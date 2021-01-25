«Живу по мечте», - говорит Павел Шабалин, покоритель Эвереста и других вершин мира

Он видел мир с высоты 8848 метров, побывал на вершине Эвереста, совершил восхождение на вторую высочайшую вершину мира - К2, 11 раз поднялся на пик Аксу. В общей сложности на его счету 30 восхождений высшей категории трудности. В канун 60-летия Павел Эдуардович ответил на вопросы корреспондента «ВК».

Любовь моя - Аксу

- Говорят, что альпинизм - это болезнь! Когда вы «заболели» альпинизмом?

- Когда я пришёл в горный туризм, альпинизм был еще на начальном уровне развития. До этого я увлекался многими видами спорта, например, хоккеем, борьбой... Меня удивило, что в туризме не было никакой дедовщины. Старшее поколение, в отличие от того же самого хоккея или борьбы, никого здесь не зажимает, а пытается поддержать, облегчить рюкзак, уступить получше место в палатке. Для меня это было непривычно. В альпинизме и туризме человек борется не с человеком и даже не с природой, а с самим собой.

- Коллеги называют вас экспертом по памирскому пику Аксу. Почему?

- Увидев эту гору на фото, я влюбился в нее сразу же. У меня появилась мечта - взойти на нее. А когда поднялся на нее, то ощущения были ни с чем несравнимые! После этого я побывал на вершине Аксу 11 раз!

- Павел Эдуардович, какой из пройденных вами маршрутов дался вам особенно тяжело?

- Наверное, все. У каждого маршрута в свое время бывает свой порог осознания. Начиная свою альпинистскую деятельность, я ходил по маршрутам первой категории, затем второй, третьей, четвертой и так далее. Потом в зимних условиях…И каждый год я выбирал все более сложные маршруты, а позже и первопрохождения. Когда же я одолел все маршруты, о которых мечтал, ходить «для галочки» просто стало неинтересно.

-А какие ощущения наполняют человека, поднявшегося на самую высокую гору?

- Там не до высоких эмоций, концентрируешься на необходимости безаварийно спус­титься.

- Что труднее - взбираться на вершину или спускаться с нее?

- Обычно зависит от маршрута спуска и маршрута подъема. Есть равноценные спуски и подъемы, есть маршруты, в которых спуск сложнее, чем подъем, а есть наоборот. Но психологически во время спуска человек расслабляется, и приходится концентрировать силы.

- Что необходимо человеку, чтобы подняться выше восьми тысячи метров?

- Первое - физиология. От этого никуда не денешься. Нужна какая-то предрасположенность. Если человек не «тянет» высоту, как бывает со многими, то на 5000, 6000 метров он уже чувствует себя плохо. Второе - желание и тренировки. Третье - вера в свои силы и отсутствие боязни. Я устал уже нашим молодым ребятам говорить о том, что если вы нормально ходите на Пик Ленина, то гарантированно, совершенно спокойно можете взойти на Эверест без кислорода. Я убеждён в этом.

- Есть вершина, на которую вы еще мечтаете взойти?

- За свою альпинистскую деятельность я сделал все, что хотел. Поэтому сейчас нет такой вершины, на которую я бы мечтал подняться.

- Ваша дочь Мария - одна из лучших ледолазок мира. Она сама выбирала этот вид спорта или вы посоветовали?

- Просто она с детства, с полуторагодовалова возраста, ездила с нами на скалолазные сборы и, конечно, пробовала заниматься этим видом спорта там. Ну, и как это бывает, дети спортсменов часто подхватывают эстафетную палочку от своих родителей, так получилось и у Маши.

- В одном из интервью вы заметили, что «живете по мечте», что это значит?

- Олега Куваева читали? Человек, который решился жить по мечте, служит либо примером, но чаще всего укором другим. Жить по мечте - значит делать в жизни то, что ты хочешь. Не зарабатывать деньги, не тратить на это время, а заниматься тем, что тебе нравится. И только спустя годы начинаешь получать за это «дивиденды», а вначале тратишь все свое время и деньги на мечту.

- Ваша мечта - горы?

- Сначала - скалы, потом - горы, большие горы… А далее - ледолазание, участие и организация соревнований…

«Конвейер» ледолазания

- А сейчас у вас какая мечта?

- Хочется, чтобы ледолазание стало олимпийским видом спорта. Чтобы наши кировские ледолазы получили современный специализированный скалолазный спортивный комплекс рядом с трамплином. Чтобы у нас преемственность поколений не рухнула, как в остальных видах спорта. К примеру, в хоккее с мячом, лыжах. В Кирово-Чепецке дворец хоккея построили, да с опозданием в 30 лет…Результатов-то и нет. Поэтому хотелось бы, чтобы всё было вовремя. Пока есть тренерские кадры, школа, наработки, - нужно дать спортсменам базу. Чтобы в дальнейшем ледолазание продолжало развиваться. Много разных мечт…

- У вас есть продолжатели, ученики, замечательные спортсмены.

- Есть еще и «старая гвардия» - заслуженные тренеры по ледолазанию: Ольга Ивановна Шабалина и Алексей Васильевич Вагин. Мария Толоконина, Наталья Болдырева, Людмила Фоминых и другие спортсмены, уже сейчас мастера спорта, учатся в институтах физической культуры на тренеров и готовы воспитывать молодое поколение. Вот эта преемственность у нас существует, и хотелось бы, чтобы и дальше этот «конвейер» работал…

- Недаром на ветеранских соревнованиях много малышей бывает, впервые «штурмующих сосульку».

- Да, очень много наших воспитанников, которые у нас тренировались, приводят в секцию своих детей, а некоторые и внуков. Связь поколений ледолазов пока неразрывна.

Шаг в неизвестность…

- Вспомните, самое трудное восхождение, когда, как говорится, были на волосок от гибели.

- Когда я начинал заниматься альпинизмом, участвовал еще в чемпионатах Советского Союза. А там, чтобы победить, надо было сделать что-то такое, что до тебя никто не делал. И так на каждом восхождении. Поэтому выбираешь маршрут, по которому до тебя никто не ходил. Начиная с 1992 года мы с командой делали ежегодно что-то новое. Каждый следующий шаг (маршрут) был все выше и круче. Шаг в неизвестность…

- Неслучайно, наверное, в юности вы без страховки покоряли колесо обозрения и трамплин? Сумасшедшее бесстрашие в вас с детства?

- Наоборот. Для того чтобы не было страшно в горах, надо психологически готовиться на равнине. Это у меня такая форма тренировки была. Три раза в неделю я приезжал к трамплину и свободно лазал. Конструкции надежные, а летом, весной руки не мерзнут…

- И совсем не страшно было?

- Страшно всегда бывает, просто это контролируемый страх.

- А с какого времени вы почувствовали в себе тягу к горовосхождениям?

- До института я перепробовал разные виды спорта. А в политехе познакомился с горными туристами, посмотрел слайды их походов в горы, побывал на скалах под Советском, ну а в мае 1979-го отправился в поход 1 категории на Тянь-Шань. И затянуло по полной программе…

- Сейчас, наверное, уже к весенним стартам готовитесь?

- Только что с трамплина вернулся. Ребята «бочки» ледовые заливают к финалу Кубка мира, который состоится у нас в Кирове 5 - 7 марта. Сегодня команда уехала на чемпионат Европы во Францию. Впереди - Чемпионат, Первенство и Кубок России в Тюмени и Томске.

Вера АНУФРИЕВА.

Досье

Павел Эдуардович Шабалин родился 20.01.1961 г. в г. Кирове. Имеет два высших образования: техническое и физкультурное. В настоящее время работает тренером по альпинизму в СШОР № 3 г. Кирова

Начал заниматься альпинизмом в 1979 году. Мастер спорта России (1992), мастер спорта России международного класса (1994), заслуженный мастер спорта России (2005).

В соревнованиях по альпинизму участвует с 1988 года, при этом почти ежегодно занимая первые и вторые места. За восхождение на вершину Чангабенг (Гималаи) награжден Международной премией «Золотой ледоруб», а за восхождение на Эверест (8848м) по центру Северной стены - орденом «Золотой Эдельвейс».

С 2001 года Павел Эдуардович - главный тренер сборной команды России по альпинизму, председатель Всероссийской коллегии судей по альпинизму. А также - председатель Кировской областной федерации альпинизма и скалолазания и вице-президент международного комитета ледолазания при УИАА. В 2003 г. награжден медалью «80 лет Госкомспорту России». В 2004 г. - знаком «Почетный Спасатель». За выдающиеся достижения в альпинизме и скалолазании, а также многолетнюю деятельность по воспитанию спортсменов международного класса ему присвоено звание почетного гражданина г. Кирова.

Анкета «ВК»

Возраст. Исполнилось 60 лет.

Родители. Инженеры-электрики. Отец - бывший руководитель КЭМПО ЛЕПСЕ, мама - начальник химлаборатории.

Самое последнее достижение. Не занимаюсь самооценкой.

Самый ценный совет, который вы получили в своей жизни. Делай, что должен, и будь, что будет.

Собственником чего вы являетесь? Часть квартиры, две машины.

Семейное положение. Женат.

Политическая ориентация. Отсутствует.

Работа, о которой мечтали. Как все в детстве - космонавтом.

Любимое время года. Осень.

Любимый праздник. Нет. Как любил говорить мой отец: «Трудовые будни - праздники для нас.»

Ваш девиз, которого придерживаетесь в жизни. Не страдаю пафосом, девизов нет.

Любимый спиртной напиток. Все.

Любимый анекдот. Нравятся произведения Жванецкого.

Любимое место отдыха. Мест много. Занятие - рыбалка.

Любимое спортивное занятие. Нет.

Книга, которую вы сейчас читаете. Салтыков-Щедрин «Мелочи жизни».

Допустим, вы могли бы получить свой портрет от любого, самого знаменитого художника. Кого бы вы выбрали? У меня нет такого желания.

Любимое занятие. Я люблю всё, чем мне приходится заниматься в жизни по собственному желанию.

Что цените в мужчинах? Порядочность.

Что цените в женщинах? Порядочность.

Самый памятный подарок, который вы получили в своей жизни? Я ценю все подарки, которые люди дарят от души.

Ваше любимое место в Вятке. Мне нравится всё в нашем городе. Очень люблю двор своего дома «у рояля».

Вы верите в приметы? Нет.

«В России две беды: дураки и дороги» - так много лет назад сказал классик. В чем, по-вашему, сегодня беда России? Высказывание «У России две беды - дураки и дороги» чаще всего приписывается Гоголю (реже - Салтыкову-Щедрину, Карамзину и др. ). Мне нравится современная трактовка высказывания: «В настоящее время одна беда ремонтирует другую». Я согласен с актуальностью этого утверждения, но хотел бы добавить еще пару «вечных» актуальных проблем России, озвученных не то Карамзиным, не то Салтыковым- Щедриным: «Разбудите меня лет через сто и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу - пьют и воруют».

Ваше пожелание себе, стране, миру. Братья Стругацкие в «Пикнике на обочине» классно сказали: «Счастья всем, каждому, и чтоб никто не ушел обиженный».