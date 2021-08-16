Жители Кировской области задолжали за ЖКХ 6,1 млрд. рублей. Эти долги могут отдать коллекторам

Все мы следим за ростом тарифов, жалуемся на суммы в квитанциях, но каждый месяц исправно платим за газ, воду, электричество, тепло. А кто-то не жалуется, потому что не платит. И к ним приходят за долгами.

Начнем со статистики. На конец 2020 года, по данным Кировстата, жители Кировской области задолжали за коммунальные услуги 6,1 млрд. рублей. Это почти на миллиард больше, чем в конце 2019 года. Рост произошел за счет долгов по прямым договорам перед ресурсоснабжающими организациями. Сумма долгов перед исполнителями коммунальных услуг - УК, ТСЖ - осталась на уровне 2019 года, это 2,5 млрд. рублей.

В целом по стране задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги на конец первого квартала 2021 года равнялась 746,8 млрд. рублей, сообщает Росстат. И взыскать такие суммы с миллионов частных лиц не под силу ни судам, ни приставам. Управляющие компании в регионах начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам. В Волгоградской области, например, коммунальщики пытаются привлечь к этому коллекторов.

Успешный опыт регионов

Как сообщают «Известия», комитет ЖКХ Волгоградской области сразу после новогодних праздников опубликовал проект постановления губернатора о внесении изменений в регламент имущественных взносов на содержание «Регионального фонда капремонта многоквартирных домов». За неочевидной формулировкой скрывается возможность привлекать «сторонние организации» для «ведения претензионной и исковой работы» в отношении собственников помещений многоквартирных домов, накопивших задолженности по уплате взносов.

Автор пояснительной записки, председатель регионального комитета ЖКХ А.С. Сивокоз, ссылается на низкую собираемость взносов (86,13%) и образовавшийся в связи с этим многомиллионный долг. Силами шести штатных специалистов фонда, утверждает чиновник, решить проблему нереально из-за большой их загруженности. Поэтому и предлагается нанять, по сути, частных коллекторов, ссылаясь на успешный опыт других регионов, которые уже используют специалистов из «сторонних организаций».

«Среди таких регионов - Вологодская область (уровень сбора по счету регионального оператора на конец третьего квартала 2020 года 101 процент), Забайкальский край (109 процентов), Калужская область (99 процентов), Ханты-Мансийский автономный округ (95 процентов), Республика Башкортостан (92 процента)», - говорится в записке.

Коллекторы вне ЖКХ

На данный момент взыскание долгов ЖКХ коллекторами запрещено, поясняют юристы. Такая норма была внесена в ст. 1 закона № 230-ФЗ («О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») федеральным законом № 214-ФЗ от 26.07.2019 года. Коллекторским агентствам, состоящим в реестре ФССП, запрещено заниматься взысканием долгов по всем видам коммунальных услуг (газ, тепло, электричество, ТБО, водоснабжение и водоотведение).

Однако, как сообщает «Парламентская газета», Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения направила письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину. Организация попросила инициировать внесение поправок в законопроект, которые сохранят возможность обращения к услугам коллекторов для гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения.

«Жесткое ограничение на использование коллекторов приведет к дальнейшему росту дебиторской задолженности организаций водопроводно-канализационного хозяйства, сделает невозможным реализацию их производственных и инвестиционных программ, вызовет ухудшение качества питьевой воды, увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод. Итогом такой ситуации может стать нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и лишение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду», - говорится в письме.

Кроме того, члены ассоциации пожаловались, что ситуацию осложняет требование о предоставлении идентификаторов граждан-должников при обращении в суд. К числу таких идентификаторов относятся: ИНН, СНИЛС, паспортные данные и другие сведения, которыми ресурсоснабжающие компании не обладают, а механизм получения такой информации на данный момент отсутствует.

Министерство строительства и ЖКХ в ответ на обращение ресурсников сообщило, что уже разработан проект законодательных поправок, в соответствии с которыми предлагается предусмотреть возможность заключения договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, как и иных договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги с коллекторами, но при условии включения их в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Как пишут «Известия», Минэкономразвития одобрило инициативу Минстроя.

«Мы поддерживаем предложение Минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только «профессиональными» коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом», - сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

Мнение законодателей

В Государственной думе считают новацию Минстроя неразумной, поясняя, что никаких коллекторов в сфере ЖКХ быть не должно.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал 3 августа в своём Telegram-канале: «Людей надо защищать от коллекторского произвола, а не наоборот. Чиновники Минстроя, а теперь и Минэкономразвития зачем-то пытаются встать на те же грабли, от которых мы с огромным трудом ушли. Наша позиция неизменна: никаких коллекторов в сфере ЖКХ быть не должно».

В Совфеде считают, что допускать коллекторов к работе с задолжавшими за газ и воду жильцами нужно только при выполнении ряда жестких условий. Но главное - если будут предложены механизмы гарантий от давления на граждан. Об этом в интервью ТАСС сообщил 23 июля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Расширение возможности работы коллекторов (в том числе на сферу ЖКХ) можно рассматривать только в том случае, если будут предложены действенные механизмы гарантий для граждан от применения коллекторами незаконных методов давления на людей. Наш комитет считает, что эти вопросы взаимосвязаны», - сказал сенатор.

В начале августа в эфире телеканала «Царьград» депутат Госдумы Алексей Веллер отметил, что, предлагая такие изменения, Минстрой и Минэкономразвития «упускают то, что нельзя решать собственные проблемы за счёт граждан».

«Я думаю, это не совсем правильная инициатива. Какое-то время пройдёт в обсуждении, немного пошумит общественное мнение. Но надеюсь, всё встанет на свои места», - отметил парламентарий.

По мнению председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в стране достаточно мер воздействия на россиян, задолжавших по услугам жилищно-коммунального хозяйства.

«Коллекторские службы нужно запретить. У нас есть служба судебных приставов, есть Гражданский кодекс, есть судебные процедуры. Сегодня достаточно мер воздействия на должника со стороны судебных приставов, поэтому никакие коллекторы в этот процесс не должны быть втянуты», - сказал ранее Нилов в интервью телеканалу «360».

Взимать по закону

У собственников могут возникнуть разные причины вовремя не платить за газ, свет, воду и другие коммунальные блага. Некоторые подолгу не живут в своих квартирах и в глаза ещё не видели счета, другие не могут заплатить, потому что не хватает денег: пенсионеры всё потратили на лекарства, мама не получила алименты или отца семейства уволили с работы. Есть, конечно, и те, кто платить просто не хочет, либо считают работу коммунальщиков неудовлетворительной, то есть не заслуживающей их денег.

Со второго месяца просрочки в квитанциях появится сообщение о долге, управляющая компания или поставщик ресурсов начнёт начислять пени. Многие УК печатают на квитанциях предупреждения, выделяют их красным цветом, крупным шрифтом пишут «ДОЛГ».

Страшного вида квитанции - это и есть часть разъяснительной работы. В них управляющая компания, как правило, в красках расписывает санкции, которые могут ждать должника (от временного отключения газа или электричества до возможности лишиться жилья за долги). Более дальновидные компании идут на переговоры: звонят своим клиентам, приглашают на индивидуальные беседы, чтобы договориться о рассрочке и т. д.

Если увещевания не помогают, то у коммунальщиков есть несколько законных способов взыскать задолженность. Они могут вести информационно-разъяснительную, претензионно-исковую работу или ограничить доступ к коммунальным ресурсам, но не ко всем.

Но есть и другие примеры, когда у входа в подъезд вывешивают список неплательщиков, приклеивают листок позора прямо на дверь квартиры.

Расклейка таких объявлений законна, если не содержит персональных данных, то есть Ф.И.О. собственника, его номера телефона, как пояснила «Парламентской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.

«В арсенале управляющих компаний не так много способов взыскать долг, поэтому они прибегают к такому пусть не очень красивому, но всё же пока законному информированию», - сказала эксперт.

По её мнению, подобного рода записки адресованы не только должникам, но и их соседям, которые способны призвать нерадивых собственников к порядку.

«Действовать нужно только в рамках закона. Ограничение доступа к коммунальному ресурсу - один из способов, но не единственный. Позорить или пугать должников не выход», - считает член Общественной палаты.

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам СМИ.