моменты из криминальных эпизодов до сих пор помню.

Тогда, в восьмидесятые, у северных подростков в моде было такое нездоровое увлечение: они почти повально нюхали клей «Момент». О том, какой «кайф» ловили, восторженно рассказывали сверстникам. Совместные рейды со стражами порядка по различным подвалам, подъездам (там, где собирались токсикоманы) приносили лишь, скажем так, статистические результаты. Подростков, безусловно, выявляли, обсуждали на комиссиях по делам несовершеннолетних, приглашали родителей, рассказывали о вреде токсикомании в тогдашних немногочисленных чукотских СМИ. Словом, боролись как могли. Но клей «Момент» снова всплывал в ежедневных криминальных сводках, и всё начиналось сначала.

Вспомнил о том не случайно, в связи с новым веянием у молодого поколения - употреблением так называемых снюсов. Уж сколько сломано копий по бесконечному вопросу: как уберечь детей от плохого влияния, злоупотребления какими-либо гадостями? По этому поводу не одна тонна бумаги исписана. А производители разного зелья все равно не дремлют: изобретательно создают всё новые виды опасной продукции.

Пока ситуация стабильная

В конце декабря прошлого года Совет Федерации одобрил постановление, адресованное Правительству России, о запрете продажи такого рода продукции. Разумеется, почти вся ответственность по контролю за распространением снюсов легла на Роспотребнадзор. Его сотрудники активно включились в работу. И весьма успешно.

Вот что рассказала корреспонденту «ВК» Лидия Князева, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области.

- Лидия Ивановна, ни разу не видел, как выглядят упаковки с таким ныне популярным названием...

- Так называемые снюсы относятся к никотиносодержащим изделиям. Для этого вида продукции нет названия. Отсюда начинаются все законодательные проблемы. Вся продукция является контрафактной, так как по указанным адресам её производства нет. Для сигареты максимальное содержание никотина - один миллиграмм, в снюсах же его содержится в 40 - 50 раз больше.

Снюс - жевательная табачная смесь, или бездымный табак, как утверждают производители и как его представляют всем. Однако если внимательно изучить содержимое упаковки, то можно получить о нём иные сведения. Снюс - это прежде всего источник никотина, смесь без табака. Она не содержит табачных листьев, её наполнитель - это древесные либо синтетические волокна. Производители усердно стараются привлечь потребителя еще и приятными вкусами - снюс может быть апельсиновым, клубничным, со вкусом кока-колы и даже красного вина…

- Значит, мог любой прийти и купить любую яркую баночку?

- Конечно, они же находились в открытом доступе, продавали их без ограничений. Баночки просто лежали на витрине - они же не относились к табачным изделиям. Ну леденцы, и всё! А продавцы тем и оправдывались: мол, это не табак и запрета на его продажу нет.

- Вы сказали, что даже шли на ухищрения при проверочных опросах?

- Иногда мы не представлялись сотрудниками нашего ведомства, просто интересовались: «Есть ли у вас в киоске снюсы?» Нас переспрашивали: мол, что у вас - вечеринка, школьная дискотека? То есть ясно же, что их продавали подросткам без каких-либо ограничений!

- И вот появилось поручение правительства России о запрете такой продукции...

- Да, мы тесно сотрудничаем с УМВД, проводим рейды, проверки. Знаете, в одном известном брендовом магазине после принятия постановления с полок исчезли все привлекательные баночки. Работники торгового супермаркета сказали: себе же дороже!

- Значит, ситуация стабилизировалась?

- По крайней мере, в крупных супермаркетах снюсы продавать не будут. Мы же все новогодние праздники работали, прошедшие выходные тоже - ничего не обнаружили. Могли быть факты реализации в небольших лавочках и магазинчиках. Но там тоже все предупреждены: в случае нарушения материалы передадут в суд для принятия мер административного воздействия.

- Немного статистики…

- С конца декабря, когда появилось известное поручение правительства, сотрудники кировского управления Роспотребнадзора проверили 945 торговых объектов в области, в шести находили факты реализации. Всего обнаружили 213 баночек со снюсами.

Мы призываем всех граждан: если кому-то станет известно о фактах продажи заманчивых баночек, просьба незамедлительно сообщать нам. Меры обязательно будут приняты!

- Тем более, как вы сказали, вам всегда помогают сотрудники подразделений административной практики УМВД Кировской области...

- Они же отслеживают и все сайты о продаже снюсов, проверяют информацию о том, где можно приобрести такую продукцию, к примеру, на дому. Все административные материалы, разумеется, передают нам.

Если опасность рядом

Особенно это касается тех родителей, у кого дети в возрасте 10 - 15 лет. Как считают специалисты-психологи, у детей в это время появляется своя молодежная субкультура. Кто-то сам по себе активен и общителен, другие же хотят казаться смелыми, ищут способы самовыражения. Если дети большую часть времени предоставлены самим себе, опасность того, что они могут попробовать запрещенный препарат, возрастает.

В конце прошлого года этим озадачились и в Общественной палате Кировской области (ОПКО), о чем информирует ее пресс-служба. Совместно с экспертами состоялось обсуждение возможных мер по пресечению распространения вредно воздействующих веществ на территории области.

Председатель комиссии ОПКО по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Евгений Сметанин:

- Сегодня, учитывая серьезную обеспокоенность кировчан тем, что среди молодого поколения нарастающим валом идет распространение вредно воздействующих веществ, содержащих никотин, которые разрушающе действуют на организм, общественность и органы законодательной власти озабочены этой проблемой и пытаются ее решить. На сегодняшний день каких-либо законодательных ограничений для распространения этого вида веществ нет в Российской Федерации.

Наталья Царегородцева, главный внештатный консультант-психиатр-нарколог, отвечающий за наркологическую помощь детям, министерства здравоохранения Кировской области, заведующая диспансерным отделением для детей и подростков КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер»:

- В последнее время употребление никотиносодержащей продукции - жевательных и сосательных веществ - действительно стало очень актуальной проблемой. Опасность в том, что в них концентрация никотина достаточно велика. Чаще всего употребляют их несовершеннолетние, идет колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую, дыхательную системы. Последствия достаточно тяжелые, вплоть до летальных исходов. Также воздействие на слизистую оболочку полости рта может спровоцировать как неонкологические патологии, так и развитие раковых опухолей. При употреблении данной продукции идет обильное слюноотделение с последующим заглатыванием слюны, а это приводит к раздражению слизистой желудка и пищевода, что также может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта. В дальнейшем при систематическом употреблении возрастает риск развития таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, различных заболеваний сердца, периферических вен.

Николай Кощеев, член комиссии ОПКО по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами:

- Работа психологов в несколько раз слабее, чем работа дилеров, которые все это продвигают и продают. В этом может помочь только полный запрет продажи несовершеннолетним. Курить - это самое легкое, что может повлечь употребление снюсов. Употребление наркотиков - это следующий шаг.

Что делать?

На заседании комиссии ОПКО ее председатель Евгений Сметанин сказал:

- Проблему невозможно решить на региональном уровне. Это будет полумерой, которая в данном случае не поможет. Надо разработать на федеральном уровне нормативно-правовые акты, которые могли бы регламентировать оборот никотиносодержащей продукции в Российской Федерации. Необходимы и запретительные меры, аналогичные другим, существующим для табачных изделий: ограничение продажи несовершеннолетним, запрет рекламы.

Кстати, в образовательных учреждениях идет профилактическая работа: проводят лекции для подростков, пишут статьи об опасности употребления снюсов, консультируют педагогов, медработников, проводят медосмотры, работают социальные педагоги и психологи.

А если всё же победу одержат производители, а не законодатели, как быть? В общем, вопросы для раздумий остаются и в году наступившем...

А. ВЯТКИН.

Справка «ВК»

Снюс распознать несложно: расфасован в круглые красивые и яркие баночки. Издалека кажется, что там обычные леденцы, на самом деле - внутри маленькие пакетики с ядом. Стоимость - 300 - 350 рублей за баночку.

В составе снюсов содержится более 20 видов канцерогенов, в том числе никель, радиоактивный полоний-210 и нитрозамины. Все эти вещества даже в малых дозах провоцируют развитие раковых опухолей. В снюсе содержится в 100 раз больше канцерогенов, чем, к примеру, в пиве или беконе.

Вместе со слюной никотин в высоких концентрациях очень быстро попадает в кровь и в мозг. Один мешочек снюса в среднем содержит около 40 мг никотина. Такую же дозу можно получить, выкурив одновременно две пачки традиционных сигарет. Это очень большая доза, которая может привести к острому отравлению никотином, а впоследствии - к судорогам и нарушению дыхания.

Как говорят наркологи, употребление снюса вызывает очень быстрое привыкание, особенно у ребенка. Один раз попробовал, второй, а потом еще и еще хочется. Хорошо, если родители будут бдительны и заметят изменения в физическом состоянии ребенка и в его поведении. А если нет?