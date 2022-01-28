Злые и бездомные. Ваше мнение!

фото: zebra-tv.ru

В Астраханской области стая бездомных собак насмерть загрызла 58-летнего жителя Приволжского района. Собаки набросились на мужчину, когда он шел на работу. От травм он скончался на месте. Ранее стало известно, что в Забайкальском крае после нападения бездомных собак скончалась семилетняя девочка.

Из-за трагедии в Забайкальском крае в Госдуме и СКР отметили, что нужно ужесточить наказание для чиновников. А муниципальные и региональные чиновники заявляют, что убрать животных с улиц не удается из-за несовершенства законодательства.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как власти следует бороться с бродячими собаками?

- Отлавливать и держать в приютах

- Отлавливать, стерилизовать и выпускать

- Отстреливать или усыплять

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

25 января всё российское студенчество празднует свой «профессиональный праздник» – Татьянин день.

После подписания 12 (25) января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, Татьянин день отмечали как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.

Студенческие годы, по мнению обладателей высшего образования, – лучший период в жизни, насыщенный новыми знаниями, полезными знакомствами, яркими событиями и самыми противоречивыми впечатлениями. И у каждого они свои.

«ВК» предложил выбрать ответ на вопрос:

Какими были для вас студенческие годы?

- Самый веселый период в жизни! Вечеринки, концерты, влюблённости! – 18 голосов (48,6%).

- Всё время посвящалось учебе, было совсем не до развлечений и гулянок – 7 голосов (18,9%).

- Кроме учебы были тренировки и соревнования. Чаще – вместо учебы – 6 голосов (16,2%).

- Рабочему человеку легкомысленных студентов не понять – 6 голосов (16,2%).

Статью «Хайдар и Дилдора: почти вятские» читайте в субботнем номере «ВК»